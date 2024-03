Italian make-up: il nuovo trend è ormai virale

È la tendenza che promette di accompagnarci per tutto il 2024: l'Italian make-up si ispira alla bellezza mediterranea di Monica Bellucci. Ecco come realizzarlo

Capelli scuri, occhi castani, carnagione mediterranea. Come Monica Bellucci. L‘attrice italiana all’estero, e non solo, è simbolo di bellezza made in Italy. E proprio a lei si ispira l’ultimo trend che ha conquistato i social network: l’Italian make-up. Come realizzarlo?

Italian make-up: l’importante è la base

Il segreto dell’Italian make-up è la base, che deve essere levigata e naturale. L’ideale è scegliere prodotti che si adattino bene al tuo incarnato. Vanno bene i fondotinta dalla texture leggera e facili da applicare. Se la tua pelle è troppo chiara, puoi usare una tonalità un po’ più mediterranea, facendo attenzione a non esagerare: il temibile rischio di un “effetto maschera” è sempre dietro l’angolo.

Una volta uniformato l’incarnato, puoi concentrarti sugli zigomi e sulle gote. Tempi e guance devono essere ben scolpite. Potresti utilizzare un bronzer terracotta e un velo di blush.

Dare intensità allo sguardo

L’Italian make-up valorizza moltissimo gli occhi. Bisogna esaltare lo sguardo e renderlo il più intenso possibile. Da qui l’importanza degli ombretti color marrone tortora freddo per la palpebra mobile e color cioccolato di un tono più scuro per l’incavo degli occhi.

Per aggiungere profondità allo sguardo utilizza anche la matita nera. Applicala sia sopra che sotto e fai con un pennello una leggera sfumatura in modo da creare un’ombreggiatura dalla forma allungata. Questo darà profondità allo sguardo. Infine, un tocco di mascara completerà il tutto.

Italian make-up: labbra nude

Ultimo, ma non in ordine di importanza, è il trucco delle labbra. L’Italian make-up richiede una texture neutra per la bocca. Via libera, dunque, a matita e rossetto nude. La prima va scelta in un tono più caldo e applicata poco fuori dal bordo. Per il rossetto meglio scegliere una texture molto cremosa in diverse tonalità del nude da scegliere in base al tuo incarnato.