Cosa c’è di meglio di un bel gelato in una giornata estiva? Goloso e rinfrescante com’è, riesce a sedurre più o meno chiunque. Tra i gusti più classici e amati ci sono fragola, vaniglia e cioccolato, un trio delle meraviglie che negli Usa prende il nome di Neapolitan ice cream. Una delizia per il palato e per gli occhi, con quei tre colori brillanti che sembrano perfetti per stare insieme. A qualcuno è venuta l’idea di riproporli per un hairstyle ed è stato un successo. Su TikTok è uno stile amatissimo che, se ti senti in vena di osare, potresti provare anche tu.

Che colore è il Neapolitan ice cream?

Il Neapolitan ice cream non è un colore unico, ma sono bande di colori diversi accostate e alternate. Prende ispirazione dalle nuance dei gusti di gelato: queste sono il rosa per la fragola, il castano per il cioccolato e il biondo per la vaniglia. Un hair look di chiara ispirazione Y2k, quando le tonalità a contrasto andavo per la maggiore, e che dà il meglio su tagli scalati.

Il trend su TikTok

Così goloso ed estivo, il Neapolitan ice cream è un hair style che non ha fatto fatica a farsi amare sui social. In pochissimo tempo ha ottenuto svariati milioni di visualizzazioni si TikTok, confermandosi una delle tendenze capelli più amate dell’estate. Sono principalmente le giovanissime ad apprezzarlo, ma non è necessario essere una teenager per sfoggiarlo.

Come si realizza la colorazione Neapolitan ice cream

Per l’effetto Neapolitan ice cream dovrai chiedere l’intervento di un professionista. Realizzarlo da sola è praticamente impossibile se non sei davvero esperta, perciò meglio non rischiare. La tecnica consiste nel dividere i capelli in sezioni con una riga che parte dalla fronte e arriva alla nuca, alternandone una più sottile che andrà tinta con un castano (a meno che questa non sia la tua colorazione naturale) e una grande circa il doppio da decolorare. Una volta effettuato il processo, questa seconda area va divisa ancora a metà: una parte dovrà essere bionda e l’altra tinta di rosa. Puoi personalizzare il tutto a tuo piacere, scegliendo per ogni colore shade più o meno intense, oppure dando maggior rilevanza a un colore piuttosto che a un altro. Certo, forse non è adatto proprio a tutte, ma non si può dire che non faccia venire l’acquolina in bocca.

L’origine del nome

Il Neapolitan ice cream deve il nome a un popolare e goloso dolce della tradizione nordamericana. È un dessert composto da 3 gelati: vaniglia, cioccolato e fragola. Pare che siano stati gli immigranti provenienti da Napoli a crearlo. Sbarcati negli Usa, mettevano a frutto la loro maestria nel fare i gelati producendo principalmente questi tre gusti e da qui deriverebbe il nome. Ora è possibile trovare questo accostamento in vaschette preconfezionate al supermercato, ma può essere servito anche sotto forma di torta-gelato, oppure tra due fette di wafers, o a palline nella classica coppetta. Chi l’avrebbe mai detto che avrebbe dato il nome a un hair style?

