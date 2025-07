Hai appena lasciato il salone con una tinta brillante e intensa. Ma occhio: soprattutto in estate ogni gesto di cura conta ai fini della luminosità del tuo biondo o castano. Così cosa non fare dopo una tinta per capelli diventa una domanda fondamentale se desideri mantenere il colore impeccabile il più a lungo possibile. Lavaggi troppo frequenti, prodotti sbagliati, strumenti a caldo: ci sono più insidie di quante immagini.

Nelle righe che seguono, scopriamo gli errori più comuni che rovinano una tintura fresca e cosa fare per mantenere i capelli luminosi e sani anche settimane dopo il trattamento.

Launchmetrics/Spotlight

Perché è importante seguire alcune regole dopo la tinta

Come spiegano gli esperti coloristi, il modo in cui ti prendi cura del colore dei tuoi capelli ne influenza la durata. Ecco perché è essenziale sapere fin da subito cosa evitare per non compromettere l’effetto ottenuto dal parrucchiere. Per “subito” si intende letteralmente subito dopo il servizio colore in salone. Di seguito, gli errori più comuni nella gestione del colore.

Cosa non fare dopo la tinta ai capelli

Non lavare subito i capelli

Dopo aver fatto la tinta, non lavare subito i capelli. Gli esperti consigliano di aspettare almeno 48-72 ore. Questo tempo è necessario affinché la cuticola del capello si richiuda e il colore si fissi. Come saprai, intanto il colore ha una lunga durata perché è addizionato all’ossigeno che permette di penetrare all’interno della cuticola (questo è valido per le tinture permanenti). Lavare troppo presto i capelli può inficiare questo processo di fissazione del colore, e di conseguenza compromettere l’intensità della tinta e farla sbiadire prematuramente.

Niente acqua calda la settimana dopo la tinta

L’acqua calda è un’altra nemica della tinta appena fatta. Il motivo? Solleva le cuticole e favorisce la dispersione del colore. Per questo è consigliato usare solo acqua fredda o al massimo tiepida per lavaggi e risciacqui. Ne guadagnerai in brillantezza.

Stop agli shampoo aggressivi e ai solfati

Gli shampoo con solfati, spesso molto schiumogeni, tendono a lavare via il colore. Sono ottimi per rimuovere impurità, ma deleteri per una tinta appena fatta. Opta per shampoo senza solfati o specifici per capelli colorati. Evita anche gli shampoo antiforfora e purificanti, che possono alterare la tonalità.

Non lavare i capelli troppo spesso

Secondo gli esperti coloristi lo shampoo frequente è uno dei principali responsabili dello scolorimento. Il consiglio è di limitare i lavaggi a 2-3 volte a settimana anche in estate. Se hai i capelli ricci e secchi, puoi sostituire lo shampoo con metodi alternativi come il co-wash, cioè il sistema di lavare i capelli con il solo balsamo, un modo per pulire le fibre capillare senza aggredire né togliere pigmenti.

Evita il cloro e l’acqua salata i primi giorni dopo il colore

L’acqua di mare e il cloro della piscina sono tra i peggiori nemici del colore. Il cloro, in particolare, può decolorare i capelli biondi facendoli virare al verde, mentre su quelli scuri spegne la luminosità. Se è prevista una vacanza al mare o vai in piscina, proteggi i capelli con una cuffia o con spray protettivi UV.

Troppi strumenti a caldo: da non fare dopo la tinta per capelli

Nei primi giorni dopo la tinta, è meglio evitare phon, piastre e ferri arricciacapelli. Il calore eccessivo “brucia” il colore e secca i capelli. Quando torni allo styling, non dimenticare mai il termoprotettore. Alcuni prodotti di styling, inoltre, proteggono anche dai raggi UV.

Occhio ai prodotti troppo nutrienti o..alcolici

Anche l’uso eccessivo di lacche, gel e mousse con alcol può compromettere la durata della tinta. Questi prodotti aprono la cuticola, facendo “scappare” i pigmenti. Attenzione anche alle maschere troppo dense: se non sono formulate per capelli colorati, potrebbero rimuovere il colore anziché nutrire la fibra.

Launchmetrics/Spotlight

Cosa fare invece dopo una tinta per capelli per mantenere il colore brillante

Usa trattamenti tonalizzanti e gloss di mantenimento

Per ravvivare la tinta tra un appuntamento e l’altro, chiedi al tuo parrucchiere di programmare un gloss ogni 4-6 settimane. A casa, usa shampoo pigmentati (viola per biondi, blu per castani ramati) una volta a settimana per contrastare i riflessi gialli o rame.

Scegli prodotti specifici per capelli colorati

Shampoo, balsami e maschere devono essere formulati per proteggere la tinta. Alcuni prodotti leave-in sono formulati per sigillare la cuticola e trattenere i pigmenti all’interno del capello, proprio perché non si risciacquano.

Proteggi sempre i capelli con termoprotettori e filtri UV

Che sia per lo styling o per una giornata all’aperto, non dimenticare mai la protezione. Il termoprotettore riduce i danni da calore e mantiene la superficie del capello liscia e brillante, mentre il filtro UV difende dai raggi solari. Temi che i capelli si sporchino? Tranquilla: ci sono prodotti protettivi dal sole che non ungono i capelli.

Leggi anche Colore di capelli che ringiovanisce: le tinte giuste per per ogni età

Leggi anche Come far durare la tinta più a lungo? 7 consigli da provare