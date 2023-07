N essun timore di ungere i capelli: i prodotti specifici per proteggere le lunghezze dal sole si sono alleggeriti. C'è lo spray, l'emulsione, la crema e, ovviamente, il tradizionale olio solare

In estate usare un solare per capelli è fondamentale per contrastare gli effetti disidratanti di sole, sale e salsedine. «A lungo andare, i raggi UV rischiano di danneggiare la struttura dei capelli e di sbiadirne le lunghezze. Il sole, infatti, deteriora la cuticola esterna e rompe i legami proteici che compongono la fibra del capello» spiega l’hair stylist Flippo Beltramo per Antonella Alassio Hairstylist.

Per i capelli vale un po’ il concetto della protezione per la pelle: nessuno (o quasi) si sognerebbe di esporsi al sole senza un filtro solare. «Allo stesso modo per i capelli, esistono prodotti specifici dalle consistenze diverse, proprio per accontentare pubblici diversi. Più corposa per i capelli ricci e spessi, più leggera per i capelli fini e sottili».

Ecco, quindi, che si può diversificare tra lo spray bifasico per i capelli che temono di diventare grassi, l’olio solare per i capelli che tendono a diventare secchi e stopposi, la crema per le fatidiche vie di mezzo che richiedono comunque idratazione post solare.

«Ci sono poi trattamenti idratante e disciplinanti dalla texture leggera e a rapido assorbimento, ideali per un’applicazione quotidiana in estate sia a capello bagnato, dopo lo shampoo, che a capello asciutto in piccole quantità, per un’immediata azione anticrespo» specifica Beltramo.

Nelle righe che seguono la nostra selezione sui solari per i capelli.

Solarich, solare di Medavita

Una texture particolare per un prodotto solare per capelli da usare prima, durante e dopo l’esposizione. Nutre senza appesantire, idrata, illumina e disciplina i capelli esposti a cloro e ad agenti atmosferici. Di Medavita (9 euro in salone).

Olio secco solare di Klorane

Un prodotto solare multi-funzione con SFP 30, adatto per il corpo e per i capelli. Grazie a un complesso di 4 olii vegetali (Olio di Tamanu BIO, Monoï, Pongamia e Girasole) ricchi di acidi grassi, assicura protezione alla fibra del capello. E in più può essere applicato sul corpo. Di Klorane (30 euro in farmacia).

Incredible Milk di Milk_Shake

12 effetti per un prodotto che è più di un solare per capelli. Ne elenchiamo alcuni: è anti-crespo, previene le doppie punte, aiuta a districare, leviga la cuticola, protegge dal calore di phon e piastra e ovviamente dai raggi UV. Di Milk_Shake (24,90 in salone).

Spray solare bifasico per capelli di Rougj+

Un solare specifico per capelli dalla texture leggera che si agita prima di vaporizzarla. Contiene un mix di aminoacidi e vitamine (arginina, betaina e pantenolo) in grado di proteggere a lungo i capelli e la cute dai raggi UVA e UVB, contrastandone la disidratazione. Di Rougj+ (22 euro).

Crema doposole per capelli di Divina BLK

È destinata ai capelli ricci che al mare soffrono particolarmente. La crema leave-in senza risciacquo di Divina BLK contiene olio di argan e di cocco, dalle proprietà nutrienti e gli estratto di cocco, melone e estratto di goji ad alto potere antiossidante. In vendita su Divinablk.com (15,50 euro).

.

Sempre per il dopo spiaggia il balsamo senza risciacquo di Biopoint è adatto anche ai capelli più sottili. La fragranza agrumata e muschiata fa molto vacanza! (6,40 euro).

Balsamo districante di Gliss

Garantisce una pettinabilità istantanea senza rischio di spezzare i capelli. Grazie all’olio di albicocca, protegge dallo sbiadimento del colore. Di Gliss (5,99 euro).

Balsamo solare di Morphosis

Nutre e ripara dopo l’esposizione al sole. L’estratto bio di proteine idrolizzate della mandorla rigenera e idrata il capello. Il burro di karité nutre. Di Framesi (24 euro in salone).

Shamposole di L’Erbolario

Un mix di oli resitensiottivi (olio di mandorle e di girasole) per detergere i capelli con delicatezza dopo il mare. Di L’Erbolario (10,90 euro).