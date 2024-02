D ai cosmetici che funzionano alle dritte dei professionisti. Mini guida alla skincare giusta per Boomer, Millennials e Generazione Z

A 20\30 anni, serve una pulizia accurata

A questa età, la parola d’ordine della skincare deve essere “pulizia scrupolosa”. La pelle, giovane tende a essere mista o grassa, quindi bisogna evitare che sebo, tracce di trucco e impurità, come le particelle di smog, ostruiscano i pori. Mai saltare questo passaggio!

I GESTI INDISPENSABILI Per la tua beauty routine preferisci la doppia detersione. Massaggia sul viso un detergente oleoso che pulisce a fondo. Poi risciacqua e applica un cleanser schiumogeno che elimina tutti i residui. Ma la pulizia non è l’unico step fondamentale. «A questa età è, importante iniziare a proteggere la pelle dal photoaging. Basta un prodotto idratante leggero con Spf 20 o 30» dice Norma Cameli, dermatologa.

LE CURE EXTRA Una volta alla settimana, applica una maschera detox al carbone attivo per purificare a fondo la pelle. E, a ogni cambio di stagione, a casa fai un peeling enzimatico a base di enzimi estratti dalla frutta per eliminare le cellule morte: lo stendi come una maschera, lo lasci in posa e alla fine lo elimini con l’acqua.

AL CENTRO ESTETICO Soprattutto se hai la pelle mista-grassa, una pulizia professionale ogni tanto è una buona idea. «La frequenza dipende dal tipo di pelle, ma in genere si consiglia una volta, ogni due-tre mesi» dice Cristina Cozzolino, estetista. «Se vivi in città, preferisci quella che utilizza un vaporizzatore all’ozono, in grado di aprire e disinfettare i pori. Oppure un trattamento agli ultrasuoni, che stimola la circolazione sanguigna e linfatica e rende il viso subito più luminoso».

Nel beauty case

Con niacinamide e principi attivi vegetali idratanti e schiarenti, Not Ordinary Treatment Icy Patch di Collistar (37 euro) contrasta le occhiaie.

Ideale anche come base trucco, la Crema Viso Idratante Nutriente di Argital (11,74 euro) mixa oli di jojoba, olio essenziale di ylang-ylang e gel di argilla verde.

Defence Gel Detergente Riequilibrante di BioNike (17,75 euro, in farmacia) purifica e agisce sul microbiota cutaneo.

365 Protection Siero Viso 50+ di Korff (45 euro, in farmacia), che protegge dal sole, si assorbe subito.

Per pelli miste e grasse, Hyaluronic Moisture Oily and Combination Skin di ISDIN (44,90 euro, in farmacia) riduce l’eccesso di sebo e minimizza i pori.

A 30\40 anni, occhio agli occhi

Superata la boa dei 30 anni, sulle zone più sollecitate dalla mimica facciale appaiono le prime rughe d’espressione. Da questo momento, il primo “osservato speciale” è il contorno occhi.

I GESTI INDISPENSABILI Questa è l’età del siero antiossidante che diventa il supplemento imprescindibile della crema. Gli ingredienti top sono la vitamina C che illumina e l’acido ialuronico che aggiunge turgore. «Già intorno ai 30 anni, la sua concentrazione inizia a diminuire e, per questo, va integrato» spiega la cosmetologa Cinzia Ventrice. Per gli occhi, punta a un siero lifting o botox like, per minimizzare le rughette, drenante, invece, in caso di gonfiori.

LE CURE EXTRA Se stai molte ore piegata sullo schermo dello smartphone, occhio al collo! È una postura scorretta, che provoca rughe precoci proprio in questa zona. Inizia ad applicare una crema collo-décolleté almeno una volta al giorno, con, movimenti dal basso verso l’alto.

AL CENTRO ESTETICO Prova un trattamento all’ossigeno per uniformare il colorito, favorire il rinnovamento cellulare e la formazione di nuove fibre elastiche. «L’estetista passa sulla pelle una speciale “penna” che emette ossigeno ad alta pressione. La potenza del getto serve anche a far penetrare in profondità i principi attivi del siero applicato, prima della seduta» spiega Cristina Cozzolino. Di solito si consiglia un ciclo di 4-5 trattamenti, a cadenza settimanale, una volta l’anno.

Nel beauty case

Blue Peptides Uplift Cream Spf 30 di Biotherm (89 euro) dà compattezza e luminosità con peptidi di collagene e Life Plankton.

Grazie a Pro-Vitamina B5 e acqua termale, Cicalfate+ Sérum Restaurateur Intense di Eau Thermale Avène (38,90 euro, in farmacia) ristruttura la barriera cutanea.

Vitamina C & Oro 24K Trattamento Viso Intensivo di L’Erbolario (40,90 euro) migliora colorito e tono.

Anew Radiance & Dark Circle Correct Eye Cream di Avon (16,99 euro), con vitamina C, illumina il contorno occhi.

La formula al collagene di Liftactiv Soin Yeux di Vichy (39 euro, in farmacia) riduce rughe, borse e palpebre cadenti.

