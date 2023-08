L 'olio di cocco è un prodotto naturale e molto versatile utilizzato non solo in cucina ma soprattutto nell'industria oleochimica. Ha molte proprietà benefiche e viene utilizzato principalmente nei prodotti di cosmesi per la pelle e i capelli

È un olio vegetale ricavato dalla pressatura della copra, la polpa bianca e fibrosa della noce di cocco, che viene essiccata e poi spremuta. Quest’ultima contiene circa il 60% di grasso quindi la resa di olio è molto elevata. Tra gli oli vegetali è quello con il minor contenuto di acidi grassi insaturi, ma invece è molto ricco di grassi saturi a catena media. Viene prodotto, principalmente, nei paesi tropicali come Thailandia, Sri Lanka, India e Filippine. È molto apprezzato soprattutto nella cosmesi, per le sue proprietà idratanti e nutritive. Scopriamo di seguito l’olio di cocco le sue proprietà, gli usi e i suoi benefici.

Le proprietà dell’olio di cocco

L’olio di cocco ha molte proprietà benefiche e viene utilizzato principalmente nei prodotti di cosmesi e nei farmaci. È composto dal circa il 99% di lipidi tra cui oltre l’85% sono acidi grassi saturi come: acido Laurico: rappresenta circa il 50% dell’olio di cocco. È un acido molto importante per il corpo umano perché contribuisce a produrre monogliceridi anti-microbici impiegati per combattere virus e batteri patogeni. Come acido caprico: crea delle reazioni quando entra in contatto con alcuni enzimi secreti da altri batteri e per questo è un potente antimicotico. Come acido caprilico: è un potente antifungino molto utile soprattutto nelle infezioni da Candida.

L’olio di cocco nelle diete

Inoltre contiene minerali quali: zinco, ferro e calcio e le vitamine K ed E che lo rendono un prodotto ottimo per la pelle. È comunque un olio molto calorico infatti contiene oltre 800 calorie ogni 100 grammi. Viene sconsigliato in diete ipocaloriche ma il suo utilizzo anche come prodotto alimentare si sta diffondendo grazie alle nuove ricerche scientifiche che hanno messo in evidenza che, poiché è povero di grassi saturi a catena lunga, contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo LDL ed alza quelli di colesterolo buono HDL.

Come si usa l’olio di cocco

L’olio di cocco viene utilizzato soprattutto per produrre prodotti di cosmesi, impiegato in alcuni farmaci per le proprietà antimicrobiche e antifungine e anche in cucina per preparare ricette dal sapore esotico. Può avere un uso interno, quindi essere ingerito, oppure un uso esterno. Per quanto riguarda l’uso interno si consiglia un olio di cocco biologico e può essere usato in cucina, ad esempio per friggere o per condire a crudo, ma anche per macchiare latte o te. Visto il suo alto contenuto calorico, però, l’utilizzo in cucina è stato per lungo tempo sconsigliato da molti istituti ed enti per la salute e l’alimentazione. Ancora oggi la comunità scientifica resta divisa sugli effetti benefici alimentari dell’olio di cocco. Possiamo affermare che un uso sporadico e non eccessivo non comporta rischi. Per l’uso esterno è molto consigliato per denti, pelle e capelli. Infatti è soprattutto utilizzato nell’industria oleochimica per produrre soprattutto prodotti di bellezza come creme.

I benefici

I benefici maggiori dell’olio di cocco li possiamo apprezzare nel campo della cosmesi. L’olio di cocco puro oppure utilizzato come tensioattivo in vari prodotti è molto utile soprattutto per la pelle e i capelli. Il naturale contenuto di vitamina E lo rende un prodotto molto idratante e nutriente e quindi applicabile sulle pelli secche ad esempio per screpolature da freddo o post rasatura. Vista la sua consistenza molto grassa è utile anche come struccante perché aiuta ad eliminate il trucco waterproof e a donare la giusta morbidezza alla pelle del viso reidratandola. Il suo contenuto di minerali e vitamine lo rendono un ottimo alleato contro le smagliature. È molto utile anche per i capelli secchi e sfibrati infatti i suoi nutrienti donano al capello morbidezza e luminosità. Infine può essere usato anche per sbiancare i denti.