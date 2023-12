Hailey Bieber lancia il trucco natalizio: come realizzare il “Sugar plum fairy make-up”

L 'influencer e imprenditrice anticipa ancora una volta tutte e detta la nuova tendenza per le feste ispirata alla Fata Confetto dello Schiaccianoci: il tutorial

Cos’è il “Sugar plum fairy make-up”

Il nome deriva da un ruolo da ballerina che Hailey Bieber ebbe in passato, come racconta lei stessa in un video: “Quando avevo 16 anni ero la Fata Confetto nello Schiaccianoci e questa è la mia versione del 2023 di quel trucco. La mia atmosfera preferita per le festività natalizie!”. C’è poi un tutorial in cui sulle note della Danza della Fata Confetto, insegna ai suoi oltre 11 milioni di follower su TikTok come realizzare il beauty look.

@haileybieber when I was 16 I was the Sugar Plum Fairy in the Nutcracker.. this is my 2023 version of that makeup. My go to vibe for the holiday season! 🍬✨ ♬ Dance of the Sugar Plum Fairy (Tchaikovsky) – Ian Post

Come realizzarlo

Realizzare il “Sugar plum fairy make-up” è molto semplice. Per prima cosa, stendi il correttore nella parte inferiore degli occhi. Poi utilizza un blush color pesca sugli zigomi e sulle palpebre. Sovrapponi uno strato di ombretto illuminante e disegna delle piccole lentiggini sul naso. Pettina le sopracciglia verso l’alto per intensificare lo sguardo e applica un tocco di mascara. Per quanto riguarda le labbra, usa una matita marrone per i contorni e sfuma con le dita. Per finire, basta una passata di lucidalabbra trasparente.

I trend di Hailey Bieber

Il “Sugar plum fairy make-up” è solo l’ultimo dei trend dettati dalla moglie 27enne di Justin Bieber. In materia di bellezza, la modella rende virale tutto ciò che fa. Solo per citare gli ultimi casi, pensiamo alle “tortoise nails”, le unghie tartarugate, con cui si è presentata alla Settimana della moda di Parigi. O ancora la sua estetica da ragazza fragola, ovvero lo “strawberry girl make-up”, realizzata chiaramente con i prodotti del brand di successo che ha fondato, Rhode.