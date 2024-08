C’è qualcosa di più di un semplice taglio di capelli dietro il successo di molte celebrità? Secondo una teoria, sempre più diffusa sui social network, sembrerebbe di sì. Diversi creator molti attivi su TikTok sostengono, portando esempi, che un look capillare distintivo possa giocare un ruolo fondamentale nel lancio di una carriera.

La teoria dei capelli di Hollywood

Questa intuizione ha preso il nome di “teoria dei capelli di Hollywood” e suggerisce che un aspetto della chioma particolare o riconoscibile possa contribuire in modo significativo a rendere una persona famosa. Secondo questa teoria, icone come Marilyn Monroe, Elvis Presley e Amy Winehouse non sarebbero diventate così memorabili senza i loro caratteristici hairstyle.

Famosi grazie ai capelli

L’idea alla base di questa teoria è che un hairstyle iconico funga da biglietto da visita, rendendo una persona immediatamente riconoscibile. In un mondo saturo di immagini, un look distintivo aiuta a creare un’identità visiva forte e memorabile. Il caschetto biondo di Marilyn Monroe è rimasto nell’immaginario come sinonimo di sensualità e glamour. Così come il ciuffo nero e pettinato all’indietro di Elvis Presley, diventato un’icona del rock’n’roll, e la chioma voluminosa di Amy Winehouse, diventata il suo segno distintivo.

I capelli più famosi di oggi

La “teoria dei capelli di Hollywood” non è valida solo alle celebrità del passato, ma anche a quelle di oggi. Ad esempio Ice Spice: la rapper ha visto la sua popolarità esplodere dopo aver adottato un look con capelli corti, ricci e arancioni. E ancora la cantante Chappell Roan, che ha cambiato radicalmente il suo look passando da capelli castani a rossi vivaci. E infine Sabrina Carpenter, la cui frangia a tendina è diventata un elemento distintivo del suo stile, e Billie Eilish, che negli anni ha sperimentato diversi colori di capelli, ma è stata la sua fase capelli neri con radici verdi a renderla un’icona della generazione Z.

Leggi anche Capelli: i tagli corti preferiti dalle star

Un’arma a doppio taglio

Come in molti hanno sottolineato su TikTok, puntare tutto sui capelli nella speranza di diventare famosi non funziona e spesso può essere un’arma a doppio taglio. Un look troppo distintivo può talvolta limitare la versatilità di un artista. Proprio per questo molte celebrità, dopo aver raggiunto la fama grazie a un hairstyle iconico, decidono di sperimentare nuovi look per mostrare una diversa sfaccettatura della loro personalità.