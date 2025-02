Vai di ciglia XL e eyeliner

Uno charme che fa subito tendenza? Sfrutta trucco e capelli anni ’60! Soprattutto il trucco anni ’60 non passa mai di moda vince sempre. Caratterizzato da occhi in primo piano grazie ad eyeliner grafico, ciglia extra lunghe e ombretti pastello, si è fatto notare anche sulle passerelle delle sfilate primavera-estate. Le icone da copiare? Per il make up occhi sicuramente Twiggy, con le sue celebri ciglia dipinte, e Brigitte Bardot, che non rinunciava mai a un tratto di eyeliner dall’allure felina. Oggi la tendenza torna in chiave contemporanea grazie ad attrici come Alexa Demie e Anya Taylor-Joy, che lo reinterpretano con grafismi sorprendenti e tocchi glitter. Un’idea facile: per entrare subito nel mood, prova un paio di ciglia magnetiche, quelle che si fissano grazie a micro calamite, perfette per ottenere uno sguardo da cerbiatto senza fatica.

Antonio Marras primavera-estate 2025 Spotlight/Launchmetrics

Trucco anni ’60: sì a labbra nude o rosate

Rosa sorbetto, pesca, nude… Per seguire il trend Sixties sono queste le tonalità di rossetto che aggiungeranno quel giusto tocco vintage. Se gli occhi, infatti, vengono caricati con eyeliner marcati e ciglia XXL, le labbra scelgono sempre toni soft, creando così un perfetto equilibrio. Al posto del classico rossetto, preferisci quindi balm o gloss, i nuovi must have di primavera. Queste formule, oltre a lasciare un velo fresco di colore, sono arricchite con acido ialuronico e altre sostanze rimpolpanti, in grado di aggiungere volume extra. Un’idea trucco anni ’60 facile? Disegna il contorno labbra con una matita color nude o rosata. Sborda leggermente, ma lascia ben evidente l’arco di Cupido, quindi stendi il colore.

Capelli anni ’60: a tutto volume

Oltre al make up anni ’60, ora fanno tendenza anche le acconciature in stile Dolce Vita. Tornano le pettinature vaporose, bien coiffée. Per trovare ispirazione studia i raccolti beehive (quelle acconciature tutte cotonate in verticale che piacevano tanto anche alla cantante Amy Winehouse), visti in passerella da Bora Aksu e N°21. Per realizzarle non dimenticare di cotonare al massimo le ciocche, poi aiutati con una lacca extra forte per mantenerle perfette a lungo. Un’idea facile: per ottenere un bel beehive, puoi utilizzare uno di quei posticci che aumentano il volume. Si tratta di morbidi cuscinetti che trovi in varie colorazioni (dal platino al bruno) da inserire dove c’è bisogno.

Bora Aksu primavera-estate 25 Spothlight/Launchmetrics

L’estetica sixties fa tendenza anche sul red carpet

L’effetto nostalgia colpisce persino i red carpet, come si è visto su uno dei più autorevoli, quello dei Golden Globe: tante le celeb che per la serata hanno scelto look dal glamour decisamente vintage con trucco e capelli anni ’60. Soprattutto per quanto riguarda acconciature e make up ispirati a icone come Brigitte Bardot, Ursula Andress, Jackie Kennedy. La più ammirata? Nicole Kidman, che si è fatta notare per la pettinatura: una ponytail di grande effetto e con extra volume, realizzata dall’hairstylist Adir Abergel. Considerato, non a caso, il “maestro delle code”.

Trucco e capelli anni ’60: i prodotti must have

Se ti piace l’idea di sperimentare un look con trucco e capelli anni ’60 metti nel beauty case i prodotti giusti: mascara extra black dalle formule allunganti, eyeliner e, perchè no, anche un paio di ciglia finte. Poi rossetti dai colori pastello, meglio se con texture glossy. Non dimenticare poi una lacca per capelli, per fissare a lungo le acconciature cotonate.

Formula no transfer a prova di sbavature per Everink Liner di Dolce & Gabbana (41

€).

Lash Idôle Flutter Extension Mascara di Lancôme (39 €) ha una formula che promette ciglia più lunghe e a ventaglio.

Impact Volume Mascara 2 in1 di TNS (18,90 €) con due applicatori definisce e volumizza.

Dior Addict Lip Glow di Dior (44 € ) reagisce con il pH delle labbra creando un colore personalizzato.

Per labbra morbide e rosate in stile trucco anni ’60, c’è Lip Jam Melting Balm di Deborah Milano (16,50 €) con ceramidi.

L’ acido ialuronico presente in Gloss Paradise Volumizzante n. 402 di L’Oréal Paris (12,99 €) rimpolpa.

Per cotonare ci vuole la spazzola giusta come Narrow Dressing Brush di Ghd (21,50 €, su ghdhair.com).

Elnett Lacca Corpo e Volume Fissaggio Forte di L’Oréal Paris (5,80 €) fissa l’acconciatura senza incollarla.

Mousse Volumizzante Testa fra le Nuvole di Adorn (4,20 €) facilita lo styling e fissa le acconciature strutturate.

