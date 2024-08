L’estate è la stagione perfetta per sperimentare con il colore e la texture dei rossetti, aggiungendo un tocco di vivacità al proprio look. Le scelte più popolari in questo senso spesso includono formule leggere con una lunga durata che resistono al calore estivo, oltre a tonalità intense e brillanti che riflettono l’energia della stagione. Decisamente consigliati anche i rossetti con ingredienti idratanti per mantenere le labbra morbide nonostante l’esposizione al sole.

Rossetti estate, quali colori scegliere?

Quest’anno i trend dei colori per i rossetti si orientano verso tonalità vivaci e naturali che riflettono la luminosità e l’energia della stagione. Tra quelli più in voga ci sono il corallo, un perfetto equilibrio tra rosa e arancione che dona un aspetto caldo e radioso, ideale per tutte le carnagioni. Il fucsia è un altro colore di tendenza, che esprime divertimento estivo e si distingue per la sua vivacità. Per chi preferisce un look più sobrio, il nude pesca è una scelta raffinata col suo tocco di colore discreto ma elegante. Il lilla emerge come un’opzione audace per chi desidera osare con un tocco di colore intenso, mentre il classico rosa rimane una scelta senza tempo, adatta a un’ampia varietà di occasioni e stili.

Idratanti, la scelta giusta per l’estate

L’utilizzo di rossetti con ingredienti idratanti durante l’estate è particolarmente consigliato per diverse ragioni. Innanzitutto, le alte temperature e l’esposizione prolungata al sole possono disidratare le labbra, rendendole secche e screpolate. Gli idratanti aiutano a mantenere le labbra morbide e nutrite, prevenendo la secchezza e fornendo una barriera protettiva contro gli elementi esterni.

I rossetti idratanti spesso contengono filtri UV che proteggono le labbra dai danni causati dai raggi solari. Questi prodotti possono anche avere una consistenza più leggera, ideale per l’estate quando si tende a preferire un trucco meno pesante e più naturale.

Infine, l’uso di rossetti idratanti può migliorare l’aspetto delle labbra, donando un finish luminoso e sano che si addice all’atmosfera estiva.