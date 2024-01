L o scorso 7 gennaio si è tenuta l'81esima edizione dei Golden Globes a Beverly Hills, dove le celebrità hanno sfoggiato look da sogno sul red carpet. Ecco i nostri preferiti

I Golden Globes aprono ufficialmente la stagione degli awards, considerata quasi un periodo di festività per gli amanti del cinema… E non solo! Anche il mondo della moda attende i red carpet “pre-Oscar” per indovinare le tendenze e decretare i meglio vestiti. L’edizione 2024 dei Golden Globes ha visto trionfare look dal gusto classico, che ci hanno fatto sognare mentre attendevamo di scoprire chi si sarebbe portato a casa più statuette.

I Golden Globes 2024: i look protagonisti

I premi nascono per valorizzare l’eccellenza nel cinema americano e internazionale e si tengono ogni anno dal 1944, generalmente nel periodo di gennaio. L’ultima edizione – 81esima – si è tenuta lo scorso 7 gennaio, in diretta sulla rete statunitense CBS dal Beverly Hilton a Beverly Hills. Come ogni anno, i Golden Globes anticipano gli Oscar e offrono spunti per chi volesse tentare di indovinare i vincitori dei premi più prestigiosi.

Nonostante il cinema sia senza dubbio protagonista della serata, come in ogni celebrazione che si rispetti non passa certo in secondo piano la moda. Insieme all’attesa per i vincitori, ogni anno si attendono i migliori look delle star del cinema (e non solo!) sul red carpet.

Le tendenze dei look nel red carpet dei Golden Globes 2024

Sono passati da tempo gli anni degli abiti eccentrici, delle nuvole di tulle e degli outfit avveniristici. Il quiet luxury o glamour sussurrato sono la nuova tendenza anche sul red carpet. I Golden Globes 2024 hanno confermato lo stile old Hollywood, composto ed elegantissimo, che privilegia dettagli artigianali e raffinate scelte sartoriali.

Da America Ferrera a Taylor Swift, la silhouette preferita dalle star è quella a sirena, che enfatizza le forme, slancia la figura e punta tutto sulla texture iridescente delle paillettes. Fascianti e seducenti, i bustier con lo scollo a cuore sono stati ridisegnati da Bottega Veneta per Michelle Yeoh o da Sergio Hudson per Rachel Brosnahan, bellissima in rosso.

Semplicità e raffinatezza non fanno rima con noioso, anzi è nei dettagli che si esprime il glamour. Dalla stola bouquet di Jennifer Lopez al fiocco scintillante di Amanda Seyfried a quello bon ton di Elle Fanning, i dettagli tridimensionali hanno rinfrescato il tappeto rosso. Le scollature profonde sul davanti di Julia Garner e Grace Gummer non passano inosservate, come le trasparenze in black della bravissima Sarah Snook e in bianco dell’eterea Riley Keough e delle sensuale Elizabeth Olsen.

La Gallery look del red carpet Golden Globes 2024

Qui abbiamo raccolto i nostri look preferiti della serata.

Selena Gomez in Giorgio Armani

Courtesy of: Giorgio Armani Press

Jennifer Lawrence in Dior

Photo Getty

Timothée Chalamet in Celine

Getty

Jennifer Lopez in Nicole + Felicia Couture

Getty

Ali Wang in Dior e gioielli Swarovski

Getty

Bradley Cooper in Louis Vuitton

Getty

Amanda Seyfried in Giorgio Armani

Courtesy of Giorgio Armani Press

Reese Witherspoon in Monique Lhuiller

Photo Getty

Elle Fanning in vintage Pierre Balmain

Getty

Danielle Brooks in Moschino e gioielli Swarovski

Courtesy of: Moschino Press

Charles Melton in Giorgio Armani

Courtesy of: Giorgio Armani Press

Heidi Klum in Sophie Couture

Getty

Greta Lee in LOEWE

Getty

Leonardo DiCaprio in Giorgio Armani

Courtesy of: Giorgio Armani Press

Riley Keough in Chanel

Courtesy of Chanel

Martin Scorsese in Giorgio Armani

Courtesy of Giorgio Armani Press

Michelle Yeoh in Bottega Veneta

Gucci

Patrick J. Adams in Giorgio Armani

Courtesy of Giorgio Armani Press

Rachel Brosnahan in Sergio Hudson e gioielli Swarovski

Getty

Celine Song in LOEWE

Getty

Rosamund Pike in Dior

Getty

Mark Ronson e Grace Gummer in Gucci

(Courtesy of: Gucci)

Will Ferrel in Giorgio Armani

Courtesy of Giorgio Armani Press

Elizabeth Olsen in Vivienne Westwood

Courtesy of: LaPresse

Elizabeth Debicki in Dior

Getty

Jodie Foster in Alberta Ferretti

Courtesy of: Alberta Ferretti Press Office

Jordana Brewster in Alberta Ferretti

Courtesy of Alberta Ferretti Press Office

America Ferrera in Dolce e Gabbana

Getty

Taylor Swift in Gucci

Courtesy of: Gucci

Julia Garner in Gucci

Courtesy of: Gucci

Emily Blunt in Alexander McQueen e John Krasinski in Dolce e Gabbana

Getty

Il trionfo di Barbenheimer (anche sul red carpet)

Come volevasi dimostrare, i Golden Globes hanno visto una vera e propria pioggia di premi per i due film che hanno riportato il grande pubblico al cinema. Oppenheimer ha ottenuto ben cinque premi (su otto candidature), tra cui quelli per il miglior film drammatico, per la miglior regia e per il miglior attore in un film drammatico (Cillian Murphy). A “Barbie” di Greta Gerwig “solo” premi, ma che premi! Il film ha ottenuto il riconoscimento per campione di incassi per miglior canzone originale, la meravigliosa “What was I made for” di Billie Eilish.

Anche sul red carpet i loro look sono stati tra i più amati: dallo Schiaparelli che solo Dua Lipa poteva sfoggiare alla Margot Robbie “Barbie Superstar”. Qui abbiamo selezionato una piccola gallery dedicata ai nostri look preferiti dei protagonisti.

Cillian Murphy in Saint Laurent

Getty

Margot Robbie in Giorgio Armani

Courtesy of Giorgio Armani Press

Ryan Gosling in Gucci

Courtesy of: Gucci Press

Greta Gerwig in Fendi

Getty

Dua Lipa in Schiaparelli e calzature Jimmy Choo

Getty

Billie Eilish in Willy Chavarria

Getty

I look dei vincitori ai Golden Globes 2024

Con ben tre statuette vinte, l’ultimo film di Yorgos Lanthimos, Povere Creature, è ufficialmente uno dei più amati dai critici dei Golden Globes. Il premio più importante – Miglior Attrice in un film Commedia o Musical – è stato vinto dalla protagonista, Emma Stone, che ha emozionato anche sul red carpet.

Tra le serie tv, insieme all’appena conclusa Succession, la protagonista è The Bear, tragi-commedia che ha come protagonisti Jeremy Allen White e Ayo Edebiri nei panni di due cuochi disperati. Ci hanno emozionato sul red carpet, sul set e sul palco, dove si sono abbracciati e ringraziati.

Emma Stone in Louis Vuitton

Getty

Sarah Snook in Atelier Prabal Gurung

Getty

Ayo Edebiri in Prada

Getty

Jeremy Allen White in Calvin Klein

Getty