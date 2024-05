Q uesta particolare tecnica sembra voler capovolgere le regole cromatiche: ciocche più scure intorno al viso e il resto della chioma più chiara

Il mondo dei capelli saluta l’era del biondo e abbraccia il fascino magnetico dei Reverse Money Piece. Nati come rivisitazione dei classici Money Piece, sottili ciocche chiare ai lati del viso, questa nuova tecnica capovolge le regole cromatiche, regalando alle chiome un twist inedito e decisamente d’impatto.

Cos’è il Money Piece

Il Money Piece è una sezione di capelli che risulta più luminosa e intensa attorno al viso. Questo può accadere attraverso schiariture, babylights, onde o tagli netti. Qualsiasi tecnica si scelga, il focus principale è che questi capelli si distinguano dal resto della chioma direttamente dietro il money piece. È un espediente utile per illuminare qualsiasi tinta, studiato affinché le ciocche più chiare possano creare un contrasto naturale con i capelli più scuri. Il livello di contrasto, naturalmente, dipende dall’effetto che si desidera ottenere: i Money Piece, infatti, possono fondersi con il resto della chioma o brillare attraverso accostamenti audaci e coloratissimi.

Cos’è il Reverse Money Piece

Se la moda del Money Piece ha spopolato per lungo tempo, sembra essere arrivato il momento di andare in pensione. A farla da padrona adesso è la tecnica del Reverse Money Piece, ovvero ciocche più scure ad incorniciare il volto e il resto dei capelli più chiaro. Protagonista indiscussa di questa rivoluzione è Meg Schipani, hairstylist di Los Angeles dalla creatività esplosiva. Il suo biondo Champagne incorniciato da ciocche color cioccolato ha fatto il giro del web, conquistando migliaia di follower e consacrando i Reverse Money Piece come must-have per le amanti dei capelli audaci.

Il punto di forza del Reverse Money Piece

ll punto di forza di questa tecnica risiede nella sua versatilità. Niente biondo obbligato: castano, viola, blu, nero, bordeaux… la tavolozza si apre a un’infinità di sfumature, permettendo di personalizzare il look in base ai gusti e alle caratteristiche individuali. L’unico diktat? Un contrasto netto e deciso tra le ciocche scure e il resto della chioma, per un risultato finale che non passerà certo inosservato. E se i capelli chiari tendono a sfibrarsi con le decolorazioni aggressive, i Reverse Money Piece offrono un vantaggio non da poco. Le tonalità scure, infatti, non solo donano profondità e carattere alla chioma, ma agiscono anche come rinforzante, proteggendo le ciocche più delicate del viso.

Giocare con i capelli

La magia dei Reverse Money Piece risiede nella loro incredibile adattabilità. Chi ama giocare con i propri capelli può decidere non solo di colorare le classiche ciocche sottili ai lati del viso, ma anche frange a tendina, frangette sbarazzine o addirittura intere ciocche di capelli. Un modo divertente per creare un look unico e inimitabile, che rispecchi appieno la propria personalità.