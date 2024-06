Cura della pelle, tutti i benefici del Milky toner

T i piacerebbe fare un bagno nel latte come Cleopatra, ma non ne hai il tempo? I nuovi prodotti “lattiginosi” permettono di godere dei benefici di quell'antica usanza, anche quando il latte non c'è

L’ultima tendenza per la cura della pelle? Si chiama “milky toner”. Se ti stai chiedendo di che cosa di tratta, pensa a Cleopatra: la regina egiziana è stata una tra le prime a godere dei benefici del latte sulla pelle. Stava ore e ore ammollo, e lo faceva regolarmente.

Oggi nessuna di noi ha tempo di imitarla: la vita è così frenetica che immergersi regolarmente nel latte è impensabile. Per fortuna, esistono diversi rimedi “milky” che promettono miracoli.

Milky toner: che cos’è

Nonostante ciò che suggerisce il nome, la maggior parte dei prodotti “milky toner” non contiene latte. Il nome descrive semplicemente il fatto che questi prodotti hanno un colore, una consistenza e una sensazione simili al latte. Sono più densi del gel o delle soluzioni a base d’acqua per penetrare nella barriera cutanea e reintegrare l’idratazione, ma abbastanza leggeri da lasciare la pelle luminosa invece che grassa. Quindi, non devi preoccuparti che la formula ostruisca i pori.

Inoltre, la cura “milky toner” è adatta a tutti i tipi di pelle, comprese quelle secche e sensibili. Oltretutto, è un rimedio multitasking. Infatti, deterge, idrata e lenisce contemporaneamente. Il che può aiutarti a ridurre la quantità di prodotti che usi e, di conseguenza, a risparmiare.

Tonici al latte: i benefici

Che si tratti di un tonico o di un siero, la cura “milky toner” lascerà la pelle rugiadosa e rimpolpata. Rispetto ai tonici standard con formule acquose, quelli “al latte” hanno una consistenza più densa che idrata, lenisce ed equilibra la pelle.

In genere, contengono umettanti come glicerina, emollienti, antiossidanti e, occasionalmente, esfolianti delicati. Il bello dei tonici al latte è che le formule sono delicate. Rimuovono lo sporco in eccesso senza privare la pelle dei suoi oli naturali. Così puoi dire addio ad arrossamenti e irritazioni.

Milky toner: i vantaggi dei sieri

Anche i sieri al latte idratano, ripristinano e leniscono la pelle. Sono più densi di una formula a base di acqua o olio, ma più leggeri di una crema idratante.

Utilizzano gli stessi ingredienti dei tonici, ma insieme ad altri come olio di jojoba e acqua. Così idratano in profondità e agiscono come una crema idratante leggera. Lasciano la pelle più luminosa e asciutta.

Come usare tonici e sieri “al latte”

Dopo aver lavato il viso, applica il tonico e il siero al latte. Spremi alcune gocce su un batuffolo di cotone e passalo delicatamente su collo, viso e décolleté con movimenti verso l’alto. Oppure eroga un po’ di prodotto sul palmo della mano e premi delicatamente il prodotto in quelle aree.

Poiché il siero per il viso deve essere applicato prima della crema idratante, dovresti applicare il siero al latte dopo il tonico “lattiginoso”. Spremi alcune gocce sul palmo della mano, quindi applica su viso e collo con movimenti circolari verso l’alto e picchiettando l’eccesso. Dopo, applica la crema idratante.