In qualunque momento dell’anno, per le donne è davvero molto importante avere gambe, braccia e ascelle perfettamente lisce da sfoggiare, che sia per una giornata in spiaggia o per indossare una minigonna. La ceretta è sicuramente il metodo più economico e di gran lunga il più duraturo. Ecco come curare le irritazioni e rossori post ceretta.

Irritazioni e rossori post ceretta

Tra i diversi metodi di epilazione sono in molte a scegliere la famigerata ceretta, nonostante il dolore e le eventuali irritazioni. La ceretta, infatti, è una pratica con la quale, da sempre, le donne devono fare i conti se vogliono la sicurezza di un metodo depilatorio più duratura anche se non è proprio una senza dolore.

La ceretta fatta in casa a dovere consente alla pelle di rimanere liscia per diversi giorni (le più fortunate superano persino le tre settimane), inoltre più la nostra pelle verrà sottoposta a sedute periodiche di ceretta, più i peli si indeboliranno rendendo via via la pratica, se non obsoleta, almeno più sopportabile.

Le pelli sensibili sono spesso quelle che rischiano di più i segni della ceretta, ma non solo, dipende anche dal tipo di pelo che abbiamo: se molto duri, se incarniti o altro possono comunque “stressare” la pelle durante la ceretta. Cosa fare quindi se dopo la seduta dall’estetista o dopo la depilazione in casa, la nostra pelle appare rossa, gonfia, cosparsa di brufoli e puntini rossi post depilazione? Bisogna correre ai ripari. Ecco alcuni rimedi naturali per curare le irritazioni e rossori post ceretta.

Prevenire irritazioni e rossori post ceretta

Per non trovarsi irritate e rosse dopo la ceretta, molto importante è curare la fase della preparazione pre-depilazione compiendo queste semplici azioni.

Scrub

Anche se hai la pelle sensibile prepararla con uno scrub fatto in casa delicato sarà efficace. Effettuare uno scrub per il corpo due giorni prima del trattamento, serve a predisporre e ammorbidire la pelle. Potresti ad esempio usare ingredienti naturali come due-tre cucchiai di zucchero e due-tre cucchiai di miele, più altri tre di yogurt. Stendere il tutto sulla pelle delle gambe salendo verso l’alto, e concentrandosi soprattutto sulle ginocchia prima di sciacquare. Ripeti l’operazione una o due volte nei giorni precedenti alla ceretta. Con pochi ingredienti facilmente reperibili, puoi anche preparare uno scrub a base di zucchero di canna, olio vegetale (che può essere olio di argan, di cocco o di sandalo, ma anche semplicemente olio d’oliva) e un paio di cucchiai di miele. Applica questa crema frizionando la pelle con movimenti circolari e, dopo due giorni circa, si possono depilare le gambe.

Peeling addolcente

Dopo aver parlato di scrub, completiamo la coccola per le nostre gambe con un peeling sempre naturale miscelando quattro cucchiai di olio di mandorle dolci e sei cucchiai di zucchero. Il composto andrà massaggiato sulla pelle ancora umida dopo una doccia o un bagno, meglio ancora se con un guanto di crine.

Ammollo in acqua e bicarbonato

Sarà utile un bagno tiepido o una doccia calda prima della ceretta con sapone neutro per dilatare i pori e consentire al pelo di fuoriuscire più dolcemente. Efficacissimo immergere le zone da depilare in acqua e bicarbonato per qualche minuto.

Curcuma

È tradizione delle donne indiane mescolare curcuma e latte, applicare su un panno di cotone e sfregarsi sulle parti da depilare. La curcuma indebolisce il pelo rendendo la depilazione meno ‘complessa’.

Il tipo di cera

Anche scegliere il tipo di cera adatto alla tua pelle ti aiuterà a prevenire irritazioni e rossori. Di solito si usa la cera a caldo che garantisce una migliore resa e una ricrescita molto più lenta, ma se hai la pelle particolarmente sensibile, si consiglia di usare una ceretta a freddo, evitando così che il calore spezzi i piccoli e fragili capillari, rimarcando così il problema del rossore. Stendi la cera seguendo il senso della crescita del pelo. Se questa operazione è fatta correttamente non ci dovrebbero essere particolari arrossamenti; dopo ogni strappo, in ogni caso, è consigliabile applicare del ghiaccio, che funge da analgesico e vasocostrittore.

Eliminare la cera in eccesso

Per evitare che la pelle subisca alterazioni, concludi la depilazione eliminando la cera in eccesso; questa operazione va effettuata con un batuffolo di cotone impregnato di oleolito di calendula, che applicato su tutta la zona interessata allevierà eventuali arrossamenti. Con della carta assorbente elimina l’olio in eccesso e risciacqua con acqua preferibilmente fredda.

