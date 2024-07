A 51 anni Dita Von Teese vanta ancora una pelle perfetta. Ma come fa a mantenersi giovane? La chirurgia estetica non c’entra. Infatti, è stata la stessa regina del burlesque a rivelare il suo segreto durante un podcast dal titolo Dumb Blonde, del quale è stata ospite.

Dormire a pancia in su

Dita Von Teese ha spiegato che, secondo la sua esperienza, c’è solo un metodo che impedisce alla pelle del viso di invecchiare e che tutte possiamo imparare poiché non costa nulla. Quale? “So che non a tutti farà piacere sentire quello che sto per dire, ma avrei preferito che, quando ero giovane, qualcuno mi avesse spiegato quanto fa bene dormire a pancia in su”.

Hai letto bene: per evitare le rughe Dita Von Teese ha imparato a dormire ogni notte a pancia in su. Ha iniziato a farlo quattro anni fa, e oggi assicura che gli effetti di questa abitudine sono “miracolosi”. “So da dove viene una delle mie rughe: dormivo con la faccia sul cuscino”, ha aggiunto la star.

Seguire l’esempio di Dita Von Teese

Ma come fa a dormire a pancia in giù e, soprattutto, evitare di cambiare posizione durante il sonno? “Chiudo gli occhi, mi metto in meditazione e dormo con i palmi rivolti verso l’alto in modo da tenere le spalle indietro”, ha spiegato Dita Von Teese. Ha aggiunto: “Di notte, a volte mi muovo. Ma ho il sonno leggero, quindi riesco a ritornare nella posizione”.

Come imparare

Per imparare a dormire a pancia in su, la star ha iniziato posizionando un cuscino sotto le ginocchia per alleviare la pressione sulla colonna vertebrale. “È tutto gioco e divertimento finché non ti rendi conto che il collagene sta davvero andando”, ha detto la star del burlesque. Ha aggiunto: “Alcuni segni sul mio viso provengono dagli occhiali da sole”.

Dita Von Teese e il sole

Infatti, un altro metodo che utilizza per proteggere la pelle del viso è utilizzare sempre la crema solare quando esce, sia d’estate sia d’inverno. È a questo che deve se la sua pelle somiglia alla porcellana.