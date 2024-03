N on sono meches e nemmeno colpi di sole, ma si tratta proprio di contrasto evidente tra la base e le lunghezze. Voluto? Casuale? Intanto, il trend spopola tra le celeb e calca sempre più le passerelle

A dispetto delle immagini patinate dei social, le ultime tendenze beauty stanno riscoprendo un approccio rilassato alla bellezza, come insegna il trend denominato hangover. Meno ossessione nel mostrarsi perfette, please. Più naturalezza (fa niente se è un po’ studiata). I capelli biondi con radici scure rientrano appieno in questo movimento della casualità dirompente. Segnando un punto di rottura del cliché del capello sempre fresco di tintura.

Se fino a prima della pandemia siamo state schiave della ricrescita, oggi quella base scura sui capelli biondi è mostrata con orgoglio. Persino l’attrice Reese Witherspoon, nota per il suo biondo sempre uniforme, all’ultimo red carpet è apparsa con le radici castane. La collega Florence Pugh, invece, esaspera il trend del biondo su base scura con un contrasto netto tra platino e nero.

Getty – L’attrice Reese Whiterspoon alla 29a edizione dei Critics’ Choice Awards, i riconoscimenti assegnati dalla critica statunitense ai migliori film e programmi tv

Getty – L’attrice Florence Pugh

Capelli biondi con radici scure: perché piace

La ricrescita evidente sui capelli chiari è uno stile ben preciso che comunica un mix perfetto di audacia e naturalezza, che in alcuni casi sconfina quasi nella trasandatezza. L’impatto visivo è alto e si deve propro al contrasto tra la luminosità del biondo e l’autenticità delle radici più scure.

Ed è proprio questo contrasto a renderlo uno stile intrigante che evoca tutto il desiderio di lasciarsi imperfette e mostrarsi agli altri senza troppi orpelli. Anche se poi le lunghezze bionde sono curate con maniacalità. Ma nel frattempo, c’è tempo per ritoccare la ricrescita: il bello di questo trend è tutto qui, nell’assenza di fretta a darsi una sistemata ai capelli.

Launchmetrics – la top model Gigi Hadid

Per chi è adatto questo look

Adatto a chi desidera aggiungere profondità e dimensione alla propria chioma senza rinunciare alla praticità, questo stile si adatta a diverse lunghezze e texture di capelli, promettendo un risultato sempre unico e personale.

Ricrescita sfumata su capelli biondi

Non sempre però le radici scure sono nette. Alcune tecniche di colorazione prevedono di sfumare le radici in un biondo luminoso verso le punte, creando un effetto graduale molto naturale. È un look perfetto per chi ha una base naturale da castano chiaro a scuro e desidera un look naturale ma luminoso.

Launchmetrics

Launchmetrics

La tecnica root shadow

Simile alla tecnica della radici scure sfumate, la Root Shadow crea un’ombra alla base, offrendo un effetto più morbido e meno marcato rispetto al tradizionale contrasto e ricrescita. È ideale per chi cerca una soluzione di bassa manutenzione per gestire la ricrescita.

Getty – L’attrice Vanessa Kirby

Launchmetrics

Launchmetrics

Il contrasto netto tra radici scure e capelli biondi

Effetto ricrescita evidente per il trend che abbraccia la “bassa manutenzione”. Se poi la ricrescita supera i 3 centimetra stagliandosi con nettezza tanto meglio. Ideale per capelli con riga in mezzo o a lato.

Launchmetrics

Launchmetrics

Launchmetrics

Biondo freddo con base scura

Il biondo freddo con base scura crea un contrasto netto ma gestibile. Adatto a chi ha una base chiara o media e cerca un look audace ma con radici naturali per una manutenzione più semplice.

Come si fa? Si decolorano le lunghezze fino a raggiungere un biondo chiaro (anche platino), lasciando le radici al loro colore naturale.

Launchmetrics

Launchmetrics

Ispirazioni di look con capelli biondi e radici a contrasto

Launchmetrics

Launchmetrics