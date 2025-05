Parlare di vagina non è più una faccenda così privata, a quanto pare. Basta dare un’occhiata ai social dove l’argomento skincare routine intima è ormai sdoganato. Ma anche alle linee cosmetiche dedicate, proposte da moltissime aziende: dai sieri anti età, alle maschere idratanti non c’è che l’imbarazzo della scelta. Secondo WGSN Beauty, agenzia che si occupa di intercettare i trend, l’industria della salute intima, un termine che include di tutto, dagli oli agli esfolianti, dai sex toys ai trainer per il pavimento pelvico, varrà 38 miliardi di dollari entro il 2026. Pioniera di questa tendenza è stata Gwyneth Paltrow che, con il suo marchio Goop, propone da tempo accessori e cosmetici per il sexual wellness e ogni tanto se ne esce con qualche novità destinata a fare scalpore, come le famose candele al profumo intimo o le uova di giada per allenare i muscoli interni. Se anche tu hai deciso di seguire questo trend e prenderti cura della tua V zone, qui trovi tutte le dritte che ti servono.

Skincare routine intima step by step

Il primo step della skincare routine intima è la detersione, che deve essere delicata per non aggredire la flora batterica. «Bisogna poi tenere conto del pH fisiologico: in età fertile è intorno a 3,5-4,5, lo stesso che dovrebbe avere il detergente» spiega Monica Calcagni, ginecologa e medico estetico. «In menopausa l’acidità diminuisce e per questo il prodotto va scelto con un pH intorno a 6-7 e con sostanze idratanti e lenitive come calendula, avena o aloe per prevenire la secchezza vaginale. In ogni caso, vanno evitati i lavaggi troppo frequenti. Due volte al giorno è sufficiente». La giusta detersione però non basta. «Con il tempo, i tessuti possono perdere tono e idratazione. Per questo esistono cosmetici intimi specifici, creme e oli da usare 2-3 volte alla settimana. Cosa cercare in etichetta? Acido ialuronico per idratare, vitamina E e peptidi per stimolare la rigenerazione di cute e mucose» aggiunge l’esperta. «Inoltre, ogni 10-15 giorni si può effettuare uno scrub delicato per favorire il rinnovamento cellulare, ma solo sulla parte esterna».

ph.Marina Ryazantseva

Gym intima su misura

La skincare routine intima prima di tutto, ma il benessere della vagina dipende molto anche dalla tonicità del pavimento pelvico. «Allenare la muscolatura interna è importante per prevenire incontinenza, prolassi e migliorare la sessualità» conferma la dottoressa Calcagni. «A tutte le età si possono eseguire gli esercizi di Kegel, che consistono in contrazioni volontarie e ripetute dei muscoli del pavimento pelvico. Si possono fare ovunque: bastano 5-10 minuti al giorno, seguendo una respirazione corretta. Consiglio, però, sempre un primo consulto con una ginecologa o un’ostetrica per capire se sono necessari e come eseguirli. Oggi poi esistono dispositivi intelligenti che si inseriscono internamente e che monitorano la contrazione muscolare: un valido supporto per questo tipo di allenamento, soprattutto per chi ha difficoltà a percepire i movimenti».

I ritocchini intimi che funzionano

Nonostante un’attenta skincare intima, ci sono inestetismi della zona che possono mettere in imbarazzo o dare fastidio. Un esempio è la cute più scura in alcune zone. «Succede per cambiamenti ormonali, invecchiamento, sfregamento causato da indumenti stretti e depilazioni aggressive» puntualizza la ginecologa. «Esistono creme schiarenti da usare a casa con acido cogico, arbutina o niacinamide. Ma per risultati evidenti serve un approccio medico: peeling delicati, trattamenti laser o radiofrequenza possono migliorare molto il colore e la texture della pelle, ringiovanendola». Se il problema è più interno e si manifesta con secchezza e atrofia, il medico può proporre un trattamento laser. «È una tecnologia a CO² frazionata, studiata per rigenerare i tessuti vaginali, aumentare elasticità, lubrificazione e benessere sessuale, utile soprattutto in post menopausa. Funzionano bene anche la radiofrequenza e l’elettroporazione, l’ossigeno e l’ozonoterapia» spiega la dottoressa Calcagni. Quando il problema sono i tessuti esterni svuotati, invece, la soluzione sono i filler con acido ialuronico che servono a ripristinare volume e turgore oltre a correggere asimmetrie. Non danno però risultati definitivi: l’effetto dura da 6 a 12 mesi.

Skincare routine intima, la depilazione

Eliminare i peli superflui nella V zone richiede attenzione per evitare irritazioni e abrasioni. «Se si usa il rasoio, ci sono quelli ad azione più delicata, che rilasciano sostanze emollienti. Non vanno mai usati a secco, ma dopo aver inumidito e insaponato la zona con un po’ di detergente intimo. Chi sceglie la ceretta dovrebbe affidarsi a mani esperte e non ripetere l’operazione prima di tre settimane, per non traumatizzare troppo i tessuti» suggerisce Simona Ferri, dermatologa «Se si vuole una soluzione permanente, si può ricorrere al laser. Ma va fatto durante la stagione fredda perché l’infiammazione che si crea, con l’esposizione ai raggi solari, può macchiare la pelle».

I prodotti giusti per la zona bikini

Ginesens Gel Intimo Attivatore del Piacere di Vidermina Intima (14,90 € ) è un fluido a base acquosa, trasparente che lubrifica con un effetto calore, stimolando il piacere.

Dopo lo sport, durante il ciclo, in viaggio, puoi rigenerare la zona con la Maschera Intima di Chilly. Di hydrogel e con pH 5.5, è formulata in tre versioni: con principi attivi rinfrescanti, lentivi o idratanti.

Il detergente intimo Dermoliquido di Saugella (10,50 €, ed. limitata Younique, in farmacia) a base di estratto di salvia officinalis, protegge l’equilibrio vaginale, rinfresca e tonifica.

Ovolollo Ovetto Vibrante Take it Easy di Ayay (32 euro) è studiato per la gym della vagina: allena i muscoli del pavimento pelvico.

Depilazione precisa e veloce con il rasoio snodato di Ayay (19,90 euro, con due testine e supporto per la doccia).

Un detergente intimo con acqua ipertermale antinfiammatoria e lenitiva: Gentle V Care Mousse di Cosmetics Institute di Terme di Sirmione (11 € , su termedisirmione.com/cosmetics-institute).

Intimate Mosturizing Cream di Waphyto (47 €, su shop.campomarzio70.it), grazie a una texture ricca ma non oleosa, combatte secchezza e irritazione. È arricchita con un mix esclusivo di 5 estratti di erbe emollienti ed elasticizzanti.

Studiato per rinforzare la barriera cutanea e ridurre il prurito dopo la rasatura, il Siero Idratante Quotidiano Satin Care Venus di Gillette (11,99 € ) previene anche i peli incarniti grazie all’acido lattico.

