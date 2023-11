Biondo miele, il nuovo colore di capelli di Rihanna è l’ideale per l’inverno

S calda la stagione con la nuova tonalità sfoggiata dalla cantante che è già diventata un must, copiata nientemeno che da Kim Kardashian…

Pensi a una “hair revolution” per l’inverno? Lasciati ispirare dal radicale cambio di look sfoggiato da Rihanna. La popstar, che è diventata mamma bis da pochi mesi, ha deciso di scaldare la stagione con una nuova tonalità di capelli, il biondo miele.

Il nuovo look di Rihanna

Rihanna ha detto addio alla sua chioma brunette e ha scelto un color miele dorato dall’effetto naturale. Resta infatti cenere alla radice e si illumina di riflessi caramello sulle lunghezze. La cantante ha iniziato un graduale processo di trasformazione qualche settimana fa, passando dal corvino alle venature castane fino al biondo di oggi.

Il fascino del liscio

Non è la prima volta che la star originaria delle Barbados opta per il biondo. Ma questa sua nuova “blonde era” è caratterizzata da un taglio che la esalta. Rihanna è stata infatti avvistata per le strade di Los Angeles con una chioma lunghissima ed ultra liscia. Un look da sirena bionda piastrata con la riga in mezzo che ricorda lo stile Y2K e le acconciature che andavano di moda nei primi anni Duemila.

La tendenza “copiata” da Kim Kardashian

Da vera trend setter, Rihanna riporta in auge le lunghezze di quegli anni e il suo nuovo colore diventa un must di stagione già replicato da altre celebrities. Un esempio? Arriva nientemeno che da Kim Kardashian. La star dei reality ha salutato il suo nero naturale e si è presentata sul red carpet dell’esclusivo evento GQ a Los Angeles con lunghi e biondissimi capelli che si abbinavano anche al colore dell’outfit. Se il rosso spopola tra le star, Dua Lipa insegna, il nuovo filone per l’inverno è senza dubbio il biondo di Rihanna.

Il biondo di Rihanna è l’ideale per l’inverno

Già perché il biondo miele inaugurato dalla popstar è l’ideale per illuminare le giornata buie del periodo. E si abbina perfettamente anche ai suoi outfit, dai cappotti cammello all’imperante nero che caratterizza i look invernali da sempre.