In un periodo dove vanno di moda le manicure minimaliste, Megan Fox rompe tutti gli schemi e propone unghie decorate in un modo così stravagante che sembra “fuori dal mondo”.

L’attrice, che ormai è famosa per i suoi look insoliti, si è affidata alle sapienti mani della nail artist Brittney Boyce per realizzare un design delle unghie strano, ma luminosissimo. Così lucente e insolito che sta già ispirando tantissime fan sui social network.

Una manicure controtendenza

Complice una foto pubblicata da Britney Boyce, la manicure di Megan Fox ha già fatto il giro del mondo via web. A colpire è, soprattutto, il modo coraggioso in cui l’attrice riesce ad andare sempre in controtendenza. Mentre molte celeb sfoggiano con orgoglio unghie di burro o comunque minimaliste, Megan Fox si diverte a provocare con una manicure accattivante, ma non esagerata. Infatti, può essere sfoggiata da tutte.

Com’è la manicure di Megan Fox

Insieme alla sua nail artist, Megan Fox ha creato una versione futuristica della tendenza delle unghie aura. La base è costituita da un rosa pallido, che diventa più audace e ricco verso il centro. Inoltre, Britney Boyce ha disegnato vortici e stelle dell’era spaziale che sono perfetti per l’attrice, nota per il suo amore per l’astrologia e il misticismo.

E per quanto riguarda la lunghezza? Megan Fox ha scelto una forma a mandorla allungata. Il risultato finale è un po’ fantascientifico.

Come realizzarla

Se hai voglia di cimentarti nel design sfoggiato da Megan Fox, inizia con uno smalto rosa chiaro come base e applica una tonalità più scura al centro dell’unghia. Puoi quindi dare libero sfogo alla tua creatività e dipingere vortici.

La buona notizia è che questa manicure segue un design astratto, quindi non devi essere troppo precisa.