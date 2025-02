Sarà un anno da favola per quanto riguarda l’hair-style, con i tagli più trendy ispirati al mondo incantato. Se pensi di cambiare look nel 2025 non potrai fare a meno del caschetto morbido come quello di Biancaneve, o della chioma mossa e spettinata che ricorda quella delle sirene. Ma non solo: se i tuoi personaggi preferiti sono i villain adorerai il pixie wolf-cut: il mullet corto e scompigliato come la pelliccia del lupo. Tra capelli tanto lucidi da sembrare di vetro e un castano caldo e avvolgente come un orsacchiotto di peluche, perderai la testa. Le frange, quest’anno protagoniste come non mai, da provare è quella trasparente.

Trend capelli: il caschetto di Biancaneve

In concomitanza con l’uscita al cinema della versione live action di Biancaneve, dal 25 marzo nelle sale, l’hairstyle della principessa Disney torna di tendenza. Si tratta un bob che arriva alla linea del mento, acconciato con ciocche ondulate e morbide e finitura lucida. Femminile e dal gusto vintage, nella versione classica prevede un colore scuro, proprio come quello della dolce fanciulla protagonista della fiaba, ma nulla ti vieta di sperimentare.

I capelli sirena

Come una sirenetta appena uscita dall’acqua, con i lunghi capelli mossi e scompigliati che scendono sulle spalle e sulla schiena: non ti piacerebbe essere proprio così? Se ami un look informale ma allo stesso sexy e non vuoi rinunciare alla chioma lunga, questo hair-style è quello che fa per te. E’ un taglio che si mantiene bene anche se non vai spesso dal parrucchiere, purché non dimentichi di dedicare il giusto tempo alla cura del capello.

Pixie wolf-cut

Sarà pure il cattivo delle favole, ma a quanto pare il lupo ha anche stile da vendere. Il pixie wolf cut è uno dei tagli di capelli più trendy del 2025 e si chiama così perché evoca nella forma la pelliccia dell’animale. Ma non solo: condividono anche lo stesso carattere selvaggio, indomito e aggressivo. E’ un mullet con strati spettinati e voluminosi, che non richiede troppo impegno quotidiano nello styling. Se sei energica e disinvolta e vuoi farti notare, è il taglio giusto per te.

Glass hair

Capelli lucidi e splendenti da sembrare di vetro: non è magia, ma frutto di una haircare curata e studiatissima. Il taglio ideale per avere una resa eccellente è un bob netto, senza scalature. In fase di asciugatura dovrai applicare prodotti specifici e lucidarle la chioma alla perfezione fino a dare al capello una texture liscia e setosa. Sceglilo se puoi dedicare all’hairstyle tutto il tempo necessario, e poi risplenderai come un cristallo.

Il castano “orsacchiotto”

Dopo anni di shatush e balayage, il teddy bear brown è la rivincita delle castane. Un colore caldo e morbido come un’orsacchiotto di peluche. E’ una tonalità ricca e tridimensionale e con una lucentezza lieve. La scelta ideale per te se vuoi ridurre al minimo la manutenzione e, allo stesso tempo, risultare al passo con le nuove tendenze.

Frangetta trasparente

Quello della frangetta trasparente è un trend che arriva dall’Asia e che ha conquistato l’occidente. I capelli creano un effetto impalpabile, tanto sfilati da sembrare rarefatti, così da lasciar intravedere la fronte. Coinvolge solo una piccolissima porzione di capelli, quindi è l’ideale se sperimenti la frangia per la prima volta e non sei sicura se ti piacerà. Ha i vantaggi di adattarsi a ogni tipo di capello, dal più riccio al liscissimo, e sottolinea lo sguardo senza appesantire.