A 40\50 anni, contrasta rughe e discromie

Ora la pelle ha bisogno di cure più mirate. I nemici da combattere, oltre alle rughe, sono le discromie causate dai raggi Uv (le indigestioni di sole, si fanno sentire). La prevenzione è cruciale: per evitare accumuli di melanina, la skincare deve prevedere tutto l’anno un filtro solare 50+.

I GESTI INDISPENSABILI Per rendere omogeneo il colorito, inserisci nella beauty routine del mattino un siero concentrato a base di vitamina C, mentre di sera, per esfoliare in modo delicato, uno con alfa idrossiacidi. Se le macchie sono accentuate, però, servirà anche un prodotto da applicare nei punti mirati. Gli ingredienti più efficaci sono l’acido tranexamico e gli estratti di liquirizia e arbutina, dalle proprietà schiarenti.

LE CURE EXTRA Ai cambi di stagione fai un ciclo di retinolo. «Ingrediente eccellente per ringiovanire la pelle, è un esfoliante molto attivo, da dosare con grande attenzione» raccomanda Cameli. «Per questo, quando si usa la prima volta, va fatto gradualmente, con una o due applicazioni a settimana, per dare alla pelle il tempo di abituarsi».

AL CENTRO ESTETICO «La fototerapia LED, in particolare quella che emana la lunghezza d’onda del colore rosso, ha un ottimo effetto antietà» spiega Cristina Cozzolino, estetista. «I raggi colorati, diffusi da una speciale maschera che si appoggia sul viso, stimolano i fibroblasti a produrre collagene ed elastina e uniformano il colorito». Per rigenerare a fondo, si consigliano 6-10 sedute a cadenza settimanale almeno due volte all’anno.

Nel beauty case

Il siero a rapido assorbimento Global-Repair Advanced Elixir di Filorga (125 euro, in farmacia) agisce su tutti i segni dell’età.

La Crème Soyeuse Premium di Lierac (95 euro, in farmacia) dalla texture morbida con finish cipriato, contrasta i segni dell’età.

Il cocktail di vitamina C e niacinamide Dépiderm Sérum di Uriage (42,90 euro, in farmacia) riduce le macchie e migliora la luminosità.

Grazie a estratto di cetriolo, aloe e vitamine, Firming Eye Gel Skin di Herbalife (46,91 euro, su herbalife.com) distende il contorno occhi.

Con pre, pro e post-biotici, Nourish 3-Biotic Rich Serum di Miamo (69 euro, in farmacia) nutre e ristruttura la barriera cutanea.

A 50\60 anni, occhio alla perdita di elasticità

Con il passare del tempo, le fibre che sostengono il viso si indeboliscono e il contorno cede. A 50 anni, è sceso già di 5 millimetri. Conseguenze: zone d’ombra, perdita di elasticità e lineamenti meno definiti.

I GESTI INDISPENSABILI Nel beauty case servono creme ricche e rassodanti. «Gli ingredienti top sono i fitoestrogeni estratti dalla soia, dalla kigelia africana o dal trifoglio, che “rimpolpano” i tessuti» spiega Cinzia Ventrice, cosmetologa. Ottima anche la ginnastica per il viso. Si tratta di “smorfie” studiate per aiutare a rassodare i muscoli dell’ovale, dando alla pelle un’impalcatura più solida. Online è facile trovare molti tutorial per esercitarsi.

LE CURE EXTRA L’asso nella manica per rallentare l’invecchiamento della pelle è l’alimentazione. Prova a eliminare gli zuccheri semplici (i dolci in particolare): sono responsabili della glicazione, un processo biochimico che irrigidisce le fibre elastiche come il collagene. Cereali integrali, frutta e verdura, sono invece gli alimenti più preziosi, per mantenere tonici i tessuti.

AL CENTRO ESTETICO La radiofrequenza estetica, più soft di quella medica, aiuta a ridisegnare i contorni del viso. Le onde elettromagnetiche producono calore nel derma, ottenendo tre risultati. «Innanzitutto, si accorciano le fibre elastiche, creando un’immediata tensione cutanea. Poi, si stimolano i fibroblasti a produrre collagene, elastina e acido ialuronico. Infine, si migliora il microcircolo, facendo arrivare ai tessuti più ossigeno e nutrimento» conclude l’estetista Cristina Cozzolino. Metti in conto due cicli da 5 sedute settimanali all’anno.

Nel beauty case

Effetto tensore marcato con Lifting Facciale di Labo Suisse (162 euro, kit con dosatore a siringa e crema di mantenimento, in farmacia).

Ideale per, pelli mature molto secche, Densitium Baume Nuit di SVR (52 euro, in farmacia) ristruttura con bio-calcio e acido ialuronico.

Il programma in due fasi Collage System di Dibi Milano (110 euro, in istituto) stimola la produzione di collagene.

Vital Perfection Concentrated Supreme Cream di Shiseido (155 euro) scolpisce i tratti e stimola la microcircolazione.

Grazie al bakuchiol, Cellular Expert Lift Siero 3 zone di Nivea (19,24 euro) lifta la pelle.