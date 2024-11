Se sei una skincare lover, il Natale è l’occasione giusta per coccolarti e regalarti dei momenti molto speciali. Tra le idee più apprezzate oltre ai Calendari dell’Avvento Beauty ci sono i cofanetti, un must-have delle feste che spesso include tutto il necessario per una routine completa, sia viso sia corpo. Oppure, puoi optare per una crema di lusso che hai sempre sognato di provare ma non hai ancora avuto l’occasione di acquistare. E perché non concederti anche un’esperienza rilassante come un massaggio? Secondo Antonia Stefanaki, olistic-facialist ed esperta di benessere, il massaggio è un perfetto regalo di Natale Skincare che fa bene non solo alla pelle, ma anche alla mente, per rigenerarsi e aprire in bellezza il nuovo anno.

A Natale regala un massaggio!

Antonia spiega: «Non tutti sanno che anche il viso, come il corpo, ha bisogno di mantenere una postura neutra. Questa si ottiene quando gli occhi sono ben aperti e gli angoli delle labbra leggermente sollevati, simili al sorriso della Gioconda. Per ottenere un viso disteso e rilassato non c’è bisogno del chirurgo o dell’estetista, quando io eseguo un massaggio do sempre dei piccoli tips ed esercizi da fare a casa per mantenere i risultati nel tempo».

Antonia, ad esempio, ha messo a punto il trattamento Oceano che – a dispetto del nome – è perfetto anche in inverno. Nel corso di ogni singola seduta vengono alternativamente trattate tutte le zone del viso, del contorno occhi, del collo, del décolleté e del cuoio capelluto. Il bello è che il trattamento è altamente personalizzato e le tecniche utilizzate tengono conto delle caratteristiche individuali e delle differenti esigenze; dunque, in base alla persona il massaggio potrà essere principalmente rilassante, oppure linfodrenante, rassodante, modellante… Un’ora di magico relax! Oltretutto il beneficio va al di là del visibile perché aumenta l’elasticità della pelle, stimola la fascia e tonifica i muscoli, riattiva il sistema linfatico e elimina le tossine, favorisce la produzione di collagene.

Perché scegliere dei regali di Natale Skincare

Poi riporta a casa tutto ciò che hai imparato, magari cercando il trattamento per te fra i tanti kit natalizi. All’interno dei coffret, per l’appunto, hai a disposizione rituali skincare praticamente completi pensati per problematiche specifiche, dall’idratazione al rilassamento cutaneo, dal trattamento detox a quello glow. I set natalizi offrono spesso un ottimo rapporto qualità-prezzo. Rispetto all’acquisto dei prodotti singoli, i coffret hanno un costo inferiore, permettendo di risparmiare pur offrendo un regalo di grande valore. Molti kit includono formati travel-size o mini-size, ideali per chi ama provare diverse soluzioni o per chi viaggia spesso. In questo modo, il destinatario può testare più prodotti senza sprechi, con la possibilità di acquistare successivamente il formato full-size del prodotto preferito.

Regali Natale 2024: come stupire un’appassionata di skincare?

Miamo racchiude l’essenziale per la skincare quotidiana, a qualsiasi età: il Protocollo Daily Essential include una efficace beauty routine per una pelle radiosa e profondamente nutrita e idratata: Crystal Oil Peptide Cleanser (50ml); Hyaluronic Acid Cream (50ml); Ultra Calming Masque (10ml). (58 euro, in farmacia).

Per contrastare i primi segni dell’invecchiamento cutaneo, dai 40 anni in su. Il cofanetto contiene Defence My Age Pearl di Bionike (Siero Rivitalizzante Intensivo 30 ml + Crema Giorno Rivitalizzante 50 ml) arricchito con fitoattivi da semi di Cassia e bacche di Schisandra per rivitalizzare e illuminare la pelle stanca (51,90 euro, in farmacia).

Una deliziosa confezione a forma di pandoro racchiude Pure Plump di Face D (9,90 euro, su QVC) un siero con acido ialuronico puro per un’intensa azione idratante. Come altri mini regali Natale Skincare è perfetto da appendere sull’albero!

