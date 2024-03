I eri si chiamavano ragazze acqua e sapone, oggi soft beauty girl. Qualcosa in comune c'è: la freschezza di truccarsi con poco e pettinarsi con semplicità. E se c'è un tocco di rosa ad ammorbidire il look, è meglio. Ma guai a scambiarla per una tendenza leziosa

Accanto alle esponenti del rossetto rosso H24 e della piega perfetta, c’è un esercito di ragazze che persegue il trend del soft beauty: labbra neutro, viso pulito contornato da capelli “lasciati al caso”. La tendenza, guarda caso, arriva da TikTok ma in realtà è un insieme di influenze pescate dalla moda, che prende ispirazione dal revival degli anni ’90.

Minimalismo in primis, seguito da una sorta di tenerezza che aleggia sul viso grazie a un tocco di blush rosa e a una spruzzata di lentiggini (magari create ad arte).

Soft beauty: più di una tendenza make up e capelli

C’è chi paragona il trend del soft beauty a un’era, un fatto epocale, dove le donne smettono di vivere la bellezza con grandi ansie di perfezione e si approcciano alla questione in modo più rilassato. Bye bye trucco da prima all’Opera e capello ben acconciato, benvenuta libertà di uscire di casa con semplicità. Sono i pilastri della tendenza hangover, che professa appunto un ritorno alla valorizzazione della propria immagine così com’è. Con look non troppo studiati, men che meno artefatti.

Lo stile soft beauty ha spopolato a Sanremo 74° con i look essenziali di Clara Soccini e Emma, solo per citarne alcune. Ma dominano anche gli ultimi red carpet con le attrici Bria Larson e Mia McKenna-Bruce. Celeb in soft make up anche alle sfilate di Parigi e New York, dove Emma Stone e Rachel Brosnan erano tra i luminosissimi ospiti rispettivamente di Michael Kors e Louis Vuitton.

Le caratteristiche del soft beauty trend

In cosa consiste la tendenza soft beauty? Nella semplicità di look molto naturale. Sia nel make up che nei capelli. Il trucco è minimale, certo, ma non vuol dire che sia del tutto assente. Mascara e blush rosa – o al massimo corallo – sono i diktat di questa tendenza che strizza l’occhio all’estetica giapponese Kawaii, caratterizzata dalle immagini tondeggianti di personaggi stilizzati dall’aria innocente e giocosa.

Il focus del trucco soft è tutto spostato sulla pelle che è luminosa e ben curata. Le labbra sono truccate con rossetti dalle tinte simili al colore della mucosa labiale, i finish non sono né troppo glossy né troppo opachi. I rossetti più adatti a esprimere questa tendenza sono satinati.

Una versione femminile del trend naturale

Ma la soft beauty è qualcosa di più di un trend naturale o acqua e sapone. L’accento è posto sulla ricerca di una femminilità talvolta un po’ leziosa, il che potrebbe aprirsi a varie interpretazioni sociologiche. C’è chi ha parlato di snobismo travestito da semplicità e chi di una nuova forma di una nuova forma di assoggettamento alla seduzione maschile. Tra le due letture forse vince quella di una riappropriazione di truccarsi e pettinarsi senza grossi artifici.

L’accento sul rosa nel make up

E il focus sui capelli soffici e vaporosi

