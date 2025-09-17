Si può essere belle, eleganti e seducenti a tutte le età. Il segreto è adattare il proprio stile assecondando il tempo che passa, senza voler a tutti i costi sembrare quelle che non si è. Questo non vuol dire che se sei over 60 devi rinunciare a ciò che ti piace, ma che devi scegliere con consapevolezza. Il taglio di capelli giusto può aiutarti nella definizione del modo in cui appari e di cosa comunichi al mondo. Scegline uno che doni freschezza, luminosità e movimento alla chioma così da ringiovanire il viso, con un colore calibrato e adatto al tuo incarnato e ai tuoi occhi. Puoi prendere spunto dalle celebrità per un effetto antiage ma soprattutto cool.

Il power-pixie di Meryl Streep

Meryl Streep è tornata a vestire i panni di Miranda Priesly nel sequel de Il diavolo veste Prada, riportando in auge il power pixie. Il taglio ha i lati netti e puliti, mentre le lunghezze superiori sono scolpite in modo da dare la giusta dose di volume e movimento. Il ciuffo laterale incornicia il viso per regalare allo sguardo intensità. Da non sottovalutare la scelta del colore: un argento luminoso e freddo, che esalta la pelle e cattura la luce con eleganza. Simbolo di forza e autorevolezza, questo haircut ti aiuterà ad esprimere tutto il tuo carisma.

Il caschetto corto di Kris Jenner

Kris Jenner propone un caschetto corto con frangia che si rivela un’ottima idea se cerchi un taglio raffinato e minimal-chic ma che sia anche ringiovanente. Si tratta di un haircut geometrico e pieno, leggermente scalato, con la frangia che incornicia il viso e mette in risalto lo sguardo, da portare leggermente scompigliata. Se hai un viso dai tratti regolari e di forma ovale o allungata è quello che fa per te. Ti donerà un aspetto sofisticato e ti farà apparire più giovane e luminosa.

Il caschetto mosso di Sharon Stone

La praticità è la cosa che chiedi a un taglio di capelli, ma non vuoi rinunciare alla leggerezza e a un tocco di audacia. Allora scegli il caschetto mosso di Sharon Stone. Arriva poco sopra le orecchie e la sua forma è arrotondata. Perfetto da portare ondulato e spettinato, è l’ideale se hai capelli sottili o che hanno perso corpo nel tempo perché aggiunge volume. Gioca con un colore luminoso e sfaccettato, che crei un effetto dégradé per minimizzare la ricrescita.

I capelli medio-corti di Margherita Buy

Vuoi un taglio che porti freschezza e naturalezza al tuo aspetto? Allora un caschetto medio-corto è quello che fa per te, come insegna Margherita Buy. Unisce eleganza e naturalezza e garantisce uno stile sobrio, femminile e senza tempo. I capelli arrivano appena sopra o all’altezza del mento, a volte poco sotto, con linee leggermente scalate o sfilate, il che dona movimento e leggerezza. Portalo come fa l’attrice, con una una piega naturale, con volume alla radice e punte morbide, né piatte né troppo gonfie. Questo hairstyile ha il vantaggio di non essere troppo corto, perciò ti permette anche di giocare con lo stile e sfoggiare qualche acconciatura.

I capelli corti di Isabella Rossellini

Raffinatezza e spontaneità sono le caratteristiche del taglio corto di Isabella Rossellini. Un hair style che rispetta la texture naturale del capello e che permette anche a casa una gestione che non dà troppi pensieri: ti basterà pettinarlo con le dita con un poco di mousse. Il taglio incornicia il volto in modo elegante, addolcendo i lineamenti e valorizzando lo sguardo. Inoltre dona un’aria fresca, energica e contemporanea senza forzare la mano.

I capelli corti e ricci di Valeria Golino

Se la tua chioma è riccia, ribelle e indisciplinata, allora lasciati ispirare dal taglio corto di Valeria Golino. L’attrice gioca con i volumi e le scalature leggere che donano movimento alla chioma. La parte superiore è più volumizzata, mentre i lati sono più leggeri, con una gradazione che permette di adattarsi a diverse forme del viso. Le schiariture valorizzano l’hair style ma attenzione a non esagerare con colori troppo chiari. Ne risulta uno stile sofisticato, fresco e dinamico senza risultare troppo costruito.

Il faux-pixie di Isabella Ferrari

Se non te la senti davvero di rinunciare alle lunghezze, ma vorresti provare a vederti con i capelli corti, fai come Isabella Ferrari e scegli il faux-pixie. Si tratta di un’ acconciatura che riproduce l’effetto del pixie cut – cioè corto, sbarazzino e con ciocche scalate – senza dover realmente tagliare troppo. La chioma lunga o media viene raccolta e nascosta sotto la nuca con forcine e la parte superiore viene volumizzata o modellata per imitare le linee tipiche del pixie cut. In questo modo potrai prenderti del tempo per farti un’idea mentre decidi quale taglio è quello giusto per te.