Per proteggere e rinforzare le pelli mature durante la stagione fredda, Matis ha creato Coffret Suprême (137 euro, in istituto). Al suo interno, alcuni dei prodotti hi-tech del brand francese: la crema ridensificante e ristrutturante Densifiance (50 ml), una mini-size della maschera illuminante e rassodante Densifiance-Mask (15 ml) e una mini-size della crema notte Densifiance-Night (15 ml). In più, la pratica spatola roll-on per applicare in maniera professionale i prodotti di bellezza. Pensa che 137 euro è il prezzo della crema Densifiance acquistata da sola, quindi con un bel risparmio!

Il Gel Doccia di Toiletpaper Beauty (17 euro) conquista per il suo pattern decorativo. Dentro, racchiude formula arricchita con proteine ​​del riso per detergere delicatamente e profumare.

Il Cofanetto Routine Essenziali di Freshly Cosmetics (39 euro) contiene 3 prodotti viso per la skincare a partire dai 30 anni: il Mini Rose Quartz Facial Cleanser (50ml), un detergente viso a base di saponine vegetali che lascia il viso pulito e idratato; il Lime Purifying Facial Toner (100ml), il tonico viso purificante che ristabilisce il pH dopo la detersione, accelera l’eliminazione delle tossine e lenisce la pelle; il Mini Bakuchiol Well-Ageing Serum (15ml), il siero viso che aumenta la produzione di collagene, lasciando la pelle rimpolpata e luminosa fin dalla prima applicazione.

Per un’idratazione imbattibile e per una pelle che appare sana, rimpolpata ed elastica, il set Anew Spa at Home di Avon è il regalo ideale e contiene: il Siero Hydrate & Plump Anew (30ml) con hyaluronic acid complex al 3,5% per un’intensa azione idratante a diverse profondità, abbinato alla Crema all’acqua Hydrate & Plump Anew (50ml) potenziata con acido ialuronico e tecnologia Pro Vita-D. Completa il set una maschera viso (39,99 euro, su avon.it)

All you Need is Hot Chocolate suggerisce già dal nome le beauty-delizie contenute nel kit di Balea. Questo set include un doccia peeling, una lozione corpo e un balsamo per mani e unghie, tutti nel formato da 100 ml e arricchiti con un irresistibile profumo di cioccolato (4,99 euro, negli store dm).

Fra i migliori regali Natale Skincare c’è anche il kit Royal Beauty (24,90 euro). Nella morbidissima pochette trovi la Crema viso Idratante, adatta a pelli normali e miste in formato da 50 ml, più il gua sha per massaggiarla al meglio.

Il tocco glow per questo inverno: Arga’ Olio Illuminante Viso E Corpo di Nature’s (14 euro), composto con il 98% di ingredienti di origine naturale. Olio di Argan bio, ma anche olio di Mandorle dolci e olio di Girasole: si stende con un veloce massaggio e si applica da solo o miscelandone alcune gocce con l’abituale crema idratante. Disponibile in due tonalità: Bronze e Pesca.

Il coffret Filler Code di Dibi Milano (105 euro, in istituto) include Crema Rivitalizzante Di Riempimento e Contorno Occhi E Labbra Riempimento Sublime. Una routine completa che distende i tratti del volto e dà energia.

Age Perfect Serum Le Duo di L’Oréal Paris (24,99 euro) unisce due formule avanzate con una combinazione specifica di 21 attivi anti-età. Da una parte, una formula arricchita con i Peptidi pro-collagene, dall’altra Vitamine Cg e B3 antiossidanti. Al profumo Jardin Yunnan, una fragranza fresca, fruttata e muschiata.

Cerchi luminosità e un incarnato più omogeneo? Il cofanetto Vitamin Active Cg di Eau Thermale Avène (45,50 euro, in farmacia) è quello che fa per te. Al suo interno ci sono Crema in formato full size e Siero in formato 10 ml. Sono i bestseller del brand pensati per donare un intenso effetto glow.

