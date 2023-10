Per Halloween prova le “vampire nails”, la manicure effetto gotico

L a nuova tendenza per la manicure sono le unghie effetto vampiro: divertiti a giocare con lo smalto nero e rosso per sperimentare tutte le versioni!

Complice Halloween in arrivo, c’è una nuova tendenza beauty su TikTok. Al vertice della classifica dei suggerimenti per la manicure, ci sono le “vampire nails”, le unghie effetto vampiro.

Cosa sono le “vampire nails”

Le “vampire nails” non prevedono una nail art particolare a forma di Dracula ma giocano principalmente sulla combinazione di due colori, rosso e nero. Sentiti libera di interpretarle come vuoi, le ispirazioni sul tema sono davvero tante.

L’estetica gotica

Del resto, non solo per Halloween, l’estetica gotica è tornata prepotentemente anche nel mondo della moda e del beauty. Da quando Jenna Ortega ha fatto la sua apparizione nelle vesti di Mercoledì Addams su Netflix, il revival dell’effetto dark non si è più fermato. Anche per la prossima primavera-estate abbiamo visto come il “bitten lip effect”, le labbra nere, sia diventato di tendenza in passerella. E ancora incarnato lunare, chiome corvine e appunto manicure a prova di vampiro.

In versione aura nails

La versione più diffusa delle “vampire nails” è con la manicure ad aura, cioè miscelando i due colori in modo sferico. Il video tutorial per realizzarle è della seguitissima nail artist “glossytipped”: rosso “sangue” al centro dell’unghia e contorno sfumato di smalto nero.

Le vampire nails “dégradé”

La sfumatura di colore dal rosso al nero può avvenire anche in modo “dégradé” cioè con un movimento che va dall’interno all’esterno dell’unghia. La forma allungata o addirittura a punta contribuisce all’effetto “vampiresco”.

I giochi di colore

In occasione di una festa a tema o una serata in maschera, puoi divertirti a creare sulle unghie giochi di colore che richiamano l’effetto “sangue” con lo smalto rosso in contrasto sul nero. Ad Halloween tutto è concesso…