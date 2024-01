Quanto spesso dovresti lavarti il ​​viso? La risposta che non ti aspetti

L avarsi la faccia è il primo passo da fare quando si vuole preparare la pelle per un trattamento. Ma quante volte dobbiamo farlo ogni giorno? Una regola precisa non c'è, ma ci sono cose che dovremmo fare tutte

Quante volte al giorno ti capita di lavarti il viso? Solo al mattino, appena sveglia, oppure anche la sera? Qualche volta anche durante il giorno, oppure mai? Certo, una regola vera e propria che ci dica ogni quanto bisogna lavare la faccia non c’è. Tuttavia, tutte sappiamo quando sia importante farlo.

Lavarsi il viso è il primo passo da fare quando si prepara la pelle per qualsiasi prodotto che si vuole applicare. Ma è anche un passo necessario da compiere alla fine di una lunga giornata, indipendentemente dal fatto che tu sia truccata o meno, per liberare la pelle dallo sporco e dall’olio in eccesso prima di andare a dormire.

Durante il giorno, la nostra pelle entra in contatto con tante potenziali sostanze irritanti. Eliminarle è importante, perché permette all’epidermide di riposare, rigenerarsi e rinnovarsi. Ma quanto spesso dovresti lavarti il viso? E come va fatto? La risposta dipende, ovviamente, dal tuo tipo di pelle. Tuttavia, secondo i dermatologi, ci sono alcune cose che dovremmo fare tutti.

Quanto spesso devi lavarti il viso

La regola standard è di farlo due volte al giorno, al mattino e alla sera. Ma la necessità di farlo varia da persona a persona. Con la pelle grassa e a tendenza acneica, potresti sentire il bisogno di lavarti due volte al giorno. Tuttavia, se hai la pelle secca, potresti lavarti solo una volta al giorno, perché può irritarsi se ti lavi più frequentemente.

Se hai la pelle più matura, che è più incline alla secchezza, lavarsi una volta al giorno potrebbe essere la cosa migliore, per non rimuovere gli oli necessari dell’epidermide. Se inizi a notare cambiamenti come la perdita di elasticità o la produzione di sebo, specialmente durante la perimenopausa e la menopausa, potrebbe essere un segno per iniziare a lavarti solo una volta al giorno.

E quando si tratta di lavaggi mattutini o notturni, scegli quest’ultimo. Infatti, la notte è il momento nel quale la tua pelle si rigenera naturalmente. Inoltre, le cellule della pelle si esfoliano naturalmente durante la notte.

Dovresti lavarti il viso dopo l’allenamento?

Questo dipende dalla tua pelle e da quanto sudi. Se hai la pelle a tendenza acneica, indossi una fascia o un casco, o se sudi molto durante l’allenamento, probabilmente è una buona idea lavarti il viso quando hai finito.

In genere, vuoi togliere dal tuo viso il sudore e anche tutti i germi con i quali sei entrata in contatto in palestra. Tuttavia, se hai la pelle secca e non sudi molto durante gli allenamenti, va bene rinunciare a quella sessione extra per il lavaggio del viso.

Quali prodotti usare

Un’altra cosa: dovresti sempre usare un detergente quando ti lavi il viso, mai solo acqua, perché non è sufficiente per sciogliere lo sporco, l’olio e altre impurità del trucco. L’acqua non ha tensioattivi, che è il componente principale di un detergente per abbattere i grassi, gli oli e il grasso sulla pelle.

Per quanto tempo dovresti lavarti il viso

Dopotutto, è difficile rimuovere la crema solare, il trucco o qualsiasi altra cosa sul viso dopo pochi secondi di lavaggio. In un minuto intero, dovresti essere in grado di massaggiare la pelle e risalire fino all’attaccatura dei capelli per rimuovere sporco, contaminanti e olio.

Pensaci: la regola per lavarsi le mani è di 20 secondi. Sul viso abbiamo un po’ più di superficie. Quindi, meglio dedicare circa 20 secondi a ciascuna area del viso. Se i numeri non fanno per te, fai solo due passaggi completi dalla parte centrale del viso e del naso, e poi su e fuori.

Puoi lavarti il viso troppo spesso?

La risposta breve è: più o meno. Anche se non esiste una regola precisa, una o due volte al giorno sono generalmente sufficienti. Troppo, può seccare la pelle e renderla più vulnerabile alle irritazioni. Troppo poco, può ostruire i pori e favorire l’acne. Ancora una volta, la frequenza con cui dovresti lavarti dipende solitamente dal tuo tipo di pelle e dallo stile di vita.

Come lavarsi il viso

Prima di tutto, dovresti usare solo le dita e non altri strumenti, come una luffa o una salvietta. Alcuni di questi strumenti hanno queste proprietà esfolianti o una consistenza che può effettivamente fare male alla pelle.

Inoltre, usa acqua tiepida, poiché interagisce al meglio con la pelle e apre i pori, quindi applica alcune dosi del tuo detergente. Fai un leggero movimento circolare sul viso, iniziando centralmente, e fallo entrare nelle fessure intorno al naso e sopra la bocca, quindi lavoralo verso la fronte, le orecchie e la mascella.