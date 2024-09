New York, Londra, Milano, Parigi: le capitali della moda sono pronte a passarsi il testimone come da solita (consacratissima) successione. E mentre nella capitale inglese si parte con le sfilate, sulla Grande Mela cala il sipario. Quali tendenze moda abbiamo avvistato? Te le riproponiamo qui, in questo prontuario di stile alla scoperta di ciò che indosseremo la prossima stagione primavera-estate 2024.

1. New York Fashion Week: la tendenza quadri

Dalle sfilate di New York, un prospetto chiaro: sì, indosseremo i quadri anche durante la stagione della moda primavera-estate 2025. La cosiddetta tendenza “checked” si fa strada in passerella attraverso svariate forme. Tommy Hilfiger, ad esempio, propone una versione in tartan della fantasia in questione, declinandola attraverso una capospalla doppiopetto con cintura. Protagonista è il colore rosa, che insieme al bianco offre una reinterpretazione romantica del tartan. In passerella da Collina Strada, invece, abbiamo visto la tendenza quadri diventare quasi una fantasia optical sulla maxi gonna che ne sbiadisce i contorni fino a creare un risultato fluido e sensuale.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tommy Hilfiger primavera-estate 2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Collina Strada primavera-estate 2025.

2. New York Fashion Week: il top rosso

La tendenza rosso (annotiamo: ecco uno dei colori di tendenza della primavera-estate 2025!) incontra un classico del guardaroba femminile: il top. Dire “top” però spalanca – come giusto che sia – le porte a svariate interpretazioni. Non a caso, in passerella da Tory Burch il top che fa da diktat è quello aderentissimo e quasi a mo’ di canottiera. Come indossarlo? Via libera ai pantaloni neri a vita alta, per bilanciare (perfettamente) le simmetrie. Poi ci sono i top più morbidi e romantici, come quelli in seta o raso dalla finitura lucida. Ce ne dà prova Alejandra Alonso Rojas, che dalla New York Fashion Week ci manda un messaggio chiaro: okay agli slip dress di raso, ma quanto son belli anche i completi?

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tory Burch primavera-estate 2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Alejandra Alonso Rojas primavera-estate 2025.

3. I vestiti di pizzo

Quanto a vestiti, la New York Fashion Week rende chiaro che una delle tendenze moda primavera-estate 2025 sarà il pizzo. Bianco, nero… ma anche colorato! Le trame giocheranno con fiori e fantasie astratte, creando un motivo sensuale sulla pelle da cui sarà impossibile staccare gli occhi. Vedi, ad esempio, il vestito bianco in pizzo di Bibhu Mohapatra: è scenico (come non potrebbe esserlo con il peplum?), a tratti scultoreo, e si indossa con gli stivaletti col tacco. E a proposito di vestiti di pizzo, non potremmo essere più innamorate di quanto già siamo della proposta firmata Michael Kors: le geometrie si incontrano con un pizzo nero su base nude. La strategia perfetta per creare un sofisticato effetto vedo-non-vedo.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Bibhu Mohapatra primavera-estate 2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Michael Kors primavera-estate 2025.

4. Gli scolli a V (profondissimi)

Parola chiave: nonchalance. Gli scolli a V si portano così (sì, lo sappiamo: un seno piccolo è agevolato). Brandon Maxwell propone questa tendenza moda primavera-estate 2025 esplorando la morbidezza di un maxi abito rosa confetto. Non ci sono aderenze, anzi il fit è pensando per scivolare sulla pelle (e ci ha conquistate per questo!). Quanto allo styling, sì all’abbinamento col maxi cardigan color crema. That’s amore. A dare forma alle aderenze è invece Carolina Herrera: qui il top nero con scollo a V trova spazio sopra pantaloni en pendant ma con scenici ricami in bianco. Quale interpretazione degli scolli a V adori di più?

Foto Launchmetrics/Spotlight. Brandon Maxwell primavera-estate 2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Carolina Herrera primavera-estate 2025.

5. Le maxi gonne in denim

Ovvio che sì, nella moda primavera-estate 2025 il denim sarà onnipresente (potrebbe mai non esserlo?). Eppure, una domanda resta: su quali capi concentrare la nostra attenzione? Dalle sfilate di New York giunge la risposta definitiva. Gonne, gonne, gonne! Alaïa ci offre tutta l’ispirazione necessaria in fatto di volumi: la gonna di jeans è maxi ma a vita bassa (sì, per le audaci), ha una sfumatura utility data delle tasche ed è concepita per rubare tutta la scena! Non meno interessante è la gonna di jeans con i ricami, così come l’abbiamo avvistata da Michael Kors. Vietato rubarle la scena: si indossa con maglia dolcevita nera e décolletées bianche. E ispirazione sia!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Alaïa primavera-estate 2025.