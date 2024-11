Scegliere il regalo perfetto per Natale può essere una sfida, soprattutto quando si vuole trovare qualcosa di utile. Nel mondo beauty, oltre ai calendari dell’avvento make up e ai regali per chi ama la skincare, ci sono anche i cofanetti e le special box per capelli. Questi possono essere la soluzione: dai set con rituali completi ai tool professionali per lo styling, esistono tantissime opzioni per coccolare amici e familiari. In questo articolo abbiamo raccolto i migliori regali di Natale per capelli, ideali per ogni tipo di chioma e budget.

Natale 2024: cosa regalare a chi ama trattamenti e accessori per capelli

Per chi ha capelli secchi e sfibrati, un set di oli nutrienti o una maschera ristrutturante può essere il regalo perfetto. Non dimentichiamo chi desidera provare un trattamento professionale a casa: quest’anno c’è stato un boom di kit per la laminazione dei capelli, ora raccolti in box natalizie per usarli a casa senza andare dal parrucchiere. Se il destinatario del regalo è attento alla sostenibilità, puoi optare per una linea di shampoo e balsamo solidi, formulati con ingredienti naturali e privi di plastica. Oltretutto, sono in crescita le box regalo create da brand clean che raccolgono solo prodotti bio e naturali.

Sam McKnight è uno degli hairstylist più celebrati e influenti al mondo, noto per aver creato i tagli e le acconciature più desiderate degli ultimi 40 anni. Oggi arriva la sua linea Hair by Sam McKnight e i suoi regali di Natale per i capelli, come Cool Girl Cracker. All’interno c’è Cool Girl Barely There Texture Mist in formato 50 ml. Basta una spruzzata per ottenere un volume da favola (€14 su adihairshop.it).

Quale periodo migliore per provare a casa un nuovo trattamento? Per le vere pro Creattiva Professional ha creato il Cofanetto LamiLove (€36). Dentro c’è una linea di prodotti dedicati alla laminazione, per capelli a effetto specchio e tutte le info utili per eseguirlo.

Il profumo per capelli al miele con lavanda e more Honey Infused Hair Perfume – Lavender Berry 50 ml di Gisou (€38, da Sephora) lascia una scia duratura e brillante lucentezza.

Nonostante il colore, la formula dello Shampoo di ToiletPaper Beauty (€17) è delicata sui capelli. Custodita nel mitico packaging ispirato ai serpenti della Medusa.

Rituale Capelli Perfetti di Christophe Robin: uno Scrub detergente purificante al sale marino e una Maschera rigenerante all’olio di fico d’India, in una deliziosa scatola da riutilizzare (€48).

Miss’t Deep Tonka Seed And Oud di Mulac (€39,90) è un’essenza profumata per capelli. In testa racchiude note di bergamotto, il cuore svela l’intensità della fava tonka mentre il fondo mixa oud e ambra. Allo stesso tempo, ristruttura. La linea include anche altre 4 essenze per capelli.

In Good Repair – Set Haircare Di Olaplex (€50, da Sephora) è composto da quattro prodotti star: trattamento No.3 Hair Perfector – travel size; shampoo No.4 Bond Maintenance; balsamo No.5 Bond Maintenance: olio No.7 Bonding Oil.

Per sfoggiare capelli sublimi durante le feste c’è l’Hair Beautifying Duo di Sephora Collection (€22,99) con un olio capelli multiuso alla moringa e un bellissimo pettine.

Il pettine Le Plaisant di Officine Universelle Buly (€55,91) è realizzato a mano in acetato di alta qualità, in Svizzera, da uno degli ultimi produttori in Europa. Piacevole alla vista quanto sui capelli.

Shining Wax è la cera Illuminante di Davines (€24,20) racchiusa nel pack più bello che ci sia. Formula clean a tenuta media.

Try me box – Illuminante è l’idea regalo di Hairmed. Pensata per donare luminosità e protezione prolungata a capelli opachi e spenti grazie alla combinazione di 3 prodotti. Un trattamento efficace e di qualità professionale (€35).

Hair Prodigieux The luxury routine di Nuxe (€38,98) include shampoo, balsamo e maschera. Tutti a base di olio di camelia fermentato, per un effetto brillantezza wow.

Formulata con il 98,6% di ingredienti di origine naturale, Nourish&Flourish Maschera di Goovi (€14,90, in farmacia) ristruttura e nutre intensamente i capelli senza appesantirli, con una profumazione che mette il buon umore.

Duo Shampoo Solido all’Avena di Klorane (€19,90) è perfetto per tutte le chiome, specie per quelle che amano le formule clean.

Uno speciale kit che racchiude una combo di prodotti cult Biofficina Toscana (€15,21). Dentro, Shampoo delicato + Balsamo concentrato attivo, dalla formulazione ricca e nutriente, per rinforzare ogni tipo di capello. Il plus? Gli ingredienti super selezionati, come l’olio extravergine di oliva Toscano IGP che rende la chioma luminosa e sana.

Da uno specialista dei saloni nasce il kit Densifying di Framesi (€104). Con Shampoo densificante e siero attivatore anticaduta. Intensamente fortificante.

