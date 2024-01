Acido azelaico contro le imperfezioni: a cosa serve e come usarlo

L 'acido azelaico è una sostanza naturale prodotta da un lievito presente sulla flora cutanea ed è uno dei principali ingredienti utilizzati nei migliori prodotti di cosmesi. Ricco di proprietà benefiche, ecco come usarlo per combattere le imperfezioni della pelle.

Contro l’acne

L’acido azelaico vanta proprietà antibatteriche e antinfiammatorie e per questo è ottimo per combattere l’acne. Inibisce accumuli di cellule morte che vanno ostruire i pori dilatati e a causare degli sfoghi. L’acido azelaico regola la produzione del sebo e rappresenta una scelta ideale anche per pelli sensibili e delicate.

Contro le macchie

L’acido azelaico ha anche un’azione depigmentante: riduce e normalizza la produzione della melanina uniformando l’incarnato, agendo sulle macchie scure e l’iperpigmentazione. L sua azione è efficace non solo sulle macchie della pelle classiche dovute all’età che avanza ma anche su tutte quelle dovute ai segni post acne. L’acido azelaico è anche un ottimo antiossidante, ideale quindi per combattere l’invecchiamento cutaneo. Ripulisce la pelle donandole luminosità.

Come applicarlo

Per degli effetti subito visibili, applicate poche gocce di acido azelaico sul viso al mattino e/o la sera dopo aver pulito adeguatamente la pelle. Tamponate il prodotto fino al suo completo assorbimento. Se sentite un lieve pizzicore non preoccupatevi. Se il fastidio fosse troppo, miscelate sul palmo della mano tre gocce di prodotti insieme ai vostri trattamenti abituali per la skincare e applicatelo sul viso dopo averli amalgamati.