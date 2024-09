È calato il sipario sulla London Fashion Week, ma delle tendenze moda primavera-estate 2025 avvistate sulle passerelle sentiremo ancora (molto!) parlare. Righe, vestiti con cut-out, collettoni di piume o in shearling, ma anche peplum e fiocchi domineranno presto il guardaroba femminile, rispecchiando – come sempre – la cifra stilistica dei designer che li propongono. La prossima stagione calda è senza dubbio lontana, ma non facciamoci trovare impreparate e iniziamo a fantasticare subito su 5 delle tante tendenze moda avvistate alla LFW.

1. La tendenza righe alla London Fashion Week

Sulle passerelle di New York non avevamo potuto fare a meno di notare la tendenza quadri, a cui le righe hanno fatto da contraltare durante le sfilate di Londra. Come si indosseranno? L’idea di stile è già chiara e lampante. Daniel Lee, direttore creativo di Burberry, propone un mix & match di righe di dimensioni diverse. I pantaloni a vita alta e a righe larghe trovano spazio sotto la blusa a righe strette, enfatizzate dalla volumetria di un maxi collo. Da Erdem, invece, è il tailleur gessato ad essere protagonista: le righe sono accompagnate da delicati motivi floreali che ne enfatizzano la bellezza.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Burberry primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Erdem primavera-estate 2025

2. I vestiti con cut-out

La moda primavera-estate 2025 sarà anche all’insegna dei vestiti con cut-out. Parola di Nensi Dojaka, la stilista albanese che in poche stagioni di London Fashion Week ha raggiunto un ottimo successo proprio facendo del cut-out una sua signature. Corsetteria e drappeggi trovano spazio nei suoi abiti sensualissimi, con deliziosi cut-out che hanno fatto da massimo comune denominatore anche sulle passerelle di KNWLS, il brand degli stilisti inglesi Charlotte Knowles e Alexandre Arsenault, e Mark Fast.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Nensi Dojaka primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. KNWLS primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Mark Fast primavera-estate 2025

3. Il peplum in passerella alla London Fashion Week

Parola chiave: volume. I peplum trionfano nelle collezioni moda primavera-estate 2025, variando nella struttura e nello scopo. Nel fashion show di Toga, la tendenza viene proposta come un espediente per dare un effetto scultoreo agli abiti: il punto vita è esaltato e gonfiato quel tanto che basta a ospitare anche le tasche. Diverso invece è l’approccio della stilista cinese Yuhan Wang, che alla London Fashion Week ci ha proposto una visione differente: il peplum ricorda quasi una crinolina, ed è puramente decorativo (ma attenzione: guai a definire inutile una tendenza moda!).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Toga primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Yuhan Wang primavera-estate 2025

4. La tendenza fiocchi

Fiocchi grandi, anzi fiocchi grandissimi! Sulle passerelle di Londra non manca un pizzico di romanticismo e bon ton. Richard Quinn, ormai tra i nomi più di rilievo della scena anglosassone, ne fa una delle chiavi interpretative della sua idea di eleganza. Sopra i capospalla, la cintura a contrasto non può che annodarsi e stringersi in un fiocco perfetto, che richiama cromaticamente gli opera gloves di raso. Diversa invece è la visione della casa di moda Bora Aksu: da sempre presenti nelle sue collezioni, i fiocchi si propongono qui come puri elementi di decoro.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Richard Quinn primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Bora Aksu primavera-estate 2025

5. I collettoni con le piume o in shearling

Che siano completati da piume o shearling, il risultato finale non cambia: i collettoni sono la tendenza moda primavera-estate 2025 secondo le sfilate di Londra. Interessante è anche l’accostamento – con un grande classico del guardaroba femminile: il trench – che abbiamo visto ripetersi sia in passerella da S.S. Daley sia da Burberry. Smanicato o no, il trench trova una nuova declinazione, ora ancor più sofisticata: chi oserà con l’aggiunta di un maxi collettone? Si facciano avanti le più coraggiose.

Foto Launchmetrics/Spotlight. S.S. Daley primavera-estate 2025