Idratazione post ceretta

Dopo la ceretta, per prevenire irritazioni e rossori, applica un olio che ha funzioni addolcenti, tipo camomilla. In alternativa puoi usare un olio rinfrescante, magari al mentolo. Per le maniache del “fai da te”, puoi preparare una crema idratante e rinfrescante sciogliendo 3 cucchiai di cristalli di mentolo nell’olio di cocco aromatizzato da 15 gocce di olio essenziale di menta. Per attenuare il rossore della ceretta, è possibile utilizzare una crema emolliente e applicarla sulla zona in cui è stata effettuata la ceretta. Massaggiare la crema delicatamente. Utilizza un olio idratante dopo la depilazione, si consiglia alla cera d’api oppure alla lanolina, in quanto sono più delicati e offrono sollievo alla pelle.

Non esporti al sole

Esporsi al sole dopo aver fatto la ceretta è un modo per accentuare i rossori. Evita quindi, di praticare la ceretta se hai irritazioni o se sai di doverti esporre ai raggi del sole. Una volta prese le dovute precauzioni non si dovrebbero presentare problemi.

Irritazioni e rossori post ceretta: come curarli

Se non hai messo in pratica i nostri consigli per prevenire le irritazioni post ceretta e a seguito della depilazione ti sei riempita di puntini rossi, non temere: esistono rimedi naturali per trattare il rossore post ceretta. Le varie zone dell’epidermide presenti sul corpo, possiedono un grado di resistenza ed una delicatezza differente. Inoltre, in relazione a vari fattori, come pelle secca, esposizione ai raggi solari, eritemi, la pelle può rispondere in maniera diversa a questa pratica depilatoria, riportando abrasioni da strappo o delle vere e proprie bruciature. Vediamo quindi alcuni rimedi, naturali e non, per curare il rossore post ceretta. Per ustioni serie ed estese, bisognerà rivolgersi al medico che prescriverà anche una cura antibiotica per evitare che la bruciatura estesa si possa infettare.

Rimedi naturali

Per calmare l’irritazione si può procedere imbevendo un batuffolo di cotone nell’infuso di camomilla filtrato con un colino, oppure si può passare dell’olio extravergine di oliva con un panno di cotone o un batuffolo sulla pelle irritata. Anche il latte (vaccino, di soia o di riso) è un ottimo sostituto della crema idratante per idratare la pelle a fondo.

La malva e la calendula sono piante che hanno un potere lenitivo riconosciuto, ma soprattutto la calendula (si trova in crema in farmacia o erboristeria o si può fare in casa) è anche un ottimo antibatterico e leggermente antistaminico. E poi la magnifica Aloe vera. L’Aloe è una pianta che apporta immediatamente un po’ di sollievo e le sostanze in essa contenuta aiutano la pelle danneggiata, ristrutturandola e alleviando il bruciore.

Acquistabile in erboristeria o applicabile direttamente sulla pelle tagliandone una foglia dalla pianta vera e propria se la coltivi in giardino, lenisce irritazioni di ogni tipo, dal rossore della ceretta alle irritazioni provocate dalla crema depilatoria. Non ha controindicazioni. Se l’ustione è poco estesa e di leggera entità, applicando la crema o l’aloe stessa sulla parte bruciata, per due o tre giorni, risolverai il problema.

Nei casi più gravi e per bruciature più estese, sarà necessario qualche giorno in più di tale pratica, ed associare alla cura l’utilizzo della connettivina, una sostanza che contribuisce alla formazione dell’epidermide danneggiata. Infine le patate: frullare bene due patate tanto da renderle acquose magari aggiungendo un po’ di latte, spalmare la parte irritata e tenere in posa per circa 20 minuti poi sciacquare. Ottimi rimedi naturali sono anche l’olio di mandorle dolci, le acque termali e il tea tree oil.

Irritazioni e rossori post ceretta in base alla zona

Ecco una guida che spiega come ridurre il rossore e l’irritazione post ceretta, considerando il tipo di ceretta effettuata e soprattutto la zona che siamo andate a depilare.

Viso

Il rossore post ceretta al viso può presentarsi in più zone, generalmente quelle interessate dai peli superflui, dai baffetti a quelli sul mento o fra le sopracciglia. Innanzitutto, subito dopo l’epilazione, disinfetta la parte interessata con un po’ di acqua ossigenata e poi rimuovi la cera in eccesso con un olio naturale, per pulire la zona ed evitare che la cera rimasta possa darti problemi.

Una volta fatto questo, per rinfrescarsi e attenuare il rossore dopo la ceretta al viso, è consigliato concedersi una bella maschera lenitiva e nutriente, per esempio all’aloe vera, ingrediente fondamentale per chi voglia prendersi cura delle irritazioni che possono generare fastidi sulla pelle, come vedremo. Per disinfettare e lenire il rossore, si può inoltre optare per una crema all’ossido di zinco che ha molteplici proprietà e Lanolina, ma prima di applicarla provala su una zona piccola e nascosta del corpo per testare eventuali intolleranze cutanee.

