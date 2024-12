Le vacanze di Natale sono sempre più vicine e, mentre decidi la manicure da sfoggiare sotto l’albero o la notte di Capodanno, già ti interroghi su quali saranno i trend del 2025. Perché, inutile dirlo, vorresti che le tue unghie di inizio anno siano non solo alla moda, ma destinate a rimanere anche nei prossimi mesi. Per scoprirlo, non devi andare molto lontano: il prossimo anno alcune tendenze che hanno fatto capolino in questi ultimi mesi esploderanno. Eccone sette.

I trend del 2025: unghie a mandorla

Dimentica le unghie quadrate o ovali. Nel 2025 vedremo in giro un mare di unghie a mandorla. Sono più naturali ed eleganti, e migliorano l’aspetto delle mani. Inoltre, è una forma che sta bene sia sulle lunghezze XXL sia sulle unghie più corte. Quanto allo smalto, sarà lucido in ogni stagione. Qualsiasi colore tu scelga.

Manicure 3D

Sono state popolarissime per tutto il 2023 e il 2024, e le unghie 3D continueranno a stupirci anche il prossimo anno. Con nuove ispirazioni. Ce n’è per tutti i gusti: dalle forme scolpite in stile metallo fuso ai cristalli oversize, fino a una marea di disegni diversi. Potrai sbirrazzirti ed esprimere la tua creatività. O quella della tua nail artist.

Manicure per il 2025: le unghie di vetro

La parola d’ordine del 2025? Lucentezza. E che cosa c’è di più luminoso del vetro illuminato dal sole? I riflessi possono assumere i colori dell’arcobaleno. Via libera, dunque, a unghie che sembrano di vetro: il prossimo anno diventeranno un tormentone. Soprattutto in estate. Ovviamente, per ottenere i risultati migliori bisogna ricorrere al gel. Va bene anche in una semplice tonalità di rosa, purché sia brillante.

Unghie Cat-eye

Le unghie Cat-eye sono in circolazione già da un po’, ma diventeranno ancora più popolari. Se ancora non le hai viste in giro, sappi che l’effetto è quello di uno smalto di velluto, con particelle metalliche che vengono a concentrarsi dove si desidera, grazie a un magnete. Piacciono tanto ad Hailey Bieber, che le ha sfoggiate in una nuance tra l’arancione e il marrone.

Manicure iridescente

Se sei ancora alla ricerca di una manicure per l’ultima notte dell’anno, perché non osare con uno smalto iridescente? Il prossimo anno andrà alla grande. Lucido, con sfumature scintillanti e vivaci, puoi sfoggiarlo sia in stile minimalista e sia con tanti glitter. L’effetto multidimensionale è assicurato. E anche lo stupore delle tue amiche.

Profondo rosso

Il rosso non è mai passato di moda: è un classico. E la scorsa estate è tornato con prepotenza sulle nostre mani, costringendoci quasi a mettere da parte i più tranquilli rosa o colori pastello. Ci rimarrà per tutto il prossimo anno.

Unghie black

Anche il nero sarà sempre più popolare nel 2025. Sulle manicure corte può essere indossato tutto l’anno. Ma non vedremo solo unghie monocolore: tratti di nero faranno capolino su tutte le unghie. Anche sulle classiche French manicure.