Fra i regali Natale Skincare c’è anche quello per le amanti delle maschere. Il coffret contiene una selezione di 7 tra le più amate maschere viso e occhi in tessuto di Garnier, due maschere occhi e cinque maschere viso (9,99 euro). Per trasformare la frenesia pre-natalizia in una coccola.

Il cofanetto giusto per chi lotta ogni giorno contro borse e occhiaie: il kit Lo Sguardo Dei Tuoi Sogni di Isdin (49,90 euro, in farmacia) contiene un un olio detergente viso delicato; una crema per il contorno occhi che riduce la comparsa di borse, schiarisce il colore scuro o pigmentato delle occhiaie e ripristina l’elasticità cutanea; un siero viso con acido ialuronico puro.

Rich Eye Cream di Augustinus Bader (185 euro) è una crema per il contorno occhi dalla formula ricca. Unisce la tecnologia brevettata TFC8 a potenti ingredienti come l’estratto di radice di genziana selvatica e il complesso antirughe di matrikine. Nutre, lifta e rassoda il contorno occhi e riduce le linee sottili. L’efficacia raddoppia grazie all’applicatore in acciaio pensato per sgonfiare la pelle favorendo la microcircolazione.

La pappa reale ha un effetto energizzante anche sulla pelle e nelle formule cosmetiche riduce le righe e tonifica. Queen Bee di Apivita è il trattamento antietà formulato con tecnologia brevettata con rilascio graduale proprio di pappa reale. È anche clean: più del 99% degli ingredienti è di origine naturale. Per Natale è proposto in una pouch che include Queen Bee Crema Anti-Età Assoluta & Rigenerante Texture Leggera 50ml / Queen Bee Crema Anti-Età Assoluta & Rigenerante Texture Ricca 50ml / Queen Bee Siero Assoluto Anti-Età 10ml & Queen Bee Crema Occhi Anti-Età 2ml (89,90 euro).

Magic Serum Crystal Elixir di Charlotte Tilbury (30 euro) in una mini-versione bauble da appendere sotto l’albero. Il siero mixa Replexium Peptidetm, vitamina C e niacinamide. Con un effetto perfezionante a 360°: compatta, illumina e uniforma l’incarnato.

Il cofanetto da regalare (o regalarsi) se si amano texture ultra-sensoriali e ingredienti naturali. La Routine Anti-Age Glow di Nuxe (79 euro) include Super Serum Il concentrato anti-età universale 30ml, Merveillance Lift Glow La Crème Bonne Mine Effetto Lifting 15ml e Huile Prodigieuse 10ml.

Nutriage Iconic Duo è il nome del coffret natalizio di Cosmetici Magistrali pensato per le pelli mature. Dentro, due bestseller del marchio per la compattezza della pelle: Nutriage Cream da 50 ml e Nutriage Eye Balm da 15 ml. Con il complesso Melatosphere, questo kit nutre, aiuta a rinforzare e riequilibrare la barriera cutanea contrastando i segni dell’invecchiamento (64,40 euro, in farmacia).

Lip Oil and Balm di Lebubé (19,50 euro) coniuga due benefici in uno. Puoi usarlo come trattamento notturno per un intenso effetto nutriente ma anche come gloss quotidiano per dare alle labbra un tocco glossy. La formula è clean, vegan e arricchita con tripeptidi naturali, squalano ed estratto di Portulaca pilosa.

Un beauty gift pensato per le pelli sensibili: Sensitive Skin Ritual Limited Edition Kit di Bioline Jatò (128 euro, in istituto) contiene due trattamenti professionali, Booster intensivo ultra-attivo ai Peptidi Biomimetici e una crema che protegge come uno scudo invisibile dalle aggressioni esterne.

Il kit natalizio di Natura Bissé è ispirato al Modernismo, movimento estetico distintivo della città natale del brand, Barcellona. Al suo interno i bestseller della linea Diamond Extreme, trattamento ultra-luxury liftante e illuminante. (Diamond Extreme Cream, Diamond Extreme Eye e Diamond Lip Booster Siero labbra dal finish gloss rimpolpante, 365 euro).

