I funghi Reishi fanno bene alla pelle: lo studio

A lcuni studi hanno dimostrato che i funghi Reishi fanno bene alla salute e alla bellezza. Idratano e hanno effetti anti-age. Tutto quello che c'è da sapere

I funghi sono uno dei miracoli della natura. Per secoli sono stati usati in medicina come potenti anti-età e stimolatori del sistema immunitario. I funghi Reishi, in particolare, sono pieni zeppi di beta-glucani, il che significa che possono contrastare i fattori di stress ambientale e hanno proprietà antinfiammatorie. Inoltre, possono aiutare a idratare la pelle, attenuando i segni del tempo e migliorando le cicatrici.

Che cosa sono i funghi Reishi

Si tratta di due specie di funghi – il Ganoderma o Reishi Rosso e il Ganoderma o Reishi Nero – che, secondo la tradizione, avrebbero proprietà miracolose. Il Reishi è un fungo della quercia e del castagno. Per vivere ha bisogno del substrato legnoso di queste due piante in decomposizione.

Il Reishi rosso ha il cappello rosso circolare con l’orlo tendente al giallo lucido, se giovane, oppure opaco se maturo. Può raggiungere i 15 centimetri di diametro. La polpa è coriacea ed elastica. L’odore legnoso. Il Reishi nero, che è più diffuso in Cina, è più piccolo del rosso – il cappello è di circa 6 centrimetri di diametro -, e ha un colore scuro.

Queste due specie di funghi vengono coltivate ampiamente in Asia, soprattutto in Cina e Giappone, e anche in America.

Le proprietà dei funghi Reishi

Conosciuti come “funghi dell’immortalità“, i Reishi sono stati utilizzati per secoli in Asia per curare le infezioni. Sono profondamente idratanti e ricchi di antiossidanti, sostanze che aiutano il corpo ad adattarsi allo stress e alla fatica.

Inoltre, contengono proprietà che potenziano il sistema immunitario. Possono essere consumati interi oppure sotto forma di estratti o polvere. Per quanto riguarda la cura della pelle, possono essere trovati in diversi tipi di prodotti tra cui sieri, creme idratanti e maschere.

Benefici per la pelle

I funghi Reishi sono ricchi di benefici per la cura della pelle: dalla riduzione del rossore alla protezione dalle piccole linee di espressione dalle rughe. Infatti, questi funghi combattono i radicali liberi sostenendo i livelli di due dei più potenti antiossidanti della pelle, cioè l’ergotioneina e il glutatione ridotto, che prevengono l’invecchiamento precoce e la formazione di radicali liberi, oltre a migliorare la protezione solare.

I funghi Reishi inoltre idratano in profondità. Infatti, i polisaccaridi contenuti in questo fungo forniscono benefici umettanti e profondamente idratanti. Ciò significa che possono anche ridurre le linee sottili e le rughe, oltre a riparare e rinforzare la barriera contro l’umidità.

Infine, sbiadiscono le cicatrici causate dall’acne. Se usati sotto forma di estratto, inibiscono l’enzima tirosinasi che produce melanina e sono utili nel ridurre la pigmentazione e lo scolorimento della pelle.

Benefici per la salute

I funghi Reishi hanno numerosi benefici per la salute. Aumentano l’energia, e quindi aiutano a combattere la depressione e l’affaticamento. Uno studio del 2005 ha evidenziato che, dopo otto settimane di integrazione con composti di funghi reishi, l’affaticamento è diminuito negli individui affetti da nevrastenia, una condizione del sistema nervoso.

Migliorano il colesterolo buono tra le persone con diabete. Rinforzano il sistema immunitario, facendo aumentare la produzione di globuli bianchi e riducendo eventuali infiammazioni. È stato anche dimostrato che riducono le citochine TH2, per questo alcuni ricercatori stanno studiando i possibili effetti anticancro.

Effetti collaterali

I funghi Reishi funzionano bene con tutti i tipi di pelle. Le donne incinte o in allatamento farebbero meglio a non cibarsene. Inoltre, è stato scoperto che abbassano la pressione sanguigna. Alte dosi potrebbero aumentare il rischio di sanguinamento. Quindi, chi soffre di disturbi della coagulazione dovrebbe evitarli.

Quanto agli usi cosmetici, il Reishi è sicuro e benefico per la pelle. Se lo si utilizza sotto forma di crema, va applicato dopo il siero. Se utilizzato sotto forma di siero, va applicato subito dopo la detersione e prima della crema viso.