U n viso sempre fresco è il risultato di cure costanti e mirate. La buona notizia? Non è mai troppo tardi per cominciare a occuparsi della pelle. Come ti spieghiamo qui

Una pelle giovane a tutti i costi non fa più tendenza. Adesso si parla di pro-age, una filosofia abbracciata anche da molte celeb (da Kate Winslet a Gwyneth Paltrow, da Angelina Jolie a Juliette Binoche) e che significa vivere la propria età con naturalezza, saperla portare al meglio senza l’ossessione di cancellare le rughe.

Pro-age: pelle al naturale

Questo non vuol dire trascurarsi, ma curare la pelle con la skincare più adatta alle proprie esigenze, ricorrendo ai ritocchini estetici con buon senso. Una visione che permette di non diventare la caricatura di se stesse, ma soltanto la versione migliore. Qui trovi i consigli degli esperti che ti aiutano a valorizzare la tua bellezza così com’è.

Juliette Binoche, foto Getty

Se hai le rughe

LO STILE DI VITA «Skincare a misura del tipo di pelle, niente fumo né esposizione prolungata al sole: sono le regole base per contrastare le rughe» dice la dermatologa Valeria Colonna. Anche la dieta conta. L’eccesso, di zuccheri crea uno stato infiammatorio e causa “glicazione”, cioè le cellule si danneggiano e invecchiano prima.

IL TRATTAMENTO «Il needling cosmetico è tra i più efficaci, contro i segni del tempo. Si passa sul viso un rullo dotato di aghi lunghi tra 0,3 e 0,5 mm: i microtraumi provocati stimolano la pelle a ripararsi e quindi a produrre nuove fibre elastiche e nuovo acido ialuronico» spiega l’estetista Sandra Cozzolino. «Prima del trattamento, si applica un siero che penetrerà a fondo, grazie all’azione degli aghi». Consigliate 4 sedute, 1 ogni 15 giorni.

IL MUST HAVE Acido ialuronico, collagene, elastina e retinolo sono ingredienti antirughe evergreen. «Oggi aggiungiamo anche i peptidi, parti di proteine che raggiungono il derma stimolando la produzione di nuovo collagene» dice Umberto Borellini, cosmetologo.

Angelina Jolie, foto Getty

Se hai le macchie

LO STILE DI VITA Fotoprotezione anche d’inverno: ecco l’unica vera arma per prevenire le macchie. «Ci vuole un prodotto che contenga anche un filtro per la luce blu, tra i principali responsabili delle discromie» dice la dermatologa Colonna. Soffri di melasma, cioè hai spot color caffelatte diffusi su guance, zigomi e fronte? Occhio allo stress: come hanno dimostrato diversi studi, sembra che peggiori la pigmentazione.

IL TRATTAMENTO Con una cura glowing in istituto ritrovi un colorito più uniforme. «Punta su quelle che prevedono diversi step: detersione, esfoliazione, maschera, siero e crema» consiglia Sandra Cozzolino. «Ogni passaggio sfrutta diverse sostanze schiarenti che, agendo in sinergia, potenziano l’effetto finale». Consigliato un ciclo di 3/4 sedute.

IL MUST HAVE I nuovi cosmetici schiarenti sfruttano ingredienti che aiutano a riassorbire i pigmenti in eccesso, senza irritare la pelle. «Molto efficaci si sono rivelati l’estratto di curcuma e quello di boldo (una pianta, sempreverde), perché agiscono su tutti i tipi di macchie scure» sottolinea il cosmetologo Borellini.

Andie MacDowell, foto Getty

Se la tua pelle ha il colorito spento

LO STILE DI VITA Per avere un viso luminoso, va evitato tutto ciò che rallenta la circolazione e quindi il rinnovamento cellulare: dal fumo allo stress, da una vita sedentaria alle diete squilibrate. Per rivitalizzare la pelle, sì invece a massaggi del viso come il kobido giapponese che stimola il tessuto connettivo e migliora il microcircolo. Ottimi anche i peeling delicati, per esempio quelli a base di acido mandelico.

