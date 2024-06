M inimal, sperimentali, monocolore o 3d. Ecco le tendenze per le mani che ci accompagneranno per tutta la stagione più calda dell'anno

Se stai cercando ispirazione per la tua prossima manicure, sappi che i trend per le unghie che ci accompagneranno per tutta l’estate stanno già spopolando da un po’. Soprattutto su TikTok e Instagram, i social network diventati un punto di riferimento per le nuove tendenze beauty. Due i temi che fanno da padrone: minimal e sperimentale. Quanto alle ispirazioni, tornano gli Anni Novanta. Infatti, secondo il social Pinterest, le ricerche di nail art Anni Novanta sono esplose del 250% in vista dell’estate.

Unghie di burro

Una tra le manicure che vedremo più spesso nei prossimi mesi sono le “unghie di burro”, un trend che ci accompagna ormai da mesi. Piace a Selena Gomez, che ha iniziato a sfoggiarlo all’inizio dell’anno. E anche a Rosie Huntington-Whiteley, che lo ha declinato applicando il colore solo sulle punte, come una variante della French manicure.

French manicure pastello

E proprio la French manicure ha vissuto una particolare rinascita nel 2024. L’abbiamo vista, e continueremo a vederla, nei toni del rosa e anche colorata. Non stupirti, dunque, se questa estate vedrai sulle unghie delle tue amiche un mix di colori accesi e pastello.

Tutti frutti

Anche le “unghie fruttate” sono destinate a fare tendenza questa estate. Su Pinterest le ricerche di questa particolare manicure sono aumentate del 175%. A piacere sono soprattutto quelle che hanno come protagoniste le fragole, con un aumento delle ricerche del 250%. Seguono le nail art al mirtillo e le unghie al pompelmo, rispettivamente con un picco delle ricerche del 196% e 194%.

Piercing alle unghie

Arriva direttamente dagli Anni Novanta la nail art basata su pietre preziose, cristalli, cuoricini e farfalline sulle punte. Le più coraggiose, poi, sfoggeranno anche piccoli gioielli.

Manicure arcobaleno

L’estate è la stagione dei colori. Via libera, dunque, a unghie supercolorate, magari una diversa dall’altra, fino a sfiorare tutte le nuance dell’arcobaleno.

Passione 3D

Le unghie 3D stanno diventando mainstream. Dai simpatici ghirigori ai blob più intriganti, possono portare la tua manicure a un altro livello. Soprattutto adesso che, per realizzarle, molte nail artist utilizzano gel scultura.

Unghie punk

Se i neon o i pastello non fanno al caso tuo, potresti osare con le unghie nere come la pelle total black. Creano un contrasto lunatico rispetto alle giornate di sole e si abbinano a tutto. Sono anche un po’ punk.

Tenniscore

Una delle tonalità più popolari dell’anno è il verde. Dal pistacchio al lime o dalla menta al matcha, questo colore è diventato una delle tonalità più richieste e indossate del 2024. Motivo: è divertente, vivace e perfetto per l’estate. A prendere piede, però, è soprattutto una tonalità: il verde pallina da tennis. Puoi sfoggiarlo dappertutto.