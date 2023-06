I l colore dell'estate 2023? Rosa Barbie! L'attesissimo film evento è in arrivo in tutte le sale italiane dal 20 luglio. Per l'occasione i brand di moda scendono in campo con collezioni e collaborazioni ispirate all'icona di stile di grandi e piccine

Come nasce il Barbiecore

Con Barbiecore si intende l'estetica ispirata alla favolosa bambola che ha fatto del rosa la sua bandiera. Ma col tempo lo stile Barbie è diventato molto più che solo l'utilizzo sfrenato delle tinte pink: vestiti che fanno statement, tonalità sgargianti, colori accesi, il tutto accostato ai sempre perfetti capelli biondi. Nata negli anni '60, presto è diventata un simbolo di femminilità ed eleganza. Sempre perfetta, capace di fare tutto, piena di hobby e idee. Col tempo, Barbie ha saputo non solo ispirare, ma anche evolvere con il suo pubblico. Ha imparato a scombinarsi, a fare sport, persino a lavorare.

Barbie nel cinema

Il mondo del cinema è stato il primo ad onorare la regina di Malibu con personaggi come Regina George e Elle Woods: due facce di Barbie opposte tra loro – quella della star imperturbabile e quella della super donna che ottiene quello che vuole. La moda non poteva rimanere indietro e già da qualche stagione il rosa shocking ha invaso passerelle (vedi la sfilata Pink PP di Valentino) e street style. E da quando è stato annunciato il film evento Barbie The Movie con la biondissima Margot Robbie, si è diffusa in tutto il mondo l'euforia Barbiecore. In attesa del 20 luglio, moda e cinema interagiscono per onorare la prima vera influencer.

Quando Barbie incontra Superga

Per celebrare il tanto atteso evento cinematografico, Superga® ha unito le forze con Barbie ™ The Movie. Il risultato è un’esclusiva capsule collection ispirata alla moda della bambola iconica con motivi che richiamano gli accessori e il logo, ma soprattutto tanto, tanto rosa abbinato al classico canvas bianco delle sneaker.

Courtesy of Superga

Barbie fa jogging con Skechers

Il comfort diventa glam con un colore inaspettato: il rosa fluo. Le sneaker Skechers UNO scelgono il total color dalla tomaia alla soletta Air Cooled Memory Foam, alle stringhe fino alle cuciture a rilievo. Sei una Barbie sportiva? Ecco quello che fa per te! Con questa scarpa pink puoi rivoluzionare l'outfit senza rinunciare alla comodità.

Courtesy of Skechers

Il Barbiecore di Birkenstock

A marzo il brand tedesco ha lanciato la collezione "Birkenstock 1774". Il nome riprende l'anno di apertura della griffe e per celebrare la sua evoluzione i modelli più iconici vengono rivisitati e modernizzati con combinazioni di nuovi colori e materiali. La palette scelta comprende modelli in total pink che, insieme a quelli in azzurro, riprendono il colore dei primi plantari del marchio.



Courtesy of Birkenstock

La Barbie Malibu di Malone Souliers

L'iconica bambola di Malibu non rinuncia mai al tacco alto: in casa, in piscina e persino al mare. Poteva quindi mai mancare Malone Souliers, il brand che con una combinazione di tacchi alti e femminilità ha conquistato tutte le celebrità? Ecco la loro interpretazione tutta in rosa per Barbie girls ad alta quota.

Courtesy of Malone Souliers

Vivere in stile Barbiecore

Il mondo della moda non è l'unico ad essere influenzato dall'euforia in rosa: per l'occasione, è stata realizzata una vera casa di Barbie a Malibu che è già disponibile su Airbnb. Chissà quanti di questi capi sono già nel guardaroba dei futuri ospiti!