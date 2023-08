Q uali libri porterai con te in vacanza quest'estate? Se non hai la più pallida idea, ecco la guida che fa al caso tuo. Abbiamo 7 proposte per te, tutte appassionanti e avvincenti. Focus? La nostra grande passione, of course: la moda

Sei pronta per stenderti al fresco e immergerti completamente nelle pagine di un libro? Dire “ferie” significa dire relax, più tempo per sé stesse e per dedicarsi finalmente a quelle letture che a causa del lavoro e dei mille impegni abbiamo probabilmente procrastinato. Bene, se anche tu sei appassionata di moda, questi sono 7 libri di cui ti consigliamo l’acquisto.

1. La biografia di Anna Wintour

La giornalista newyorkese Amy Odell ci guida dietro le quinte di una delle storie (di moda, ma non solo) più affascinanti: quella di Anna Wintour, celebre direttrice di Vogue USA. La sua figura ha ispirato persino il romanzo – e poi il film – Il diavolo veste Prada: Anna Wintour è come la si racconta realmente? Tutto ciò che si nasconde dietro il caschetto iconico e le sue scurissime lenti da sole è raccontato qui, tra le pagine di questa biografia. Imperdibile per scoprire il profilo più intrigante dell’industria della moda.

Anna, di Amy Odell (€24)

2. Manuale pratico sentimentale di stile

“Per sopravvivere alla moda e anche a sé stessi”. A firmare questo accurato manuale di stile è Alessandra Airò, fondatrice di 1984/PR, agenzia focalizzata su Digital PR ed eventi con uno spiccato focus nel mondo del lusso. I suoi consigli – “non richiesti”, chiarisce lei nella sinossi – sono raccolti in questa autobiografia che risponde a come affrontare drammi sentimentali, dilemmi stilistici e – ovviamente – il corretto utilizzo dell’ammorbidente. Alessandra si definisce “una party girl anche senza party”, e il libro non può che essere una promessa di brio, divertimento e curiosità.

Manuale pratico sentimentale di stile, di Alessandra Airò (€22,90, Gribaudo)

3. Fashion Confidential

La moda con tutte le sue curiosità e i suoi retroscena, raccontata da chi le ha dedicato l’intera carriera. Giornalista e critico di moda, nonché per ben 33 anni alla Rai dove è stata fra le prime donne a condurre il TG2, Mariella Milani ha pubblicato Fashion Confidential nel 2021 per raccontare la sua esperienza e la sua visione del cambiamento nel sistema moda. Fashion Confidential è anche un podcast, disponibile su Spotify e tutte le piattaforme dedicate.

Fashion Confidential, di Mariella Milani (€16,90)

4. Vita Prada

Una storia narrata nella Milano di fine anni Settanta, quando un incontro fortuito getta le basi di un solido grande impero. È l‘incontro tra Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, sofisticata signorina milanese, femminista ed ex militante comunista (sui tacchi). Miuccia è anche l’erede di un negozio di borse e valigie con una clientela milanese d’élite, proprio quello che un giorno spianerà la strada all’ampliamento dell’offerta, con la nascita della linea di abbigliamento prêt-à-porter e della sua grande maison. Cupido scocca la freccia, l’amore che nasce tra i due è la promessa di un futuro fianco a fianco, nel privato – come marito e moglie – e nell’ambito professionale, in qualità di Presidente (lui) e direttrice creativa (lei).

Vita Prada, di Gian Luigi Paracchini (€15,20)

5. Le molte vite di Christian Dior

Un nome, una leggenda. Christian Dior ha scritto una pagina memorabile della storia della moda, quando nel febbraio 1947 introdusse il cosiddetto New Look (fu la giornalista Carmel Snow a battezzarlo tale) per rinfrescare l’immagine femminile dopo l’austerità della Seconda Guerra Mondiale. Tra le pagine di questa biografia, Isabelle Rabineau svela gli aspetti più sconosciuti della personalità di Monsieur, ritracciandone un profilo inedito con un viaggio negli archivi e le interviste alle persone a lui più vicine.

Le molte vite di Christian Dior, di Isabelle Rabineau (€24)

6. House of Gucci

“Una storia vera da divorare come un romanzo… Sara Forden ha unito alta finanza e saga famigliare in un libro avvincente”: così The Economist ha definito House of Gucci, il romanzo che ha ispirato il celebre film con Lady Gaga e Adam Driver nel ruolo di co-protagonisti. La trama ruota intorno a un fatto realmente accaduto, quale l’assassinio di Maurizio Gucci – erede dell’impero della moda italiana – mentre sta per raggiungere il suo ufficio di Milano il 27 marzo 1995. L’omicidio fu commissionato dall’ex moglie Patrizia Reggiani Martinelli – battezzata dalla stampa “Vedova nera”, – in seguito condannata a 29 anni di prigione.

House of Gucci, di Sara Gay Forden (€18)

7. Iris Apfel – Icona per caso

La centenaria Iris Apfel si racconta. Icona di stile, nonché una delle personalità più dinamiche nel mondo della moda e dell’interior design, Iris Apfel è una leggenda nella scena contemporanea. Il suo libro racchiude tutta la sua gioia di vivere, dispensando massime argute, raccontando aneddoti di vita, stilando liste di cose da fare e fornendo infine consigli e riflessioni. Una lettura unica, completata da fotografie inedite.

Iris Apfel – Icona per caso, di Iris Apfel (€14,15, su Amazon)