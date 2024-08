Hai ceduto alla tentazione di tagliare i capelli cortissimi, e ora che vorresti averli di nuovo lunghi hai l’impressione che non crescano mai. Se ti stai chiedendo se esiste un modo per accelerare la crescita, magari ti sarai anche affidata a qualche nuovo prodotto che promette risultati miracolosi. Ecco che cosa funziona davvero e cosa no.

Capelli, la crescita dipende dal tuo stile di vita

Gli esperti sono tutti d’accordo nel sostenere che molto dipende dallo stile di vita e dalla genetica. In media, i capelli crescono di circa 1,3 cm al mese. Questo equivale a 15 cm all’anno, anche se la crescita può variare da persona a persona.

La crescita dei capelli ha, poi, quattro fasi: anagen (crescita), catagen (transizione), telogen (riposo) ed exogen (caduta). L’intero ciclo può durare fino a sette anni, ma ogni singolo follicolo subisce il proprio ciclo in modo indipendente, altrimenti i capelli cadrebbero tutti in una volta. Ma esistono trattamenti miracolosi che possano effettivamente aiutare a far crescere i capelli più velocemente?

I trattamenti miracolosi funzionano?

La parola “miracolo” è esagerata. Anzi, bisogna sempre fare attenzione alle “cure” che promettono di trasformare i capelli da un giorno all’altro. Certamente ci sono trattamenti efficaci, ma qualsiasi soluzione richiederà sempre del tempo. Partiamo da un presupposto: non puoi aspettarti di vedere i risultati prima di almeno sei settimane se non addirittura tre mesi.

Inoltre, non esiste nemmeno un trattamento “taglia unica”, cioè che ha gli stessi effetti su tutte. Molto, infatti, dipende molto dai tuoi geni e dal tuo stile di vita. Per esempio, la dieta, le carenze nutrizionali, i livelli ormonali, la genetica, la salute generale e i livelli di stress possono influenzare la crescita dei capelli. È necessario valutare quali aree devono essere affrontate e agire di conseguenza.

Perdi molti capelli? Ecco perché

Se, inoltre, perdi molti capelli, forse dovresti capire il perché. Fattori come il fumo, l’alcol e le diete ad alto contenuto di zuccheri possono portare a problemi al cuoio capelluto. Anche le diete drastiche possono essere dannose.

Poiché i capelli sono un tessuto non essenziale, è la prima parte di te ad essere privata di sostanze nutritive quando la tua dieta è carente. Pertanto, un’alimentazione restrittiva priva i capelli di sostanze nutritive e questo può causare un’eccessiva caduta dei capelli. Se usi portare i capelli a coda di cavallo, potrebbe valere la pena anche tenere d’occhio quanto strettamente li leghi: questo può causare la rottura e strappare i capelli dai follicoli.

Come far crescere i capelli più velocemente

In generale, più sei sana, più sani saranno i tuoi capelli. Quindi, piuttosto che limitarti a rivolgerti ai prodotti, è importante tenere d’occhio il tuo stile di vita. Fai in modo di seguire una dieta equilibrata. I capelli sono fatti per il 97% di proteine, quindi hanno bisogno di quantità sufficienti e regolari di proteine, vitamine, minerali e acqua, nonché degli acidi grassi omega 3 presenti nel pesce azzurro, nella frutta e nella verdura.

Per assicurarti che i tuoi capelli ricevano le proteine di cui hanno bisogno per crescere, mangia almeno una porzione di proteine a colazione e a pranzo. Ottimi esempi sono il pesce, le uova, la carne magra, la ricotta a basso contenuto di grassi, la quinoa e i legumi.

Per garantire che i capelli ricevano energia sufficiente per la crescita, includi anche una porzione di carboidrati complessi a ogni pasto. Per esempio, riso integrale, pane tostato integrale, patate con la pelle o farina d’avena.

Un aiuto dagli integratori

Puoi anche assumere alcuni integratori, tenendo però presente che gli integratori vitaminici non dovrebbero essere un sostituto di una dieta varia. I tuoi capelli hanno esigenze nutrizionali particolarmente elevate che possono essere difficili da soddisfare solo con la dieta, quindi gli integratori possono essere molto utili. L’ideale sono quelli che apportano proteine, ferro, zinco, vitamina B12, vitamina D, Omega 3 e biotina.

Crescita dei capelli e sonno: c’è un legame

Anche il sonno, o la sua carenza, influisce sui capelli. Se hai uno stile di vita stressato, dormire bene è importante per il recupero surrenalico. Il sonno è una delle migliori medicine della natura, molto più efficace di quello che troverai in qualsiasi farmacia, ed è gratuito. Quindi, è importante renderlo una priorità e pianificare le tue serate assicurandoti di averne abbastanza.

Anche un buon taglio può aiutare

Per quanto possa sembrarti contraddittorio, un buon taglio potrebbe aiutarti. Infatti, tagli regolari ti aiuteranno a sbarazzarti delle punte consumate dalle intemperie, dai ripetuti lavaggi, pettinature e acconciature. Inoltre, le doppie punte possono causare lo strappo dei capelli più in alto, lungo il fusto, quindi tagliarle presto è una buona idea se vuoi che crescano più in fretta.

Shampoo o scrub

I capelli crescono meglio su un cuoio capelluto sano, quindi è importante lavarli regolarmente. Lo shampoo elimina lo sporco e i detriti sul cuoio capelluto, che includono inquinamento, sudore e vecchie cellule della pelle. Per sfruttarlo al meglio, massaggia lo shampoo, così migliori la circolazione sanguigna che porta ossigeno e sostanze nutritive al follicolo pilifero e porta via le tossine.

È una buona idea usare una maschera esfoliante per il cuoio capelluto una volta alla settimana per rimuovere le cellule morte della pelle. Sia l’esfoliazione che la pulizia aiuteranno a rimuovere eventuali ostruzioni che impediscono la crescita.