Con l’arrivo del nuovo anno, le tendenze precedenti non scadono di colpo, per fortuna. Così, è molto probabile che alcuni stili e tagli che hanno imperversato nel 2024 si riconfermeranno nel 2025. In alcuni casi, le avvisaglie c’erano già dagli anni precedenti, in altri si tratta di new entry nel corso dei mesi dell’anno che sta per concludersi.

Curiosa di scoprire come ci (ri)pettineremo nel 2025? Guarda le tendenze che salveremo da questo 2024 in dirittura di arrivo. Qualche anticipazione: le parole chiave restano sempre “capelli senza sforzo” – “bassa manutenzione” e “rispetto dei capelli naturali”.

Italian bob tra le tendenze capelli 2024 più forti del 2025

IPA – Gigi Hadid con il caschetto all’italiana

Al primo posto delle tendenze capelli 2025 che vedremo nel 2025 c’è l’Italian bob. Si ispira all’estetica sartoriale italiana, dalla quale prende la precisione con cui viene sagomato attorno alla testa: è questo il caschetto all’italiana. Un taglio già di grande tendenza nel 2024 che rivedremo un po’ ovunque nel 2025. Ciò che caratterizza l’Italian bob è l’altezza al livello del mento e il fatto che segue bene la linea della mandibola, che se ben delineata è indubbiamente un segno distintivo di bellezza del volto.

Lo styling è semplice, con i volumi ben contenuti, le punte sono spesso portate all’insù. L’alternativa più pomposa? Il baroque bob, un caschetto meno minimale, caratterizzato da un volume oversize.

Frangia a tendina o Birkin, un trend 2025 ereditato dal 2024 (se non prima)

Getty – Dakota Johnson

Un trend che non conosce battute d’arresto: con quei ciuffi ben cesellati che accarezzano le sopracciglia, la frangia in stile Birkin è una delle tendenze capelli 2024 che saranno molto forti nel 2025. Il perché di un tale successo? La sua facilità sia di gestione che di portabilità: non richiede un cambio radicale di acconciatura né una grande gestuelle di styling. Certo, i capelli devono essere “favorevoli”, e se sono lisci, si è a metà dell’opera.

La novità 2025 della frangia a tendina? La scalatura più pronunciata rispetto al 2024.

Tendenze capelli 2024 ma anche 2025: il volume anni ’90

Launchmetrics/Spotlight – Ottolinger

Il 2024 ha visto a poco a poco il crescere dell’ossessione della moda capelli anni ’90. Vuoi per un ciclo naturale che prevede l’interesse verso l’estetica dei decenni precedente di 30 anni in 30 anni, un po’ come nei primi anni 2000 si era incuriositi dalli anni ’70. Fatto sta che le passerelle preannunciano il ritorno di una messa in piega blow, cioè soffice e vaporosa con l’onda scoppiettante e il ciuffo della fronte pettinato alto e un po’ a sbuffo. Un look da diva che piacerà alle amanti del capello extra long.

Il castano, una delle tendenze 2024 riconfermate nel 2025

Launchmetrics/Spotlight – Street Fashion Parigi

Con le sue circa 20 tonalità, il castano torna in grande stile anche nel 2025, e prediligerà le nuance piene con poche schiariture se non ben dosate e con poco stacco. La riconferma del castano si inscrive nel trend del colore uniforme che coinvolgerà anche i biondi, e, in un quadro ancora più ampio, fa parte del grande trend della “bellezza senza sforzo”, per effetti capelli che richiedono pochi ritocchi sia di colore che di gestione styling. Viva la semplicità!

La scalatura a 3 strati

Launchmetrics/Spotlight – Niccolò Pasqualetti

Dopo anni di shag, mullet e altri tagli molto scalati, già verso la metà del 2024 in passerella e nello street style si cominciavano a vedere teste poco “sfilzate” dal rasoio. Il trend capelli va sempre più verso tagli pieni, anche se non sempre pari pari. Un taglio che vedremo ovunque nel 2025? La scalatura a 3 altezze (mascella, base del collo e punte) per ricreare un movimento discreto, guarda caso in stile anni ’90 che, come abbiamo visto, è il decennio di grande ispirazione nella moda capelli sia nel 2024 che nel 2025.

Tagli scalati “alternativi” tra wolf cut e jellyfish

Launchmetrics/Spotlight – Estera

Tuttavia, nonostante la preferenza dei tagli pieni, nel 2025 le scalature semi-selvagge non saranno del tutto abbandonate: c’è posto, infatti, per quei tagli interessanti che si sono imposti nel 2024. Si tratta, in particolare, del taglio wolf (chiamato così perché ricorda il pelo di un lupo) o il taglio jellyfish (da medusa): entrambi sono caratterizzati dalla parte alta della capigliatura più ampia e gonfia rispetto alla parte inferiore. Nel nuovo anno, i volumi di questi tagli scalati medi saranno più contenuti, per uno styling più discreto.

Capelli ricci XXL

Launchmetrics/Spotlight – Stella McCartney

Tra stili afro, look disco anni ’70 e volume deciso, i capelli ricci stanno conoscendo una stagione di grande tendenza. Da ben prima del 2024. E così torneranno indisturbati nel 2025 in virtù di un trend che promuove il rispetto della forma naturale del capello, sia nei tagli che negli styling. La tendenza più forte? Il riccioli ben definiti e possibilmente XXL. Fortunata chi li ha naturali!

I tagli che rispettano la forma naturale dei capelli

Launchmetrics/Spotlight – Victoria Beckham

Nonostante il successo di styler per creare onde o per stirare i capelli, nel 2024 si sono affacciate tendenze che rispettano i capelli così come sono, soprattutto per quanto riguarda i tagli. Come dire: da asciutti i capelli devono figurare così come sono da bagnati, senza dover ricorrere a grosse manovre di styling.

L’accessorio per capelli

Launchmetrics/Spotlight – Valentino

Sui capelli lunghi come su quelli corti. In resina acetato (una forma di plastica), in stoffa, in metallo e ovviamente gioiello: gli accessori per capelli piacciono sempre di più perché, oltre a essere comodi, riempiono la testa di fantasia e creatività. Anche nel 2024 vedremo fermagli per capelli estrosi, divertenti, avveniristici, ma anche semplicissimi come le pinze “no piega” dei backstage delle sfilate.

Color rame

Launchmetrics/Spotlight – Street Fashion Parigi

Chiude la nostra classifica dei trend capelli 2024 che rivedremo nel 2025 i capelli rossi ramati. Sarà l’effetto Sinner, il tennista che nell’anno che ci ha fatto sognare nell’anno che sta per concludersi?