Vuoi dare una svolta alla chioma, per celebrare con il nuovo look l’inizio della nuova stagione? Avvicinandosi ai mesi più caldi cresce la voglia di leggerezza e praticità, e il boy bob è il taglio di capelli giusto se anche tu senti questa esigenza. È una variante del caschetto classico ma leggermente più corto ed è perfetto se portato spettinato e out of bed. L’ispirazione arriva dagli anni Novanta quando era di tendenza tra i ragazzi, ma oggi è più femminile che mai.

Da dove arriva il boy bob

Ti ricordi il caschetto che portava Nick Carter dei Backstreet Boys e che, per un certo periodo, ha sfoggiato anche Robbie Williams nei primi tempi con i Take That? È proprio quello il taglio su cui puntare questa primavera: non troppo corto, non troppo lungo, dall’aspetto naturale e casual. Se tre decadi fa era considerato da uomo, oggi non ha proprio niente di mascolino, se non una certa tendenza alla semplicità e al disimpegno. È un taglio che richiede poca cura, facile da portare e che non ha bisogno di troppa manutenzione.

Come è fatto il boy bob

Il boy bob ha una lunghezza compresa tra il lobo delle orecchie e il mento, o comunque mai oltre la mandibola. I capelli devono essere pari sul dietro e nella zona laterale mentre sul davanti una leggera scalatura dona movimento e volume. Il segreto è fare in modo che risulti morbido e che non ci siano spigoli e tagli troppo netti e definiti. Puoi lasciare scoperto il volto, oppure incorniciarlo con asimmetrie studiate ad hoc.

Lo styling del boy bob

Lo styling del boy bob non potrebbe essere più semplice e mai come in questo caso vale la regola del less is more. È un taglio di capelli che ha qualcosa di selvaggio, di libero e audace, perciò la minor cura equivale al maggior risultato. Lasciali asciugare all’aria, magari con solo un po’ di leave in per dare definizione. Non cercare la perfezione ma lascia che i tuoi capelli appaiano più naturali possibile. La riga può essere centrale o, ancora meglio, leggermente laterale con il ciuffo sollevato come se avessi appena spostato la ciocca con le mani.

A chi è adatto il boy bob

Se in un taglio di capelli cerchi comfort e praticità ma non vuoi rinunciare a seguire le tendenze, il boy bob è quello che fa per te. La gestione richiede davvero poco tempo e pochissima attenzione. Si tratta di un hairstyle talmente versatile che si adatta a qualunque tipo di chioma: che tu sia liscia, mossa oppure riccia si rivelerà in ogni caso una scelta azzeccata.

