L 'inverno è la stagione ideale per usare quei principi attivi che altrimenti sarebbero fotosensibilizzanti. Di solito sono inseriti nei cosmetici deputati al rinnovamento della pelle per combattere le rughe, le macchie, il colorito opaco. Guida alla scelta

Ingredienti dei cosmetici da usare in inverno: gli AHA

Gli AHA, alfa-irdossiacidi, sono esfolianti chimici che aiutano a eliminare le cellule morte della pelle. Sono derivati ​​dalla frutta, sono solubili in acqua e sono ideali per favorire la desquamazione degli strati più superficiali della cute. Sono particolarmente indicati per chi ha la pelle secca o danneggiata dal sole (photoaging).

Possono essere usati in inverno perché in questa stagione si abbatte il rischio di fotosensibilizzazione, dato che gli AHA possono procurare discromie. L’ideale sarebbe associare gli acidi esfolianti all’acido ialuronico e alle ceramidi poiché sono ottimi idratanti e questo aiuta a prevenire la disidratazione accentuata dagli AHA.

Beta-idrossiacidi (BHA), altro ingrediente adatto all’inverno

I BHA, beta-idrossiacidi, sono un altro gruppo di acidi esfolianti che si ottengono dal salice bianco. Il più comunemente utilizzato per la pelle è l’acido salicilico (dalla struttura chimica simile all’aspirina), ed è impiegato spesso nei trattamenti coadiuvanti dell’acne. Poiché si dissolve nell’olio, l’acido salicilico è in grado di penetrare in profondità nei pori della pelle, aiutandoli a disostruirli. È indicato, quindi, anche per rimuovere i punti neri.

Spesso gli acidi BHA e AHA sono combinati in un unico cosmetico per ottenere la migliore esfoliazione, in particolare per pelle grassa o mista. Hanno un’azione antinfiammatoria, oltre a ridurre le linee sottili e le rughe. L’inverno è un momento ideale per inserire l’acido salicilico nella propria beauty routine per le ridotte ore di luce, che evitano così il rischio di fotosensibilizzazione.

Acido tranexamico per contrastare le macchie in inverno

L’inverno è la stagione più indicata trattare le macchie cutanee della pelle. E l’acido tranexamico è uno dei principi attivi suggeriti dai dermatologi contro l’iperpigmentazione cutanea. Funziona perché inibisce l’azione dell’enzima tirosinasi, coinvolto nella produzione della melanina.

È utile anche nel trattamento dell’acne rosacea, poiché stimola la risposta immunitaria locale e riduce la formazione di nuovi vasi sanguigni. Può, inoltre, ridurre il rossore, il prurito e il bruciore.

L’anti-age invernale per eccellenza: il retinolo

Il retinolo è un derivato della vitamina A con proprietà rigeneranti: stimola la produzione di collagene ed elastina, migliora il ricambio cellulare della pelle, e aiuta a ridurre al minimo le linee sottili e le rughe. Per questo motivo, viene spesso utilizzato per le sue proprietà antietà. Non da ultimo, il retinolo migliora il tono della pelle e ne illumina il colorito.

Tuttavia, è anche noto che il retinolo aumenta la sensibilità della pelle, inclusa una maggiore sensibilità ai raggi UV, quindi dovrebbe essere usato solo di notte, e in inverno.

Una regola fondamentale è quella di non mescolare mai gli acidi esfolianti, come gli AHA e BHA, con il retinolo, poiché anche questi aumentano la sensibilità della pelle.

Peptidi per rafforzare la pelle in inverno

I peptidi sono piccole catene di amminoacidi (cioè proteine) sufficientemente piccole da essere assorbite attraverso la superficie della pelle. Il collagene, ad esempio, è costituito da tre peptidi. La stessa molecola di collagene è troppo grande per passare nella pelle, ma i peptidi più piccoli, una volta entrati nelle cellule della pelle, possono unirsi per formare nuovi filamenti di collagene.

Perché usare cosmetici con peptidi in inverno? Perché ricostituiscono la funzione barriera della pelle, contribuendo a riparla e a proteggerla. I peptidi, inoltre, aiutando a prevenire danni alla pelle causati da tossine come l’inquinamento atmosferico o il fumo di sigaretta.

Niacinamide per una migliore difesa

La niacinamide, nota anche come vitamina B3, aiuta a restringere i pori dilatati, combatte il colorito spento e corregge le linee sottili e le rughe. La niacinamide può essere inserita nel beauty case invernale perché aiuta anche a migliorare la barriera di difesa della pelle e massimizzare l’idratazione.

I Ceramidi contro la disidratazione

I ceramidi sono tratta di lipidi naturali presenti nella pelle. Funzionano come una sorta di cemento cutaneo, per tenere insieme le cellule cutanee, creando una barriera che protegge la pelle dai danni e intrappola l’acqua, impedendo alla pelle di disidratarsi.

Le ceramidi sono importanti per aiutare a prevenire l’invecchiamento della pelle e mantenerla giovane ed elastica. In inverno dovrebbero essere usati due volte al giorno per le loro importanti funzioni di barriera.

Vitamina C

In inverno la vitamina C non serve solo a combattere i raffreddori invernali: è anche un vero toccasana per la pelle. È un potente antiossidante, che aiuta a contrastare i danni alla pelle causati dallo stress ossidativo. Ciò significa che aiuta a proteggere la pelle dai danni causati dall’usura quotidiana e anche dai raggi UV.

La vitamina C ha, inoltre, importanti funzioni antietà e aiuta a illuminare la carnagione opaca, uniformare il tono pelle e levigare le linee sottili. Un ingrediente portentoso adatto a tutti i tipi di pelle.