Baffetti

Se invece il rossore post ceretta è localizzato sopra il labbro superiore, dove generalmente si trovano baffi e baffetti laterali, ecco qualche trucco per lenirlo. Innanzitutto bisogna capire il tipo di rossore e irritazione con cui abbiamo a che fare: se è troppo esteso infatti, o duraturo, potresti aver usato una cera troppo calda o aver strappato male e aver commesso uno dei classici errori della ceretta fai da te.

In questi casi, dopo aver gentilmente disinfettato l’area e aver pulito gli eccessi di cera rimasti, converrà utilizzare un gel all’aloe vera per lenire irritazione e fastidio. Evitare creme con antibiotici o cortisoni: sono medicinali e andrebbero sempre usati con cautela e dietro consiglio medico. Meglio un olio alle mandorle dolci, ottimo lenitivo naturale.

Dopo il gel all’aloe vera, se vedi che il rossore persiste o ci sono bruciature lievi, potrai invece usare una crema cicatrizzante. Abbi cura di non stressare la pelle dopo queste applicazioni, perché avrà bisogno di qualche giorno per “riprendersi”. Se invece il problema principale è rappresentato dal fastidio del post ceretta e dal rossore lieve, senza bruciature, si possono utilizzare soluzioni lenitive al mentolo e al tè verde, due prodotti ideali per donare sollievo alla pelle irritata del post depilazione.

Gambe e petto

Per quanto riguarda i rimedi contro il rossore post ceretta a gambe e petto si deve innanzitutto procedere come per le altre parti del corpo, rimuovendo quindi l’eccesso di ceretta e disinfettando la zona.

Se si tratta di una zona circoscritta, il primo passo può essere passare del ghiaccio, per lenire immediatamente il rossore ed evitare che si diffonda o diventi persistente. Ricorda sempre di non applicare mai il ghiaccio direttamente sulla pelle, ma di frapporre un panno per preservare la pelle. In alternativa si può usare l’olio per lenire e idratare la pelle irritata. In caso invece il rossore sia esteso, puoi fare un bagno all’avena colloidale: basterà versarne un po’ nell’acqua e poi lasciarsi coccolare.

Ascelle e inguine

Ci sono zone più delicate del corpo dove maggiormente bisogna fare attenzione alla depilazione e al processo post epilatorio, per evitare fastidi e irritazioni maggiori, dato lo sfregamento. E’ il caso del rossore dopo la depilazione intima fatta in casa su inguine e ascelle, che va trattato con particolare delicatezza per evitare possa durare e peggiorare a causa dello sfregamento con i vestiti, soprattutto se troppo stretti. Il rossore post depilazione alle ascelle è particolarmente fastidioso, perché può ripercuotersi per tutto il giorno sui nostri gesti. Una volta finita la ceretta bisogna:

pulire i residui di cera e asciugare attentamente le ascelle, per evitare che l’umidità possa creare un ambiente batterico

lenire il rossore con impacchi di camomilla, oli alla calendula o creme che contengano l’aloe vera

lasciar riposare la pelle almeno per qualche ora, non indossare magliette dalle maniche troppo aderenti e non esporre la parte al sole

Il rossore post ceretta all’inguine può essere molto fastidioso, perché se eccessivo può limitare i movimenti e peggiorare per lo sfregamento. Pertanto bisognerà innanzitutto fare un gommage delicato due giorni prima della ceretta, per preparare la pelle. Il giorno della ceretta, invece, dovrai assicurarti di avere qualche ora dopo la depilazione, per far riposare la pelle dopo i trattamenti lenitivi necessari per evitare e rimuovere rossore e irritazioni. Anche in questo caso possono essere un toccasana gli oli alla calendula, soprattutto per le pelli più delicate. Più in generale dovrai dotarti di gel o creme dagli ingredienti lenitivi (come il latte e l’aloe vera) oppure rinfrescanti come menta o mentolo. Ricorda di non indossare abiti aderenti per almeno un giorno, e di evitare invece per 48 ore l’esposizione al sole, per lasciare alla pelle il tempo di alleviare il rossore post ceretta senza stress.

Rimedi per brufoli post ceretta

Di solito i brufoli dopo la ceretta diminuiscono nel tempo e soprattutto se si continua a usare la ceretta come unico metodo depilatorio. I brufoli post depilazione normalmente scompaiono entro 2 o 3 giorni ma nell’attesa vediamo qualche buona pratica per evitare di farli comparire e per avere un ottimo ‘decorso post ceretta’.

Non utilizzare la cera su cicatrici recenti, vene varicose, nei, ferite recenti e mucose

recenti, vene varicose, nei, ferite recenti e mucose Non fare la cera il giorno che hai esfoliato gli strati superiori della pelle con lo scrub

Non fare la ceretta 1-2 giorni prima e durante il ciclo

Non fare bagni caldi né nuotate in mare immediatamente dopo la ceretta.

Indossare abiti larghi almeno per uno due giorni dopo la ceretta

Usare sempre una crema solare

