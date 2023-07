Pettine a denti larghi, quando usarlo e a cosa serve

U na volta provato sui tuoi capelli, non riuscirai più a fare a meno del pettine a denti larghi. Sai perché è utile, quando va usato e su quale tipo di chioma?

Se hai a cuore la tua hair routine quotidiana, c’è un dettaglio che devi assolutamente conoscere. Hai imparato a lavare i capelli con attenzione, evitando errori che potrebbero compromettere il risultato finale. Ma hai mai posto la dovuta attenzione al momento in cui li pettini? Prova il pettine a denti larghi e non te ne pentirai…

Pettine a denti larghi, perché è così utile?

Capelli asciutti, bagnati, ricci e lisci: il pettine a denti larghi è ideale ogni giorno su ogni tipo di capigliatura. Lo hai mai provato? Dopo esserti fatta lo shampoo, è l’accessorio migliore che tu possa usare. Il pettine a denti larghi districa bene i capelli, toglie i tuoi odiati nodi e distribuisce balsamo o altri prodotti che devono restare in posa qualche minuto.

In caso di capelli lunghi o ricci, non c’è niente di meglio. Al contrario, un pettine a denti stretti o medi complicherebbe l’operazione e ti provocherebbe non poco fastidio. In questo modo, inoltre, si evita la rottura dei capelli, contenendo persino la caduta. Con un altro tipo di pettine, la frizione sarebbe maggiore e aumenterebbe quindi il rischio che si spezzino. E quante volte ti capita di trovare enormi grovigli di capelli su pettini e spazzole? I denti larghi evitano il problema. Per lo stesso motivo, previeni e riduci le doppie punte ed eviti di rovinare troppo la tua chioma, soprattutto in caso di capelli ricci o mossi.

Non è tutto: usando il pettine a denti larghi, persino il tuo cuoio capelluto ti ringrazierà. Il modello, infatti, agisce più delicatamente ed è l’ideale quindi in caso di abrasioni e pelle sensibile, con infiammazioni o brufoli. Sui capelli bagnati esprime tutta la sua potenzialità, garantendo il massimo risultato. I nodi saranno facilmente districati e ti aiuta a distribuire in modo omogeneo qualsiasi trattamento. Ma non solo: che tu sia riccia o liscia, il pettine a denti larghi è adatto anche sui capelli asciutti, soprattutto quando sei di fretta o hai una chioma molto lunga. Pettinarli non sarà mai stato così facile, risparmiandoti strappi e rotture. Anche se hai i capelli mossi e non hai avuto tempo di lavarli, non devi rinunciare al pettine per paura che sciupi le onde della tua chioma: è delicato e ti assicura ricci definiti.

Le tipologie

Capelli lisci, ricci o mossi, sottili, fragili e che tendono a spezzarsi, asciutti o bagnati: il pettine a denti larghi è adatto proprio a tutti i tipi di capelli. Ma sapevi che esistono diverse versioni? Forse ti è capitato di intravederli dal parrucchiere: ecco tutte le caratteristiche.

Sul cuoio capelluto è più delicato di qualsiasi altro pettine o di una normale spazzola ed evita di strappare troppo i capelli. Insomma, il pettine a denti larghi è il segreto di styling che forse ancora non conoscevi: è ideale per sfoggiare una chioma in ordine e definita, impossibile da rinunciarci in caso di capelli ricci, aiutandoti persino a combattere quell’effetto crespo che proprio non sopporti.

Non solo: dopo la piega mossa, passa il pettine a denti larghi, meglio se con movimenti lenti e leggeri. È l’ideale per aprire le onde e donare alla tua acconciatura un aspetto più naturale. Risultato? Sarai impeccabile ed elegante. Ma quale modello scegliere? In commercio le versioni disponibili sono molteplici. Tra i più diffusi, consigliato anche per i capelli ricci, è il pettine a denti larghi in legno: districa i nodi delicatamente, scivolando tra le ciocche ed evitandoti dolore. Puoi usarlo anche sotto la doccia, aiutandoti a distribuire al meglio balsamo e maschera su tutte le lunghezze.

C’è persino il pettine a denti larghi per ricci, studiato ad hoc per le donne che fanno della chioma da leonessa il proprio asso nella manica. È pensato apposta per contrastare l’effetto crespo – che le ricce conoscono fin troppo bene – e protegge i capelli dai danni. D’altronde si sa che i ricci non sono affatto facili da gestire: ecco il segreto per un trattamento migliore. L’effetto setoso è garantito e i tuoi capelli ti ringrazieranno.

Puoi provare anche il pettine a denti larghi senza manico: è facile da usare ed evita rotture. Hai mai provato, invece, il pettine 3 in 1 a denti larghi: un solo strumento per pettinare i capelli e poi fare la piega. Con un lato togli i nodi senza tirare troppo i capelli, mentre con il lato dalla grandezza media apri i ricci, illumini la chioma e le assicuri un aspetto più naturale. Infine, con il pettinino inferiore puoi cotonare i capelli e dare più volume alle radici.

Proprio per la cotonatura, oppure in caso di ricci afro, esiste un pettine apposito che aiuta a sciogliere i nodi più difficili e dà il giusto volume a una chioma curly.