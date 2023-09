Strawberry make up, il trucco “alla fragola” è la tendenza amata dalle star: ecco come replicarla

I l segreto sta nel blush, da applicare in particolare in alcuni punti del viso per un effetto sunkissed assicurato. Dopodiché non dovrai fare altro che seguire piccoli accorgimenti per sfoggiare un make up glamour e delicato

Se ti piace sbizzarrirti con il make up senza rinunciare a un tocco di naturalezza, la nuova tendenza sembra fatta apposta per te: si chiama strawberry make up e a fare da apripista, ancora una volta, è Hailey Bieber.

Strawberry make up, l’ultima moda che piace anche ad Hailey Bieber

Segue tutte le tendenze più virali sui social e anche per l’estate 2023 non poteva che essere al passo con i tempi. Di chi parliamo? Di Hailey Bieber naturalmente. Dopo la sua glazed skin, è passata a un altro trend del momento.

Si chiama strawberry make up, conferisce un aspetto luminoso e naturale ma senza rinunciare a un pizzico di hype. Per sfoggiare un look color fragola – ma delicato e casual, mai pacchiano o troppo marcato – la moglie di Justin Bieber distribuisce sulle guance due tonalità di blush in crema, perfette per replicare l’effetto fragola, molto in voga nella bella stagione. Poi si è dedicata alla sfumatura, realizzata semplicemente con le dita per diffondere il blush in maniera sottile su tutte le guance. A concludere il make up ci pensano un pizzico di bronzer sugli occhi, una coda leggera di eyeliner marrone, mascara e piegaciglia, senza rinunciare a una bella spazzolata alle sopracciglia. Non potevano mancare poi i semini della fragola… Come farli? È sufficiente realizzare qualche lentiggine qua e là ed enfatizzare così l’effetto bonne mine.

E perché non replicare l’effetto fragola anche sulle labbra? Comincia a contornarle con una matita nude marrone, definendo in particolare la parte centrale, e poi perfezionale con un gloss dal finish lucidissimo. È il mix giusto per sfoggiare labbra e guance rimpolpate e luminose. Il color strawberry è assicurato: realizzarlo è facile e il make up di Hailey è davvero adatto a tutte.

Non solo la modella americana: anche Chiara Ferragni ha provato il trucco fragola così in voga negli ultimi tempi. La base è minimal e brillante e a impreziosirla ci pensano le gote rosa. Si tratta di una tendenza beauty dolce e romantica: le sfumature rosa fragola – da realizzare con il blush – si concentrano in particolare su zigomi, guance e ponte del naso, come quando ti spiaggi al sole o trascorri un’intera giornata all’aperto.

È in quei punti del viso che il blush deve essere applicato con cura, proprio lì dove batte il sole. In aggiunta, se ami la pelle dorata, puoi usare anche un bronzer dai toni caldi che va applicato sulle tempie con un pennello, poi sfumato fino all’attaccatura dei capelli e sotto gli zigomi. Dopodiché stendere il blush rosato con finish luminoso. Se preferisci, puoi applicarlo anche sulle palpebre (ma senza esagerare). A intensificare lo sguardo ci pensa il mascara (nero o marrone), infine pettina le sopracciglia verso l’alto e fissale con un gel trasparente.

Il segreto per un risultato impeccabile

Il rosa è il colore più amato tra le tendenze beauty del 2023. Lo conferma anche il trend del momento: il make up “dall’effetto fragola” è naturale e richiama il classico rossore estivo, quello che noti sulle guance dopo un’intera giornata trascorsa al sole. Se ami l’effetto sunkissed, ecco una nuova versione che fa al caso tuo. È un summer look già diffusissimo su TikTok, amato anche dalle star e al quale non rinunciare neppure dopo l’estate. Per realizzarlo bastano poche mosse: cosa fare allora per un risultato mozzafiato?

Adatto di giorno e per le serate più in, il trucco a effetto strawberry è fresco, glamour e giovanile. Gote e zigomi sono i punti forti di questa tendenza, rimpolpati con un tocco delicato di rosa, che ricorda l’effetto del succo di fragola sulla pelle. Per replicarlo, parti dalla base: è utile un fondotinta leggero da stendere su tutto il viso in maniera uniforme. Il segreto sta nel blush rosé (o color pesca) da applicare generosamente sulle gote e sfumare con le dita (con qualche tocco anche sulle labbra). Meglio una texture liquida o in gel, che si fonde più facilmente sulla pelle. Se vuoi un effetto più sbarazzino, giocoso e marcato, puoi disegnare le lentiggini sulle guance, servendoti di un eyeliner o una matita marrone.

Sugli occhi è sufficiente il mascara, per un risultato naturale. Sulle labbra, invece, puoi seguire l’esempio di Hailey Bieber – usando un lipgloss lucido – oppure applicare un semplice balsamo idratante, trasparente o colorato (da sfoggiare di giorno qualsiasi siano i tuoi impegni). Le opzioni però non sono ancora finite: al lucidalabbra leggermente rosato puoi alternare un rossetto rosso fragola. Per un risultato che sia il più possibile duraturo, concentrati infine sul fissaggio: ti basta usare una setting spray o una face mist.