L i si adora e li si detesta nello stesso tempo. Non si sa come "domarli", perché non stanno mai in ordine. Qualche suggerimento? Quest'anno la moda e lo street style ci forniscono diverse idee per trasformare i baby hair in tocchi di stile di sicuro effetto. Guarda le foto più creative!

In fatto di hair styling, quest’anno gli stilisti sembrano essersi messi d’accordo. Da cruccio estetico, i baby hair sono diventati elemento di stile per acconciature di tendenza! Hai presente quei capelli sottili sottili che crescono lungo l’attaccatura della fronte e delle tempie e che sfuggono a ogni pettinatura? Ebbene nella primavera estate 2024 non restano ribelli e svolazzanti, ma vengono “addomesticati” con il gel in styling divertenti. Anzi, i baby hair si integrano nella stessa acconciatura.

Trasformare i baby hair in acconciature di stile

Amati e odiati al contempo, i baby hair sono un po’ delle simpatiche canaglie: non stanno mai a posto da soli, nonostante la messa in piega più composta. Anzi, è come se vivessero di vita propria.

Vietato tagliarli: crescerebbero ispidi; bandito anche rasarli: nel lungo periodo si trasformerebbero in una specie di barba. Perché non trasformarli allora in un tocco di stile? È quello che hanno pensato gli stilisti per questa stagione, proponendo acconciature con gel e baby hair decisamente estrose, dalle più frizzanti alle più eleganti. E per tutte le occasioni, anche se sei invitata a un matrimonio.

Launchmetrics – Un look di Anaya

Il gel, grande alleato delle acconciature con i baby hair

Poiché i baby hair sono dei capelli abbastanza ribelli, le quantità di gel fanno la differenza. Più sono abbondanti più si riesce a disciplinarli. Questo è proprio il caso in cui è meglio non lesinare con il prodotto. Preleva una noce piuttosto grande di gel e con le dita posala sulle piccole ciocche, lavorandole fino a ispessirle. Per risultati più duraturi è meglio usare un gel dalla tenuta forte con cui è più facile modellare i capelli. Una volta che il gel si è asciugato, i baby hair devono risultare induriti.

Con questo sistema potrai scolpire i baby hair all’infinito per creare delle acconciature originali. In molti casi, ti potrai aiutare con ciocche della fronte o delle tempie, per simulare frange particolari o ciuffi insoliti che spuntano con simpatia da un raccolto rigoroso.

Acconciature con baby hair e capelli raccolti

Gli effetti più immediati per acconciare i baby hair si ottengono con gli chignon o altre acconciature raccolte più o meno composte. Se scolpiti con il gel, i baby hair diventano ciuffi divertenti che rendono più estrosa la pettinatura. Nessuno si aspetterebbe di vedere quei ciuffi ribelli disciplinati con il gel, e invece basta un po’ di manualità per trasformare il look più semplice in uno styling da sfilata.

Launchmetrics

Baby hair scolpito di lato con uno chignon composto metà nuca.

Launchmetrics

Capelli sottili sottili spuntano dalla fronte ma vengono disciplinati in una sorta di mini-frangettina.

Launchmetrics

Ecco un look meno girlish per gestire baby hair davvero ribelli!

E con capelli sciolti

Le acconciature con baby hair e capelli sciolti sono più insolite, eppure hanno dimostrato di aver del potenziale di stile. La tecnica è sempre la stessa: scolpire con il gel i capelli sottili e accostarli alla fronte. Sicuramente saranno più comodi da portare.

Launchmetrics

In alto e in basso due look con baby hair “domati” con il gel e capelli sciolti mossi.

Launchmetrics

Launchmetrics

L’acconciatura in alto trasforma il baby hair in un ciuffo più pieno che si avvolge su se stesso in un grande boccolo impertinente.

Acconciature con baby hair elaborate

La manualità è il tuo forte? Divertiti a modellare le mini ciocche di capelli dell’attaccatura formando dei riccioli frizzanti. Sicuramente non passerai inosservata! Oppure potresti creare delle mini onde come se fossero sculture artistiche.

Launchmetrics

Un ricciolo creato con baby hair + qualche capello “normale” preso a prestito dalla fronte.

Press Office Milano Loves Seoul

Acconciatura elaborata con il gel per vere esperte di styling.

Launchmetrics

La fronte diventa un palcoscenico su cui inscenare la propria creatività con i capelli.

Acconciature con baby hair effetto wet look

Il binomio wet look e baby hair è particolarmente riuscito! Se la fronte scoperta, tipica di alcune acconciature effetto bagnato ti mette a disagio, puoi coprila con giochi di fantasia su piccole ciocche di capelli “ingelatinati”. I risultati saranno senz’altro più originali del classico wet look con i capelli all’indietro.

Launchmetrics

Launchmetrics

Launchmetrics

Effetti particolari

Infine, gli effetti particolari con fasce e finte frange. Sempre con i baby hair che da piccole noie estetiche si sono trasformati in alleati di stile!

Launchmetrics

Launchmetrics