Fra le tante box di Natale di RICA c’è anche Naturica Blonde Holiday Set (€94,50) con maschera, shampoo e fluido protettivo ideale per capelli biondi, sia naturali che decolorati. Di qualità premium grazie alle formulazioni naturali, responsabili e 100% vegan a base di ingredienti reperiti in Sicilia.

Hair Set Holiday Kit di Moroccanoil (€50, da Sephora) è un set esclusivo che include: Luminous Hairspray Strong lacca a tenuta forte e flessibile; Hydrating Styling Cream 300ml crema styling leggera; Moroccanoil Treatment Original 15ml olio multifunzione; Frizz Shield Spray 50ml spray styling leggero.

Idrata, ammorbidisce e illumina i capelli: questo speciale duo è formato da 111 Hair Treatment e il Miracle Repair Shampoo di Masqmai (€74,90, da Sephora). Le formule includono un cocktail di biotina, oli essenziali, oli vegetali, acido ialuronico frazionato e vitamina B6.

Il rituale Hyper Nutri Routine di Elgon (€57) è tutto a base di Olio di Semi di Lino Biologico. Shampoo, maschera e olio sono pensati per capelli sempre nutriti, straordinariamente morbidi e pieni.

Fra i regali di Natale per capelli c’è il kit specifico a effetto idratante. Shampoo, Conditioner e Elisir Oil della linea Hydra di Alama (€10,90) racchiuse in un pack perfetto per un pensierino.

La spazzola Ultimate Detangler di TangleTeezer (€21 su adihairshop.it) ora disponibile in tre nuovissime colorazioni metalliche futuristiche: Neo Gold, Chocolate Bronze e Mauve Copper.

Shimmer Set di Invisibobble (€5,95 su adihairshop.it ) racchiude due piccole mollette glitterate dal tocco Ski Shimmer. Sempre utili, che tu sia sulle piste o stia vivendo momenti di relax davanti al camino.

Il brand di prodotti di haircare di alta gamma 124OM, fondato dal celebrity hairstylist Mimmo Mucci, propone un free haircare test online ed una box con i prodotti specifici per una haircare routine personalizzata ad hoc (€69).

Mini Molecular Repair Hair Mask & Oil Set di K18 (€45, da Sephora) ripara i capelli danneggiati e riduce il crespo grazie a un trattamento innovativo. Il duo maschera + olio lavora a livello molecolare per eliminare i danni causati da decolorazioni, colorazioni, trattamenti chimici e calore.

Formulata per trasformare capelli ribelli e crespi in una chioma morbida e facilmente gestibile, Brazilian Keratin Smooth Hair Mask di OGX (€9,50) ha anche un profumo irresistibile.

Piastre, phon e arricciacapelli: i regali di Natale per chi ama lo styling

Chi ama lo styling, invece, apprezzerà strumenti come una piastra professionale, un diffusore che agisce come un phon o un arriccicapelli con tecnologia avanzata che preserva la chioma. E per le amanti della tecnologia? Per loro c’è anche il massaggiatore per il cuoio capelluto che utilizza una terapia a luce LED rossa e pulsazioni T-Sonic.

L’asciugacapelli, piastra lisciante e styler Air Wand di Babyliss (€129,90) asciuga con un motore digitale a alte prestazioni, per realizzare un look liscio o uno più movimentato in tempo zero.

Quest’anno GHD lancia un cofanetto natalizio in versione ICED LUXE. Al suo interno, la nuova styler Chronos e l’asciugacapelli professionale Helios per il massimo controllo dello styling e il 30% in più di lucentezza. Entrambi in un packaging in edizione limitata blu ghiaccio e custoditi in un esclusivo vanity case (€499, i prodotti sono venduti anche in cofanetti singoli).

LUNA 4 Capelli di Foreo (€219) è il massaggiatore per il cuoio capelluto che utilizza una terapia a luce LED rossa e pulsazioni T-SonicTM. Utile per stimolare la circolazione, ridurre l’accumulo di sebo e migliorare la salute del cuoio capelluto. Le morbide setole in silicone forniscono una delicata esfoliazione che stimola anche il bulbo. Si utilizza al meglio sotto la doccia per ottenere capelli più forti e sani.

Grazie all’innovativa tecnologia ThermoShield Advanced, l’asciugacapelli Philips Serie 7000 (€139,99) monitora la temperatura dell’aria per proteggere i capelli dai danni causati dal calore. In più, la tecnologia Ionic Care idrata i capelli e controlla il crespo.

La Multi-styler Dyson Airwrap (€549) nella nuova colorazione Strawberry Bronze si ispira ai pigmenti delle fragole Dyson: una sfumatura complessa di rosa, con accenni di rosso, pesca e arancione per una finitura unica e sorprendente.

Diffon Supreme di Bellissima Imetec (€129,99) è la soluzione di styling che unisce diffusore ad aria calda e asciugacapelli in un unico strumento. Se stai scegliendo fra i regali di Natale per capelli, questo è l’accessorio che ogni riccia amerà.

Fra i regali di Natale per capelli più utili c’è Salon Smooth Hairdryer Gift Set di Remington (€49). Include tutto il necessario per una piega perfetta in una elegante mini box on the go.