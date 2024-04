Dad bob: la risposta smart ai trend dei capelli corti 2024

L isci, ricci, mossi. L'importante è che sia un caschetto, ma un po' più lungo e versatile rispetto a quelli che conosciamo. Come quello di Jennifer Aniston. Ecco il nuovo taglio del momento

Il trend che sta facendo impazzire le ragazze sui social e star come Jennifer Aniston? Il “dad style”, o “stile papà”. Per settimane le scarpe da ginnastica “da papà” di Asics, New Balance e Puma hanno dato agli outfit un tocco retrò e, essendo grandi, anche un livello di comfort mai provato. I dad jeans si sono affermati contro i più squadrati mom jeans. E adesso è la volta del dad bob, un nuovo modi di portare i capelli corti che ci accompagnerà fino alla fine del 2024.

Che cosa è il “dad bob”

Si tratta di un caschetto leggermente più lungo e squadrato. Ricorda un po’ i caschetti francesi corti o quelli lunghi fino alle mascelle, ma concede al viso un aspetto un po’ più adulto. Per quanto riguarda la lunghezza, i capelli si fermano tra il mento e la clavicola. Un taglio ideale per chi ama i capelli corti, perché dà energia al bob, ma senza sembrare troppo corto.

Vantaggi del dad bob

Questo taglio di capelli offre una lunghezza extra, e questo significa maggiore versatilità. Infatti, permette di sfoggiare uno stile più rilassato e vissuto, e ti permette di raccogliere i capelli facilmente durante il giorno, quando stai a casa e avere le ciocche davanti al viso potrebbe darti fastidio.

Si tratta di un taglio non impegnativo, che ti permette anche di variare cambiando modo di pettinarlo. Sta bene con i capelli lisci o ricci, un po’ più lunghi (fino alla clavicola) o un più corti.

Può funzionare per una intera gamma di occasioni ed è arioso da abbinare. Secondo i più famosi hair stylist, equivale un po’ ai tuoi jeans preferiti: sai che andranno bene con qualunque cosa vi abbini.

Come ottenerlo

L’ideale è rivolgerti al tuo parrucchiere di fiducia e chiedere se questo taglio si adatta bene al tuo viso. Ricorda che questo stile può essere personalizzato. Chiedi al tuo hair stylist di realizzare una base, che darà al taglio quel classico look da caschetto adulto, ottimo per chi ha i capelli fini e vuole farli sembrare più spessi. Se, invece, hai i capelli spessi o ricci, la rimozione del peso sarà la chiave per evitare una forma a campana.