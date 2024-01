D opo una serata di eccessi non ci si sente al top. La tendenza hangover ricalca questo modo di essere per invitare a essere indulgenti verso se stessi qualora non si fosse perfetti. È una sorta di anti-bellezza che contesta la maniacalità di certe beauty routine

Le feste sono appena passate, ma c’è un nuovo trend di bellezza che per tutto il 2024 rievocherà il mood festaiolo: la tendenza hangover, ovvero il dopo sbornia. Quel momento successivo a una serata di ore piccole, eccessi alcolici e balli sui tacchi in cui ci si sente KO. Con la pelle un po’ provata, le occhiaie e i capelli in disordine.

Che cos’è l’hangover beauty

Il termine hangover è una metafora per indicare uno stile di bellezza più rilassata e un approccio più indulgente verso le questioni estetiche (soprattutto qualora non ci si sentisse in forma). La previsione proviene dalla società americana WGSN, il principale osservatorio di tendenze di costume a livello mondiale. Che ha individuato nella tendenza hangover uno dei comportamenti più altamente probabili nel consumare prodotti beauty.

Secondo le analisi, i consumatori sono sempre più stressati al punto che non riescono a seguire con costanza beauty routine lunghe e laboriose, come ad esempio quella coreana in 10 step. E così desiderano abbracciare uno stile meno maniacale nel modo in cui prendersi cura di sé. Basta layering di prodotti e rituali ossessivi. Benvenuto relax nel vivere un aspetto “non propriamente perfetto” agli occhi del mondo.

Hangover beauty, ovvero indulgenza verso se stessi

Essere indulgenti verso di sé è un tema molto attuale che risente di tutti gli echi terapeutici degli ultimi anni che fanno leva sul perdonarsi qualora non ci si senta perfetti. Nelle questioni beauty, l’indulgenza è un modo per contrastare la maniacalità ossessiva che a volte nascondono certi approcci al benessere. Ecco che l’hangover beauty è un invito al relax, prima di tutto mentale, per vivere la bellezza senza l’obbligo di dover assolvere a un compito. Nel trucco si pensi al movimento no make up portato di cui Pamela Anderson è l’ultima esponente.

La tendenza hangover non è necessariamente legata al dopo sbornia in senso materiale, ma lo è senz’altro in senso figurato.

I prodotti beauty in stile hangover

Come si traduce nei prodotti di bellezza, la tendenza hangover? In cosmetici “a bassa manutenzione”, l’altro grande trend del 2024 che troviamo per esempio nei tagli di capelli. Si tratta di cosmetici progettati per affrontare gli effetti delle notti svegli sino all’alba e degli eccessi alcolici o alimentari.

Proprio come, dopo una sbornia, si sente il bisogno di bere mezzo litro d’acqua tutto d’un fiato o assumere antidolorifici, anche una pelle pelle provata (in questo caso dalla vita stressante quotidiana) ha bisogno di cure.

Via libera, quindi, a prodotti facili, veloci, meglio se arricchiti con vitamine. L’obiettivo è senz’altro idratare, ma anche disintossicare per ottenere una pelle luminosa.

Un esempio di routine hangover

E nel concreto, come si traduce una tendenza del post sbornia?

Detergere ed esfoliare

Sei caduto a letto con la faccia piena di trucco? È probabile che anche se ti pulisci la faccia prima di andare a letto, probabilmente non hai fatto un ottimo lavoro! Scegli detergenti facili da usare, che possono essere massaggiati sulla pelle e rimossi con una flanella calda. Le formulazioni anidri sono ottime per questo. Se te la senti, fai una doppia pulizia! Gli esfolianti delicati possono essere ottimi per una buona pulizia, scegline uno con perline dissolventi e una formulazione ricca per prevenire l’irritazione della pelle stanca.

Maschere detox

Clay possono aiutare a disintossicare, lenire e schiarire la pelle, scegli una maschera delicata a base di argilla o carbone per aiutare ad assorbire il sebo e gli oli in eccesso e ridurre le possibilità di comparsa di macchie!

Lenire e rinfrescare

Ti senti gonfio? Borse sotto gli occhi? Un tonico rinfrescante o uno spray per il viso possono davvero aiutare a ridurre il gonfiore. Conservalo in frigorifero per un’esplosione rinfrescante per aiutare la pelle a recuperare. Usa un rullo di giada per levigare la pelle gonfia e scegli prodotti ricchi di niacinamide e bisabololo per lenire il viso insieme a un delicato massaggio facciale.

Idratazione

Mantieni l’idratazione con una ricca crema idratante che ricostituirà la tua pelle. Cerca gli attivi per la cura della pelle che leniscono e calmano la pelle stressata, aiutano a ripristinare il ritmo circadiano della pelle e proteggono la pelle dallo stress di uno stile di vita festivo.