P er la nuova stagione arriva un carico di fragranze avvolgenti, caldi, rilassanti. I profumi hanno note dolci e golose che li rendono irresistibili, ma anche accordi inediti e sexy. Che li trasformano in deliziose sorprese per l’olfatto. Scopri qui i nuovi profumi alla vaniglia

Mix dolci e rassicuranti

Rassicurante e rotonda. Così è la vaniglia in profumeria. «Se pensiamo a un profumo con queste note dolci ci viene subito in mente l’abbraccio materno da cui farci cullare» dice Claudia Scattolini, fragrance designer. «Nello stesso tempo, la sua sensualità lieve e sussurrata conferisce quel tanto che basta di seduzione». Già, la vaniglia nel mondo degli aromi sembra essere una comfort zone perfetta, il posto sicuro dove rifugiarci per cercare coccole, amore e protezione. Ed è anche antistress. «Ha la capacità di rimettere tutto al posto giusto, come il pezzo mancante di un puzzle. Può dare una svolta a una giornata che si presenta confusa. Oppure aiutarci a stabilizzare un momento disordinato» spiega il naso. Un profumo del buonumore, insomma. Perché allora non lasciarsi tentare da questo ingrediente superstar?

I nuovi profumi con vaniglia e…

Le note della vaniglia ci riportano alla dolcezza dell’infanzia ma soprattutto ai dolci, tanto che i profumi che la contengono sono definiti gourmand, golosi in francese. Nati negli anni ’90, questi mix fanno di nuovo tendenza. «Ma tornano in versione aggiornata» avvisa Claudia Scattolini. «Sono più sofisticati, hanno una connotazione decisamentegenderless, meno caramellosa». La differenza fra ieri e oggi sta negli abbinamenti. «Se si vuole aggiungere un tocco contemporaneo, sono perfette le resine come incenso e benzoino» suggerisce l’esperta. Con l’oud, il mix diventa anche raffinato ed elegante. Di tendenza, infine, l’incontro con note liquorose, come rum e cognac, che rendono la fragranza inebriante. «A me piace molto anche la vaniglia abbinata ai muschi bianchi e alle aldeidi dal tocco trasparente e cristallino. Per chi cerca invece un bouquet prettamente femminile, l’abbinamento giusto è con fiori bianchi come l’ylang ylang, il gelsomino e la tuberosa». Ma la novità è accostare la vaniglia al legno di cashmere, una nota di sintesi (non esiste in natura) dal tocco vellutato adatto a esaltare la dolcezza e l’effetto coccola, con un risultato ancora più rassicurante. Per chi infine desidera una fragranza fresca, l’ideale è puntare sugli accostamenti che prevedono note fruttate esotiche, come mango e papaya, oppure più comuni, come lampone e pesca.

Come applicare i profumi alla vaniglia

C’è qualche suggerimento per applicare questi profumi così particolari? «Meglio spruzzarli sulla pelle nuda appena prima di vestirsi» suggerisce il naso Claudia Scattolini. «È una buona idea anche vaporizzarne un soffio sui capelli, così quando si muovono rilasciano la loro fragranza anche nell’aria. Attenzione solo a non esagerare, perché il profumo, essendo alcolico, tende a seccare le ciocche. Un altro trucco è nebulizzarlo sulle sciarpe e sui foulard. Sarai sicura che il tuo profumo ti accompagnerà per tutta la giornata» conclude l’esperta.

Scopri le novità alla vaniglia in profumeria

Nell’eau de parfum Burberry Goddess (da 76 euro),

un trio di vaniglia (infusione, caviale e assoluta)

si sposa alle note pungenti di zenzero.

Vanilla Diorama di Dior (da 130 euro) è un omaggio

al Diorama Gourmand, dessert amato da Christian Dior,

che accosta la, vaniglia alle note di cacao e di arancio.

Vaniglia Madagascar Accordi di Profumo di The Merchant of Venice

(65 euro) seduce con la nota calda e sofisticata

dei semi di vaniglia più un tocco di tonka e zafferano.

Vaniglia del Madagascar ricavata dai baccelli biologici mixata

a foglie di eucalipto e aromi speziati,

Bosca Vanilla Forte Aqua Allegoria di Guerlain (da 121 euro).

Gucci Guilty Elixir de Parfum (158 euro) è una fragranza

ambrata e fiorita che mixa assoluta di vaniglia con un raffinato

accordo di, glicine, fava tonka, rosa e violetta.

Una vaniglia salata creata attorno a un cuore di fiori di elicriso:

Couleur Vanille eau de parfum di L’Artisan Parfumeur (170 euro).

Oudgasm Vanilla Oud | 36 di Kayali (129 euro) è un profumo intenso,

caldo e speziato che combina la vaniglia a oud,

zucchero filato, rosa bulgara, muschi, pera e zafferano.

L’Eau de Parfum Lumineuse di Chloé (da 82 euro)

è una fragranza naturale con vaniglia,

rosa e gelsomino Sambac, priva di alcol.

Nocciola, caffè e cannella. E poi vaniglia assoluta, cocco e legno di cedro

per Passeggiata in Galleria Vittorio Emanuele II

Le Vie di Milano di Trussardi Parfums (178 euro).

Un trionfo di contrasti olfattivi, un’ode alla vaniglia nella sua versione più pura.

Vanilla Sex di Tom Ford (da 210 euro).

Assoluta di vaniglia del Madagascar, accordo di praline, ylang ylang delle Comore.

Più un pizzico di speziato eliotropio. Vanille di Blancheide (da 46 euro).