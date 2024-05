La dermatologa da 1 milione di follower: perché smettere di usare il sapone

L 'esperta della pelle più famosa di TikTok consiglia di evitare l'acqua troppo calda e di lavarsi troppo spesso. Ecco perché, e tutti i trucchi per mantenersi giovani

l modo in fai la doccia e lavi le mani e il corpo può avere un impatto importante sulla tua pelle. Parola della dermatologa Mamina Turegano, che su TikTok vanta oltre un milione di follower e che nei suoi video insegna i trucchi per mantenere la propria pelle giovane e idratata. Si tratta di consigli facili da mettere in pratica, anche subito.

I 5 trucchi per mantenere la pelle giovane

Il primo suggerimento? Niente bagni lunghi e lussuosi. Secondo la dottoressa Turegano non dovresti indugiare troppo sotto la doccia. Specie se l’acqua è caldissima.

“Cerca di evitare le docce calde“, spiega la dermatologa nei suoi video, “passa a temperature più tiepide. So che non è divertente, ma è sicuramente meglio per la tua pelle”. Inoltre, dovresti tenere chiusa la porta del bagno, in modo da bloccare l’umidità nella stanza.

La dermatologa su TikTok: “Sfrutta l’umidità”

Il secondo consiglio è applicare la crema idratante subito dopo essere uscita dalla doccia sulla pelle umida, per aiutare a trattenere l’umidità. Puoi anche cercare prodotti a base di glicerina o acido ialuronico, che assorbono l’umidità dall’aria – da qui l’importanza di rendere umido il tuo bagno – e aiutano a trattenere l’umidità sulla parte superiore della pelle.

Un consiglio controverso

Il terzo trucco è un po’ controverso. Infatti, la dottoressa dice: “Non c’è bisogno di lavarsi il dorso delle mani con il sapone ogni volta che ci si lava le mani. Posso capire, ovviamente, l’uso del sapone per i palmi delle mani, ma il dorso delle mani non si sporca così tanto e non tocca le cose”.

Non finisce qui. Infatti, la dottoressa poi consiglia di usare meno sapone e lavare alcune parti del corpo meno spesso. “Non c’è bisogno di usare il sapone ogni giorno sulle aree del corpo che non si sporcano così tanto, come la schiena o le gambe“, dice Turegano, “ovviamente, per favore lava quelle aree se sudano o si sporcano”.

La dermatologa di TikTok ha ragione?

Anche se i suoi consigli sembra non convenzionali, la dermatologa di TikTok non è l’unica a suggerire che in realtà non hai bisogno di sapone o di farti una doccia ogni giorno. Diversi studi hanno accertato che chi fa la doccia ogni giorno non è più sana di chi la fa un paio di volte alla settimana.

Inoltre, fare la doccia con sapone antibatterico e acqua calda non solo asciuga la pelle, ma potrebbe anche uccidere molti dei batteri buoni che vivono sulla superficie del derma. I medici suggeriscono anche che l’acqua con la quale ci laviamo contiene sali, metalli pesanti, fluoro, pesticidi e cloro, che potrebbero potenzialmente avere un impatto negativo sulla nostra pelle.

Il consiglio finale della dermatologa? “Se possiedi già una varietà di creme idratanti diverse, scegline una che sia più un unguento e, comunque, più densa”.