Dai trent’anni in su: il Kit Timexpert Rides di Germaine de Capuccini (120 euro) contiene due bestseller per la cura di volto e occhi. La Crema Global Rughe a scelta tra la texture Rich per pelli secche, Soft più leggera, e Supreme per pelli molto secche, è abbinata al doppio trattamento giorno e notte per il contorno occhi. Un trattamento quotidiano indispensabile contro le rughe.

Coffret Global-Repair Advanced di Filorga racchiude un antiage globale intensivo e un bellissimo beauty case. Il cofanetto contiene trattamenti ispirati al bendaggio lipidico in medicina estetica, con Crema in formato 50 ml e Elixir in formato 5 ml. Nella formula una miscela lipidica brevettata dalla texture ultra-sensoriale. In aggiunta a una elegante candela profumata, per rendere la beauty routine una vera e propria esperienza olistica (120 euro, in farmacia).

Laneige celebra il periodo più magico dell’anno con un’edizione limitata della sua iconica Lip Sleeping Mask, ora disponibile nel delizioso gusto Candy Cane. Questo trattamento notturno è pensato per riportare alla dolcezza del Natale vissuta durante l’infanzia. Si stende la sera e al mattino le labbra sono morbide, nutrite e irresistibilmente profumate (25 euro, da Sephora).

La crema Nivea (3,71 euro) ha un nuovo design in edizione limitata per celebrare il momento più bello dell’anno.

Il set FRESH bright eyes xmas di Ringana (55,90 euro) contiene tutto il necessario per il contorno occhi. All’interno del set: FRESH eye serum che sfrutta il potere rinfrescante, decongestionante e rassodante del crescione del Brasile, dell’acido ialuronico, della caffeina e dei peptidi naturali. Ad amplificare l’azione del siero e da utilizzare in combinazione, i reusable eye patches, realizzati al 100% in silicone medico e confezionati in una pratica custodia portatile.

No Age Body Set di Becos è fra i regali Natale Skincare perfetti per un vero Superbody. Questa è la linea corpo per eccellenza del brand venduto in istituto e il kit unisce Crema Rassodante No Age e Bagno Doccia Nutriente in Crema. Una cura d’urto contro il rilassamento cutaneo (64 euro).

Dentro una confezione che sembra mini panettone ci sono i bestseller della linea Karité di L’Occitane. All’interno: un Sapone extra dolce Karité 25g, una Crema ultra riche Karité 20ml e una Crema Mani Karité 10ml. (12,50 euro). Perfetti per chi ama le texture ricche e ultra nutrienti.

Per chi ama le texture avvolgenti e cerca un trattamento globale effetto cocoon. Grazie alla sua innovativa formulazione, arricchita con Collagene Marino Nativo, Acido Ialuronico e Pro-Vitamina B5, Collagen Age Filler Crema Viso di Korff (50ml) leviga e rimpolpa, ed è ideale per le pelli più secche. Così delicata da essere indicata anche nel post-trattamento di medicina estetica. Nel cofanetto di Natale è in combinazione con Collagen Age Filler Siero Viso (10 ml) e con il latte detergente Essential Latte All in One (100 ml). (78 euro, in farmacia).

Racchiusi in una scatola “spaziale” ci sono un beauty case e una routine antiage completa. Il Kit Multi-Intensive di Clarins (131 euro) include: trattamento anti-età Multi-Intensive Giorno, attenua i segni dei cambiamenti ormonali legati all’età. Multi-Intensive Notte, invece, con una texture vellutata che si fonde sull’epidermide, assicura al risveglio una pelle più luminosa e compatta. Infine, Total Eye Lift agisce sui segni del tempo nella zona del contorno occhi.

Tra i regali Natale Skincare c’è anche quello per chi ama le formulazioni naturali e biologiche: Cofanetto Giardino Di Rose de I Provenzali (11,99 euro). Un coffret che celebra la rosa, il fiore romantico per eccellenza. Contiene due delizie sensoriali: l’Olio di Mandorle Dolci al Profumo di Rosa (200ml) e la Saponetta Edizione Limitata Giardino di Rose (100gr). In più, il guanto scrub doccia.

Leggi anche Guida definitiva al dry brushing