IL TRATTAMENTO «L’ossigenoterapia è un ottimo rimedio da chiedere nei centri estetici. Si passa sul viso un manipolo che emette ossigeno ad alta pressione insieme a un mix di sostanze rivitalizzanti che, in questo modo, vengono veicolate più in profondità» spiega l’estetista Cozzolino. Il colorito migliora già dopo la prima seduta.

IL MUST HAVE «Per rivitalizzare il viso occorre un boost di energia. Per questo, non possono mancare gli antiossidanti, a partire dal classico trio di vitamine A, C ed E, il più testato e sicuro» suggerisce Borellini. Bene assumerli anche sotto forma di integratori.

Kate Winslet, foto Getty

Se la tua pelle ha perso tono

LO STILE DI VITA «Assumere integratori a base di collagene idrolizzato che migliorano la compattezza cutanea può essere utile» suggerisce la dermatologa Valeria Colonna. E poi, sì, all’attività fisica. Ma quale? In un recente studio giapponese, un gruppo di donne ha seguito un allenamento con i pesi per 16 settimane. La conclusione è stata sorprendente: non solo i muscoli, ma anche la pelle del viso era più elastica e sostenuta.

IL TRATTAMENTO Per un effetto tensore immediato, la radiofrequenza è l’ideale. «Questa tecnologia sfrutta le onde elettromagnetiche che arrivano in profondità» spiega Sandra Cozzolino, estetista. Gli effetti? «I tessuti si contraggono con effetto rassodante e i fibroblasti vengono stimolati a produrre nuove fibre di collagene ed elastina.

IL MUST HAVE «Bene tutti i cosmetici a base di fitoestrogeni del trifoglio rosso e della soia, che hanno dimostrato un effetto ridensificante» conclude Borellini. Nessun timore che possano interferire con il sistema ormonale: le quantità presenti sono sicure.

Nel beauty case

La texture ricca di Smart Clinical Repair Lifting Face + Neck Cream di Clinique (99 euro)

racchiude multi peptidi e ingredienti naturali ad azione riempitiva.

Il trattamento urto in fiale Rigenera Concentrato Antirughe Levigante di Collistar (52 euro)

riempie i solchi con peptidi e acido ialuronico.

Extreme Renewal Serum di Insìum (240 euro) ha un’azione potenziata contro le rughe,

grazie al retinolo incapsulato.

L’esfoliante in gel perlescente Radiance Enhancing Gommage di Gatineau

(49 euro, su qvc.it) rinnova il colorito.

Poche gocce, da sole o mixate alla crema, fanno da booster illuminante:

Vitamina C & Oro 24K Siero di L’Erbolario (34,90 euro).

Age Reverse Glow Primer Serum di Miamo (89 euro, in farmacia)

rinnova e illumina la pelle.

A base di resorcinolo e acido tranexamico, Rapid Dark Spot Correcting Serum di Murad

(114 euro, in farmacia) uniforma l’incarnato.

Il cocktaildi vitamina C e niacinamide di Dépiderm Sérum di Eau Thermale Uriage

(42,90 euro, in farmacia) riduce le macchie.

Bright And Clear Treat Crema giorno di Labo Suisse

(115 euro, in farmacia) ha un effetto uniformante.

Un siero in olio che tonifica l’ovale e illumina con pigmenti perlacei: DermAbsolu Sérum Fondamental

di Eau Thermale Avène (51,90 euro,in farmacia).

Le Sérum Absolu Premium di Lierac (99 euro, in farmacia), che stimola la produzione di collagene,

ha una texture impapabile con microsfere antietà.

In Queen Bee Crema Notte Antietà di Apivita (90,50euro),

la miscela dipappa reale, propoli e miele volumizza e ridensifica.

Densifiance-Mask di Matis (46 euro, in istituto) aumenta collagene ed elastina

con un mix di ingredienti vegetali.