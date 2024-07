Il mondo della colorazione per capelli sta cambiando. Cambiano le tecnologie delle tinte (sempre meno aggressive), ma anche le abitudini (sempre più domestiche). Secondo una ricerca condotta da Palette, circa 1 persona su 2 decide di tingersi i capelli da sé, rinunciando al parrucchiere. I motivi? La crisi economica e i costi crescenti dei saloni: a pensarla così è il 56% (che però alterna, senza una frequenza precisa, il colore fai-da-te a quello professionale) contro il 34% che si reca solo o per lo più dal parrucchiere e il 20% che non ha una preferenza specifica.

Ritocco della ricrescita: meglio a casa

E poi c’è il discorso del ritocco della ricrescita che, se da un lato scoraggia chi deve fare una spending review, dall’altro lato pone dubbi sull’eventuale dipendenza dal salone per la necessità di continuare la stessa colorazione, una volta iniziata. Così, sempre dalla ricerca Palette emerge che quasi la metà delle persone preferisce essere autonoma per non sentirsi “costretta” a ripetere un trattamento con cadenza periodica (43%), anche per motivi di tempo fuori casa (43%).

Tom Ford / Launchmetrics/Spotlight

La comodità della colorazione temporanea

Nel frattempo le case cosmetiche si sono attrezzate per rispondere ai nuovi bisogni delle Italiane, realizzando linee di colorazione temporanea che permettono di abbassare i costi della spesa per i trattamenti per capelli (al primo posto nelle spese dedicate alla bellezza, con una spesa annua di 257 € pro-capite, secondo l’Osservatorio Compass). Sono tutti prodotti con cui ritoccare la ricrescita bianca colorando solo la radice. In questo modo, si è al sicuro inoltre di non rovinare il servizio colore effettuato dal parrucchiere: te lo immagini quel bel balayage coperto per sbaglio da una tinta fai-da-te?

I prodotti per colorare i capelli in modo temporaneo

All’ormai tradizionale spray per capelli per ritoccare la ricrescita, si stanno affiancando tinte con o senza ammoniaca, facilissime da applicare, che nel giro di 10 minuti “appoggiano” il colore sulle radici, senza intaccarne lo stelo. Si tratta di prodotti coloranti a bassa percentuale di ossigeno.

E per chi ama sperimentare con i prodotti, ci sono mascara per capelli, stick tipo rossetti e ombretti per capelli, il tormentone di TikTok delle ultime settimane.

Lo spray per ritoccare la ricrescita

Hair Touch Up, spray correttore temporaneo della ricrescita, in 5 tonalità (castano scuro, castano chiaro, biondo e mogano), resiste sino al prossimo shampoo, L’Oréal Professionnel (22 € in salone o nei negozi per parrucchieri).

Ulla Johnson /

Launchmetrics/Spotlight

La colorazione temporanea solo per radici

Color Retouch, colorazione senza ammoniaca da applicare con le mani (con i guanti) come se fosse uno shampoo, ma solo sulla ricrescita visibile. Si lascia in posa per 10 minuti e si risciacqua. Si elimina gradualmente dopo 4 settimane, Garnier Color Sensation (3,49 €).

E quella permanente (sempre per ricrescita)

Root Retouch, un pratico kit con pennello, guanti e vaschetta per ritoccare la ricrescita tra una colorazione e l’altra, di Schwarzkopf (4,99 €).

Saint Laurent / Launchmetrics/Spotlight

L’ombretto per capelli

Root Cover Up, polvere colorante per capelli, di Color WOW (35 €)

Il mascara per i capelli bianchi

Temporary Hair Touch Up, mascara per capelli, in 4 tonalità (nero, castano scuro, castano chiaro e biondo) di Herbatint (10,99 €).

JW Anderson /

Launchmetrics/Spotlight

Lo stick matitone per coprire la ricrescita

Color Stick, matita per colorare in modo temporaneo la ricrescita dei capelli, in 2 nuance, di Bumble and Bumble (30 €).