Douyin Make-up, cos’è la nuova tendenza trucco virale su TikTok

S ui social network spopola un make-up che si ispira ai personaggi dei manga: ecco i segreti per replicare il tipico effetto cartoon

Si chiama Douyin Make-up il nuovo trend virale su TikTok riguardante il mondo beauty. A colpi di eye-liner e blush, l’obiettivo è ricreare sulla pelle l’effetto cartoon tipico di un personaggio appena uscito da un manga o anime.

Cos’è il Douyin Make-up

Il nome “Douyin Make-up” è preso in prestito dalla piattaforma social cinese Douyin e viene utilizzato per descrivere uno dei trucchi più affascinanti e popolari del momento. Si tratta di un look che richiama il fascino per l’Oriente e l’effetto finale è a metà tra una bambola di porcellana e un’eroina dei fumetti.

Il trend su TikTok

L’hashtag “Douyin Make-up” su TikTok conta milioni di visualizzazioni. Il trucco è diventato virale anche in Occidente per la sua capacità di esaltare lo sguardo. Sono centinaia i video tutorial su come realizzarlo. La TikToker Vivian Hoang, che lo usa spesso nei suoi contenuti, ha raccontato alla rivista Allure il suo entusiasmo per il nuovo trend: “Quando il trucco Douyin è diventato virale all’interno della community di bellezza di TikTok, ero felicissima di vedere in tendenza tecniche di trucco adatte ai miei occhi”.

Come realizzare il Douyin Make-up

Applica un fondotinta liquido dal finish luminoso dopo il primer, per poi coprire con una cipria opacizzante che dia un effetto porcellana. Minimizza le imperfezioni con un correttore e sfuma il blush rosa su guance e punta del naso. Focalizzati poi sugli occhi, i veri protagonisti del Douyin Make-up: usa un ombretto glitterato champagne o perlato sulle palpebre e segui i contorni con l’eye-liner. Ciglia a tutto volume con mascara allunganti o addirittura ciglia finte. Sulle labbra prediligi l’effetto glossy e il gioco è fatto!

L’importanza della skincare

Ricorda che la base per questo tipo di trucco è un’accurata cura della pelle. La skincare è fondamentale nella routine di bellezza cinese, giapponese e coreana. Una pelle nutrita e idratata è il punto di inizio da cui partire per realizzare qualsiasi make-up d’ispirazione orientale, compreso l’ultimo trend.