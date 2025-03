Il contouring è una tecnica di make-up che permette di definire e modellare i lineamenti del viso. Applicando correttori, polveri e fondotinta più chiari o più scuri, opachi o luminosi, si riesce a scolpire e armonizzare il volto, enfatizzandone i punti di forza e minimizzandone i difetti. Ma sapevi che puoi ottenere un effetto simile anche grazie ai capelli? Mescolando nel modo giusto luci e ombre nella colorazione della chioma, combinando diverse tonalità e creando un gioco di schiariture e punti di focus puoi riuscire a valorizzarti al meglio proprio come potresti fare con i trucchi.

Cos’è il contouring capelli

Il contouring capelli è una tecnica di colorazione che crea profondità e tridimensionalità grazie alla combinazione di tonalità chiare e scure, calde e fredde. L’effetto è molto naturale e non c’è bisogno di stravolgere totalmente l’hairstyle perché ti basta agire solo sui punti strategici che ti permettono di valorizzare il viso. Inoltre consente di dare maggior risalto alla chioma facendola sembrare più piena, e ne gioverà anche il taglio che risulterà più scolpito. È un trattamento personalizzato, che deve essere valutato dal parrucchiere a seconda delle tue caratteristiche e dell’effetto che vuoi ottenere, anche se ovviamente ci sono delle indicazioni di base che possono aiutarti a fare un’idea in anticipo.

A chi è adatto il contouring capelli

Lo scopo è quello di creare maggiore armonia e riequilibrare il volto, perciò dovrai partire dalla sua forma per capire come agire. Con un viso allungato, distribuendo le schiariture ai lati otterrai un’illusione di larghezza. Se hai un viso quadrato addolciscilo con sfumature morbide, mentre se è tondo allunga il profilo con schiariture lungo le ciocche frontali e le punte. Punta su una schiaritura diffusa e armoniosa se il tuo volto ha forma ovale, mentre se è a cuore ricorda di illuminare la parte inferiore per bilanciare la fronte ampia.

Quando scegliere il contouring capelli

Se cerchi un hairstyle che possa valorizzare il tuo volto e la tua chioma senza dover affrontare ritocchi frequenti, il contouring capelli è quello giusto per te. Con il suo effetto così naturale si adatta a qualunque stile e a qualsiasi taglio. Mantenerlo e gestirlo è molto semplice e inoltre, grazie al gioco di sfumature, la ricrescita non risulta particolarmente evidente. Ti basterà prenderti cura dei tuoi capelli evitando lavaggi troppo frequenti e scegliendo prodotti specifici per capelli colorati, magari aggiungendo alla hair care routine qualche maschera per ravvivare il colore.

Le celebrità ne vanno pazze

Se hai dubbi sul fatto che il contouring capelli possa essere una scelta vincente, pensa che le celebrità ne vanno pazze. Per valorizzare il viso ed enfatizzare i lineamenti, è l’hairstyle che hanno scelto Jennifer Lopez e Margot Robbie. Anche Gigi Hadid, Blake Lively e Hailey Bieber si sono fatte tentare, e come loro Kim Kardashian e le sue sorelle. Una colorazione dall’effetto molto naturale e allo stesso tempo super efficace, se le star non sanno più farne a meno non è certo un caso.

