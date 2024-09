Si alza il sipario sulla Milano Fashion Week, la settimana della moda milanese che dal 17 al 23 settembre 2025 sarà protagonista delle sfilate primavera estate 2025 dopo New York e Londra. E come sempre, oltre che di abiti e scarpe, sarà l’occasione per parlare delle tendenze beauty che domineranno nella prossima bella stagione.

Ecco le anticipazioni sulla moda capelli e make-up della primavera estate viste in passerella durante la Milano Fashion Week.

Capelli ricci da Fiorucci alla Milano Fashion Week

Fiorucci / Launchmetrics/Spotlight

A quasi 10 anni dalla scomparsa del fondatori Elio Fiorucci, il brand degli angioletti vittoriani torna in grande stile ad aprirle la Milano Fashion Week (fuori calendario). E in passerella fa sfilare beauty look caratterizzati dal disimpegno, incarnando la tendenza dell’hangover per un approccio rilassato alla bellezza. Make up quasi assenti e capelli arruffati sono il tratto distintivo di un’estetica che fa quasi “mi-sono-appena-alzata-dal-letto”.

Acconciature scarmigliate da Fendi alla Milano Fashion Week

Fendi / Launchmetrics/Spotlight

Hair look scompigliato anche per Fendi che alla Milano Fashion Week fa sfilare modelle con capelli sciolti o acconciature casual con baby hair in vista.

Il cerchietto anni ’90 di Hugo Boss alla Milano Fashion Week

Hugo Boss / Launchmetrics/Spotlight

Che gli anni ’90 siano un trend forte nei capelli e nel make up non è un mistero, e pare che sarà esplorato in lungo e in largo nella prossima primavera estate. Con quel maxi cerchietto in osso e gli occhiali da sole ovali Hugo Boss cita un look che ha immortalato Carolyn Bessette, aka Mrs. Kennedy jr.

L’ombretto pastello di Luisa Beccaria

Luisa Beccaria / Launchmetrics/Spotlight

Richiami anni ’90 per il beauty look di Luisa Beccaria che propone un make up fresco sui toni del celeste pastello.

L’eyeliner “plastico” di Antonio Marras

Antonio Marras / Launchmetrics/Spotlight

Antonio Marras esaspera la riga spessa di eyeliner rendendolo plastico. Al posto che con il tratto in inchiostro, gli occhi sono sottolineati da una linea in silicone, applicata come se fosse un accessorio.

Il ritorno del rossetto arancio da Iceberg

Iceberg / Launchmetrics/Spotlight

Dopo rossetti burgundy e rosa Barbie, la primavera estate 2025 vedrà il ritorno di un colore difficile per le labbra ma che si presta a varie interpretazioni, come il salmone, il rosa pesca e ovviamente l’arancio vitaminico.

Il no make up look di Alberta Ferretti

Alberta Ferretti / Launchmetrics/Spotlight

Volti puliti tra natural make up e soft beauty: questa è l’estetica della primavera estate 2025 secondo Alberta Ferretti.